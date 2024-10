Relatório de catástrofe: Mais de 100 vidas perdidas devido ao furacão Helena na região sudeste dos EUA

Uragano "Helene" deixou pelo menos cem mortos após causar estragos na região sudeste dos Estados Unidos, de acordo com fontes oficiais. A Carolina do Norte registrou 39 mortes, seguida pela Carolina do Sul com 25, Geórgia com 17, Flórida com 14, Tennessee com 4 e Virgínia com 1 fatalidade.

Após atingir a Flórida como um uragano de categoria 4 "extremamente perigoso" na quinta-feira, "Helene" depois foi rebaixado para uma tempestade, mas continuou a causar destruição catastrófica. Vários estados responderam declarando estado de emergência, com a Carolina do Norte sob alerta de enchentes devido ao potencial rompimento de barragens. O uragano deixou um rastro de destruição, danificando ou destruindo casas, empresas, estradas e pontes. Mais de mil indivíduos procuraram refúgio em abrigos de emergência.

Estima-se que 2,2 milhões de lares ficaram sem energia. Matt Targuagno, do Departamento de Energia, reconheceu a complexidade dos esforços de restauração, afirmando que o processo pode levar vários dias adicionais.

As autoridades dos EUA estão coordenando esforços de socorro nas áreas atingidas após a devastação causada pelo uragano "Helene". A Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) enviou equipes para fornecer assistência e recursos aos estados com maior número de mortos, incluindo Carolina do Norte e Carolina do Sul.

Leia também: