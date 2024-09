Rebelião na Turíngia: CDU pede a intervenção do Tribunal Constitucional do Estado

Em Turíngia, após as recentes eleições, o parlamento estadual se reuniu pela primeira vez. A liderança do parlamento está em jogo sob a presidência sênior do AfD, com uma nova liderança parlamentar prestes a ser escolhida. No entanto, as reuniões são repetidamente interrompidas, levando o CDU a tomar medidas drásticas.

Durante a sessão plenária inaugural após as eleições, a fração do CDU no parlamento estadual da Turíngia apresentou um pedido ao tribunal constitucional do estado. O tribunal deve decidir quais regras devem governar o processo eleitoral, de acordo com os comentários do gerente de negócios parlamentares do CDU, Andreas Bühl. O cronograma para a decisão do tribunal permanece incerto.

A origem desta disputa reside na insistência do AfD em ter direitos exclusivos de proposta para preencher o cargo de presidente do parlamento estadual. Enquanto isso, as frações opostas buscam modificar as diretrizes procedimentais, permitindo que um candidato à presidência seja escolhido do meio do parlamento durante a primeira rodada de votação. O presidente sênior do AfD, Jürgen Treutler, adiou a sessão até sábado, causando atrito entre as outras frações que acreditavam que deveriam ter sido permitidas a apresentar a proposta procedimental revisada imediatamente. Treutler justificou sua decisão afirmando que o parlamento deveria primeiro ser constituído e um novo presidente eleito antes de se considerar qualquer mudança procedimental.

Uma Olhada na Eleição do Presidente do Ministério

O AfD garantiu o título de fração dominante nas eleições estaduais realizadas em 1º de setembro, tradicionalmente concedendo-lhes o direito de sugerir um candidato para o presidente do parlamento estadual. No entanto, o CDU, BSW, SPD e A Esquerda, outros membros do parlamento estadual, expressaram sua intenção de rejeitar um candidato do AfD para o cargo. Essa posição ficou evidente no comentário do líder do CDU, Mario Voigt, de que o "guardião da constituição" não deveria ser originário de um partido considerado de extrema direita.

O presidente do parlamento estadual tem uma influência significativa na Turíngia, com o poder de convocar sessões parlamentares à vontade e liderar as operações administrativas do parlamento. No caso de uma eleição do presidente do ministério, o presidente assegura a execução suave do processo formal. Os procedimentos da primeira sessão do parlamento estadual servem como um prenúncio para a eleição iminente do presidente do ministério.

O CDU, como a segunda fração mais forte, planeja iniciar discussões exploratórias ao lado do Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) e do SPD nas próximas semanas para investigar possíveis possibilidades de coalizão. No entanto, uma coalizão preta-vermelha-verde só reuniria 44 cadeiras no parlamento estadual, ficando um voto abaixo da maioria necessária.

O AfD, liderado pelo extremista de direita Björn Höcke, estabeleceu um recorde nacional de 32,8% nas eleições estaduais, adquirindo assim uma opção de veto poderosa no parlamento estadual. O AfD da Turíngia foi rotulado como de extrema direita pelo escritório de proteção constitucional do estado desde 2021 e está sob rigorosa vigilância.

O CDU registrou 23,6% nas eleições estaduais, e Mario Voigt planeja apresentar seu líder de partido como candidato a presidente do ministério pela primeira vez em uma década na Turíngia. O BSW entrou inesperadamente com 15,8%, A Esquerda, com o atual presidente do ministério Bodo Ramelow, viu 13,1% dos votos, e o SPD garantiu 6,1%.

Apesar da afirmação do AfD de propor o presidente do parlamento estadual, o CDU e seus aliados buscam alterar o procedimento de votação, permitindo que um candidato do meio do parlamento seja considerado durante a primeira rodada.

