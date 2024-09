Relatório revelando problemas com a fábrica controversa da Volkswagen na província uigur, destacando preocupações com direitos humanos

Uma revisão sobre os direitos dos trabalhadores na fábrica contestada da Volkswagen na região do Xinjiang, na China, foi criticada por vários meios de comunicação por não atender aos padrões internacionais. De acordo com o "Financial Times" (FT), "Der Spiegel" e "ZDF", o relatório não seguiu o padrão SA8000, um processo globalmente reconhecido que inclui conversas confidenciais com empregados sobre suas condições de trabalho.

Segundo os artigos, a empresa Liangma Law, responsável por essas entrevistas, não seguiu os guias necessários. Judy Gearhart, uma figura-chave no desenvolvimento do padrão, disse ao "Der Spiegel" que essas conversas foram "totalmente inúteis, não fornecendo nenhuma evidência concreta de que tudo estava correndo bem na fábrica". As entrevistas foram feitas por streaming, com os entrevistados se reunindo em uma sala da fábrica anteriormente, o que tornava a anonimidade completa impossível, como relatou o "Der Spiegel".

Em resposta, um porta-voz da Volkswagen afirmou: "A Volkswagen sempre cumpre os requisitos legais em sua comunicação. Nunca houve qualquer engano aos investidores ou ao público". A Volkswagen informou ao FT que o padrão SA8000 serviu como uma "referência" para os auditores, e uma análise abrangente de todos os aspectos incluídos no padrão não era necessária. A auditoria Löning recusou-se a comentar com o FT, enquanto advogados chineses não responderam ao pedido do jornal.

A Volkswagen, com sede em Wolfsburg, opera a fábrica em parceria com seu parceiro chinês SAIC, detendo uma participação de 50% na joint venture. Até agora, a joint venture fornece apenas assistência técnica para carros produzidos em outros lugares. Críticos há muito acusam o governo chinês de suprimir a minoria Uighur através de trabalho forçado e campos de reeducação. Além de organizações de direitos humanos, investidores também criticaram a Volkswagen por operar uma fábrica lá. Em meados de 2023, a Volkswagen contratou a auditoria Löning Human Rights & Responsible Business para examinar a situação dos direitos humanos na fábrica. Markus Löning colaborou com uma empresa de direito chinês para a investigação.

Após a publicação dos resultados da auditoria em dezembro de 2023, a Volkswagen declarou que Löning optou por implementar o padrão internacional SA8000 com base no escopo da auditoria. " Embora não houvesse certificação SA8000, que não é obrigatória, outras diretrizes éticas e revisões de gestão garantiram que os padrões fossem cumpridos", afirmou a Volkswagen. Na época, o chefe jurídico da Volkswagen, Manfred Döss, afirmou que o SA8000 foi implementado durante o processo de auditoria.

Apesar das críticas ao processo de auditoria da Volkswagen, a produção de equipamentos elétricos na fábrica de Xinjiang continuou. Em sua defesa, a Volkswagen afirmou que, embora não tivesse uma certificação SA8000, outras diretrizes éticas e revisões de gestão garantiram o cumprimento de padrões semelhantes durante a produção de equipamentos elétricos.

