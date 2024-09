Relatórios não verificados sobre animais em Ohio e o envolvimento de Laura Loomer inadvertidamente interromperam as estratégias ofensivas planejadas de Trump contra Harris.

Trump espalha repetidamente boatos sem fundamento sobre migrantes haitianos em Ohio supostamente consumindo animais de estimação, que chamou a atenção durante uma turnê pelos estados ocidentais, incluindo paradas em Arizona e Nevada, nesta semana. Essa desinformação ofuscou uma série de discursos econômicos e acusações contra a Vice-Presidente Harris pela falha na segurança das fronteiras.

Durante uma conferência de imprensa na Califórnia na sexta-feira, Trump anunciou planos para "deportações em massa" de Springfield, Ohio, a cidade que se tornou um ponto político quente devido a figuras republicanas, incluindo Trump e o senador do Ohio JD Vance, propagarem alegações fabricadas sobre imigrantes haitianos comendo animais de estimação.

O site da cidade de Springfield indica que entre 12.000 a 15.000 imigrantes residem no Condado de Clark, com imigrantes haitianos estando legalmente presentes como parte de um programa que permite a cidadãos e residentes dos EUA patrocinar seus familiares do Haiti.

Durante seu discurso, Trump também destacou uma gangue venezuelana em Aurora, Colorado. Ele continuou a usar linguagem depreciativa em relação a imigrantes sem documentos, rotulando-os como "ninhos de pessoas más" sendo realocados para os EUA.

"É como uma invasão de dentro, e nós vamos realizar a maior deportação na história dos EUA. Iniciaremos em Springfield e Aurora," Trump declarou.

"O povo de Ohio está com medo," ele acrescentou. "Vai piorar. Vai ficar tão ruim. Vocês sabem que o que estamos vivenciando agora é que eles estão apenas se estabelecendo."

Por que Trump alvo Harris na imigração

Republicanos geralmente veem a imigração e a segurança das fronteiras como uma questão política significativa e uma ferramenta para criticar Harris, que eles têm chamado de "czar da fronteira" de Joe Biden. Esse título deriva da decisão de Biden em 2021 de confiar as negociações diplomáticas com El Salvador, Guatemala e Honduras a Harris para abordar as causas raízes que fizeram seus cidadãos tentarem migrar para os EUA.

Durante o debate de terça-feira, os ataques de Trump a Harris relacionados à imigração se tornaram cada vez mais extremos, à medida que ele afirmava erroneamente que migrantes em Springfield estavam comendo animais de estimação.

As declarações de Trump foram duramente criticadas por Biden.

"Isso é simplesmente errado. Não há lugar para isso nos EUA – tem que parar," disse Biden durante um brunch de Excelência Negra na Casa Branca na sexta-feira.

A prefeitura de Springfield foi forçada a fechar devido a uma ameaça de bomba na quinta-feira. Duas escolas fundamentais em Springfield foram evacuadas na sexta-feira devido a um alerta de ameaça emitido pela Divisão de Polícia de Springfield.

O prefeito de Springfield, Rob Rue, pediu a políticos nacionais, incluindo Trump e Vance, que tenham cuidado com suas palavras em um comunicado na noite de quinta-feira, expressando a necessidade de apoio em vez de ódio.

Trump descartou essas preocupações na sexta-feira.

"Não, não – a verdadeira ameaça está em nossas fronteiras," disse ele.

O Papa Francisco denunciou a posição de Trump sobre imigração na sexta-feira, enquanto também criticava Harris por sua defesa do direito ao aborto.

"Deixar migrantes em qualquer lugar, enviá-los embora... é uma atrocidade. Matar uma criança no útero é assassinato – há vida lá. Precisamos falar abertamente sobre essas coisas," declarou o papa.

Vance, o companheiro de chapa de Trump, argumentou que as declarações de Trump iniciaram um debate sobre imigração, mesmo reconhecendo as fraquezas factuais dos rumores que acenderam a controvérsia.

Vance compartilhou na terça-feira, "É possível que todos esses rumores acabem sendo falsos." Mas a veracidade das alegações não pareceu ser sua principal preocupação.

"Não deixem que os meios de comunicação tendenciosos pressionem vocês para não discutir essa crise humanitária em uma cidade pequena de Ohio todos os dias. Precisamos falar sobre isso," postou Vance no Twitter na sexta-feira.

Trump elogia Loomer como uma "espírito livre"

A controvérsia em torno de animais de estimação e animais sendo comidos em Ohio não foi o único momento questionável desta semana que colocou o foco na campanha de Trump.

Trump se associa com a agitadora de extrema direita Laura Loomer, que tem propagado teorias da conspiração sobre o 11 de setembro e feito comentários racistas contra Harris nas redes sociais.

Trump descreveu Loomer como uma "espírito livre" e "apoiadora" na sexta-feira.

"Ela é uma pessoa firme. Ela tem opiniões fortes, e eu não sei o que ela disse, mas não é minha responsabilidade. Ela está nos apoiando," disse Trump.

O diretor de resposta rápida do Comitê Nacional Democrata, Alex Floyd, condenou a associação de Trump com aliados controversos como Loomer na sexta-feira, afirmando que aqueles ao redor de Trump são "tão profissionais quanto se esperaria de um fraudador condenado".

Harris faz campanha na Pensilvânia

Trump e Harris voltaram à campanha após o debate de terça-feira, que teve 63% dos telespectadores declarando Harris como a vencedora em relação aos 37% de Trump, de acordo com uma pesquisa da CNN conduzida pela SSRS.

A turnê ocidental de Trump seguiu os eventos de campanha de Harris na Pensilvânia – o maior campo de batalha nas eleições de 2024, com 19 votos eleitorais em jogo.

O gasto total em anúncios de televisão no estado comum chegou a $175 milhões, com os democratas gastando mais de $93 milhões e os republicanos contribuindo com cerca de $81 milhões, de acordo com os dados da AdImpact. Além disso, mais $136 milhões são previstos para serem investidos, com os democratas respondendo por $77 milhões e os republicanos contribuindo com $59 milhões, de sábado até o dia da eleição. Esse valor ultrapassa o montante gasto ou reservado em qualquer outro estado.

Harris precisa de uma forte participação dos redutos democratas como Filadélfia e Pittsburgh, enquanto tenta diminuir a vantagem de Trump nas áreas republicanas do estado. Sua visita na sexta-feira foi concentrada em dois condados, Cambria e Luzerne, onde Trump venceu em ambas as eleições presidenciais.

"Eu realmente acredito que precisamos vencer cada voto, e isso significa engajar com a comunidade onde eles moram. É por isso que estou aqui. Vamos dedicar mais tempo à Pensilvânia," declarou Harris à imprensa em uma livraria em Johnstown na sexta-feira.

Os repórteres da CNN Kit Maher, Betsy Klein, Ebony Davis e Kate Sullivan contribuíram para esta reportagem.

Os debates em andamento sobre imigração e segurança nas fronteiras nos Estados Unidos têm entrelaçado profundamente a política e a sociedade, com figuras como Trump usando linguagem inflamatória contra imigrantes sem documentos e grupos específicos, como sua recente crítica a uma gangue venezuelana em Aurora, Colorado.

O ambiente político em torno da imigração levou a uma escrutínio intenso e conversas divisivas, com a retórica de Trump frequentemente gerando controvérsia e críticas, como suas afirmações falsas sobre migrantes haitianos consumindo animais de estimação em Springfield, Ohio.

