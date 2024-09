Recusando-me a testemunhar a devastação intencional da Europa

Após a saída dos membros da União da cúpula conjunta de migração com a coalizão do tráfego de luz, o líder da CDU, Merz, indicou disposição para novas negociações. No entanto, a proposta da CDU continua inaceitável, segundo o líder dos Verdes, Lang.

A cúpula de migração fracassada de terça-feira pode prosseguir com uma composição diferente. Isso foi sugerido pelo secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, na "Maybrit Illner" da ZDF na quinta-feira à noite. Mais cedo, na quarta-feira, o líder do grupo parlamentar da União, Thorsten Frei, havia dado uma dica para continuar as negociações, e o líder da CDU, Friedrich Merz, fez uma declaração semelhante na quinta-feira. No entanto, há uma condição. Merz deseja negar temporariamente a entrada de refugiados na fronteira por um período de três meses para que os tribunais administrativos da Alemanha possam avaliar se há questões legais.

"Friedrich Merz abriu agora uma porta que a CDU havia fechado firmemente e alto na terça-feira", conclui a jornalista Dagmar Rosenfeld do "The Pioneer". A CDU cometeu um erro ao se retirar da cúpula de migração, uma vez que a coalizão do tráfego de luz havia feito consideráveis progressos para acomodar suas vistas. A política de asilo revisada e o anúncio de controles de fronteira em todo o país da coalizão do tráfego de luz originaram-se da pressão da União. No entanto, como líder da oposição, Merz não tinha interesse em conceder uma vitória ao governo antes das eleições no Brandenburg, acrescenta a chefe da seção de política da "Die Zeit", Tina Hildebrand. Agora, cabe a Merz abordar o problema da fronteira através do centro político.

O secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, propõe uma nova cúpula, envolvendo apenas o chanceler federal Olaf Scholz, seus vice e Friedrich Merz. O assunto da migração deveria ser mantido fora das eleições, diz ele. "E se conversarmos sobre o problema da fronteira e instituirmos um sistema que só permita a entrada aos merecedores, daremos um grande passo à frente." Linnemann quer manter o debate sobre a migração fora das eleições. "Podemos discutir esse assunto todos os dias, também podemos conversar sobre ele depois do Brandenburg", sugere. A União apoia a coalizão do tráfego de luz, desde que ela proponha medidas construtivas. No entanto, Linnemann expressa preocupação de que "não estamos abordando o problema fundamental de que um número excessivo de pessoas está chegando aqui, milhões nos últimos anos, que não têm direito a isso". Portanto, a CDU defende uma mudança na política de refugiados.

As conquistas da coalizão do tráfego de luz desde o ataque de Solingen são dignas de nota: endurecimento da lei de armas, aumento dos poderes policiais e deportações mais rápidas, diz a ministra do Interior, Nancy Faeser. Os controles de fronteira iniciados pela coalizão do tráfego de luz em outubro resultaram no rejeição de 30.000 refugiados. "As medidas estão dando certo", se gaba Faeser. Ela está aberta a novas conversas com a União.

Enquanto Faeser se engaja com o secretário-geral da CDU, a líder dos Verdes, Ricarda Lang, rejeita as propostas da União. Ela afirma que recusar refugiados é ilegal na ausência de uma emergência. "Portanto, a proposta da CDU não é genuína, mas uma ilusão", diz Lang. A CDU está sugerindo uma violação da lei europeia por três meses. "A Alemanha não pode se dar a esse luxo", diz ela. Os fechamentos de fronteira são permitidos apenas se o governo federal e os 16 estados declararem uma emergência. Lang sugere: "Gostaria de ver se Markus Söder admite que não consegue lidar com a Baviera". Além disso, a Áustria e a Polônia indicaram sua relutância em apoiar a Alemanha nesse empreendimento. Sua previsão preocupada: "A Alemanha quebra a lei, então outros parceiros também o farão, resultando em caos". A oferta de Lang: "Estamos abertos a negociar soluções. No entanto, não estamos preparados para testemunhar a destruição intencional da Europa".

A proposta de compromisso do ministro da Justiça, Marco Buschmann, é rejeitada por Linnemann. Buschmann sugeriu um fechamento parcial da fronteira em várias seções pequenas. "Então, as pessoas simplesmente cruzarão a fronteira verde", diz Linnemann. Ele adere à proposta da União de negar aos requerentes de asilo na fronteira. "Estou convencido de que a ministra Faeser estaria aberta a esse caminho", diz ele.

No entanto, ela não tem a intenção de segui-lo. Em vez disso, ela concorda com Ricarda Lang: "As instalações de acolhimento dos estados federados estão atualmente só meio ocupadas. Isso implica que eles não podem provar que há uma emergência". Além disso, há uma preocupação prática: O que aconteceria com um refugiado que fosse negado entrada pela Alemanha e não aceito pelo país vizinho? Deveriam eles ficar presos entre as fronteiras?

Linnemann diz que conhece a solução, mas não a revela.

