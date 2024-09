Quem são os pares em Potsdam?

Após as próximas eleições estaduais no Brandemburgo, as previsões sugerem uma maioria apertada para a coalizão governamental vermelho-verde-preta existente, desde que os Verdes consigam entrar na legislatura estadual. No entanto, as chances dos Verdes ultrapassarem a barreira de cinco por cento dos votos são incertezas.

As pesquisas recentes realizadas logo antes da eleição indicam que os Verdes, a Esquerda e os Eleitores Livres estão todos bem abaixo da faixa crítica. Isso levanta dúvidas sobre as opções de coalizão potenciais no parlamento do Brandemburgo. Uma olhada no calculador de coalizão do ntv.de com os números mais recentes da pesquisa:

Lembrando que os dados para o calculador de coalizão são atualizados continuamente.

Os Social-Democratas estão sendo pesquisados entre 22 e 27 por cento no Brandemburgo, mostrando apoio relativamente sólido. O atual Ministro-Presidente e candidato principal do SPD, Dietmar Woidke, está promovendo seu partido para permanecer a força mais forte nesse estado alemão oriental. No entanto, a AfD liderou nas pesquisas relativamente consistentemente nas últimas semanas, embora sua vantagem estreita tenha diminuído visivelmente nas últimas pesquisas.

A Alternativa para a Alemanha (AfD) poderia emergir como a maior fração no parlamento estadual, espelhando a situação da Turíngia. No entanto, o líder da fração da AfD, Hans-Christoph Berndt, não tem perspectivas para uma formação de governo efetiva. Ele se encontra politicamente isolado em Potsdam sem nenhum aliado.

A AfD também corre o risco de uma repetição da situação da eleição estadual de 2019, onde eles eram os favoritos nas pesquisas antes da eleição, mas acabaram ficando atrás do SPD no dia da eleição. Dietmar Woidke, que serve como Ministro-Presidente no Brandemburgo desde o verão de 2013, está contando com isso acontecer novamente.

O experiente político do SPD desfruta de grande popularidade. Mais da metade dos entrevistados deseja que ele continue como Ministro-Presidente. Dietmar Woidke está estrategizando astutamente. Se a AfD garantir a vitória, ele prometeu renunciar. "Se a AfD ficar em primeiro lugar, eu não posso continuar como Ministro-Presidente", disse Woidke straightforwardly. Se os resultados da noite da eleição não se desviarem significativamente dos números mais recentes da pesquisa, pode ser suficiente para o social-democrata formar uma coalizão de dois partidos matematicamente viável com a CDU.

Três partidos além da AfD?

O destino do Brandemburgo depende dos votos recebidos por outros partidos. A CDU poderia alcançar até 16 por cento com seu candidato principal, Jan Redmann, garantindo-lhes a terceira posição mais forte no parlamento de Potsdam.

Se os Verdes, a Esquerda e os Eleitores Livres não alcançarem a barreira de cinco por cento na noite da eleição, o resultado nas circunscrições individuais será importante: Se qualquer um desses partidos garantir um mandato direto em qualquer uma das 44 circunscrições eleitorais do Brandemburgo, eles poderiam ainda assim entrar no parlamento estadual através da cláusula de mandato básico. De acordo com o comissário eleitoral do estado, "Apenas partidos, grupos políticos ou listas que recebam cinco por cento dos segundos votos válidos na área eleitoral ou vençam pelo menos um assento em uma circunscrição eleitoral terão entrada no parlamento estadual".

Se nenhum dos Verdes, da Esquerda ou dos Eleitores Livres conseguir fazer isso, Woidke teria que considerar novos cenários de coalizão em caso de vitória. Nessa situação, apenas quatro (em vez dos atuais seis) partidos estariam presentes no parlamento do Brandemburgo. O SPD teria que construir um governo com base em uma coalizão vermelho-preta-roxa, em vez da atual coalizão "Quênia".

Dadas as incertezas em torno da capacidade dos Verdes de ultrapassar a barreira de cinco por cento dos votos nas próximas eleições para o Landtag do Brandemburgo, as opções de coalizão potenciais no parlamento do Brandemburgo se tornam um assunto de discussão. Como mencionado no calculador de coalizão do ntv.de, os Verdes, juntamente com a Esquerda e os Eleitores Livres, estão atualmente sendo pesquisados abaixo da faixa crítica, o que pode influenciar a formação de um novo governo.

Se os Verdes, a Esquerda e os Eleitores Livres não conseguirem entrar no parlamento do Brandemburgo através da cláusula de mandato básico, o SPD pode precisar considerar cenários de coalizão alternativos para a formação do governo, como uma coalizão vermelho-preta-roxa, em vez de manter a atual coalizão governamental vermelho-verde-preta.

Leia também: