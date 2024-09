Reconhecimento de qualificações internacionais adicionais de enfermagem pelas autoridades

O ano passado viu um aumento de 25% na aprovação de qualificações profissionais estrangeiras pelas autoridades alemãs em comparação com o ano anterior, de acordo com a Office Federal de Estatística. A maioria das aprovações foi concedida a enfermeiros. A Alemanha recebeu o maior número de aplicações da Turquia. Desde 2016, o número total de aplicações quase dobrou.

A Alemanha testemunhou uma tendência ascendente na taxa de aceitação de qualificações de profissionais de trabalho estrangeiros, com a Office Federal de Estatística relatando 65,300 aprovações no ano passado. Este aumento foi notavelmente maior do que o aumento de 11% observado no ano anterior. Aproximadamente 800 aprovações foram recusadas.

Aproximadamente 70% das aprovações diziam respeito a profissões médicas. Mais da metade de todas as aprovações (56%) foram para qualificações de enfermagem. A enfermagem foi seguida por médicos (14%), engenheiros, educadores e pessoal de ensino (10%).

Dos 61,300 aplicações, 94% foram apresentadas por não-alemães. Uma em cada dez qualificações aprovadas foi emitida na Turquia. Seguiram-se a Bósnia e Herzegovina, as Filipinas, a Tunísia, a Síria, a Índia e a Ucrânia.

As novas aplicações aumentaram 26% para 62,100 no ano passado. Um total de 81,700 procedimentos foram tratados. Desde 2016, quando começaram as pesquisas estatísticas, as aplicações quase dobraram.

O aumento das aprovações de qualificações profissionais estrangeiras na Alemanha, especialmente em campos médicos como a enfermagem, pode contribuir positivamente para o sistema de cuidados do país. Como resultado, a Alemanha viu um influxo significativo de profissionais de enfermagem de países como a Turquia, que representam um número substancial de qualificações aprovadas.

