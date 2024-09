- Quem é que está a falar agora?

Christian Lindner's hora do rush, sua chance de brilhar. O problema é: o que ele vai fazer com ela?

Às 12h, o Ministro Federal do Orçamento vai apresentar oficialmente o esboço orçamentário de 2025 ao Bundestag. Esse plano orçamentário, que os líderes da coalizão de trânsito só conseguiram concordar após negociações intermináveis, quase dividiu o governo. Aquele que ainda tem um déficit de 12 bilhões de euros.

Agora, cabe ao parlamento transformar os números em lei. Promete ser uma tarefa política pesada. A dificuldade, e às vezes a sujeira, do trabalho pode ser medida pela performance de Lindner - os políticos do trânsito estão desconfiados dele e atribuem tudo ao FDP e seu presidente nesses dias.

Christian Lindner em uma situação delicada

Lindner vai apresentar o orçamento como Ministro do Orçamento? Ou, agindo como presidente do FDP, tentar reviver seu partido enfermo com algumas declarações ousadas? O medo de uma provocação, que inevitavelmente levará a novas rachaduras na coalizão de trânsito, é grande.

Lindner estará sob o microscópio do parlamento na terça-feira de manhã, todos os olhos estarão nele. A introdução do projeto de orçamento é tradicionalmente o primeiro item na agenda após as férias de verão. É, em essência, a abertura oficial das negociações orçamentárias de várias semanas, durante as quais as partidos do trânsito instáveis provavelmente procurarão áreas de perfilagem, conflitos incluídos.

"Here, três partidos com ideologias diferentes convergem", diz Dennis Rohde, porta-voz do orçamento do grupo parlamentar do SPD, ao stern. "Nosso dever, porém, é encontrar soluções, não reclamar dos problemas." Em outras palavras: não será fácil.

Principalmente porque a pressão sobre Christian Lindner está aumentando dentro de suas próprias fileiras. Após as perdas nas eleições no leste - expulso do parlamento estadual da Turíngia, não conseguiu entrar no parlamento da Saxônia - a frustração entre alguns liberais é palpável. Uma iniciativa de base exige uma saída da coalizão de trânsito, o fim do "curso do castelo" - ou a renúncia de Lindner como presidente do partido.

Políticos do FDP de liderança não querem fazer do ultimato seu próprio, rejeitam firmemente um fim antecipado do trânsito. Mas o incidente destaca: há agitação entre os liberais. No início do ano, uma pesquisa entre os membros do FDP mal favoreceu a permanência no trânsito. E agora? A regra do freio da dívida será observada, mas as pesquisas ainda estão no fundo do poço.

Lindner está em uma enrascada. Ele deve deixar seus seguidores felizes sem sabotar tanto as negociações orçamentárias que levem a uma queda antecipada da coalizão. O impacto político seria considerável, possivelmente desastroso para o FDP: segundo as pesquisas atuais, os liberais não conseguiriam sequer uma cadeira no Bundestag em novas eleições.

Então, a pergunta é: isso vai dar certo?

SPD orçamentário Rohde visa reduzir o déficit orçamentário a bilhões de dígitos únicos

O orçamento deve ser aprovado em novembro. Os Verdes já anunciam "melhorias significativas" ao rascunho do governo, o SPD também vê a necessidade de mudança. "Um projeto com certeza é a GMA, que precisa ser reduzida a um valor de bilhões de dígitos únicos", diz o político orçamentário Rohde. Tradução: o déficit de 12 bilhões de euros.

Esse tamanho é atualmente estimado para o chamado excesso global (GMA). A quantia deve ser economizada em 2025. No entanto, o método de fazê-lo ainda é incerto. Em princípio, esse déficit é preenchido durante o ano fiscal com o dinheiro que não foi gasto. A GMA é assim uma figura otimista.

"O objetivo é atingir um volume orçamentário de dois por cento na GMA, que corresponde a 9,6 bilhões de euros", diz Rohde. Ele acredita que isso é uma soma realista que de outra forma não seria gasta. "Para a implementação, esperamos propostas construtivas do governo federal também."

Christian Lindner, que também visa reduzir o déficit orçamentário para 9,6 bilhões de euros, já ofereceu sua ajuda. Quando perguntado sobre potenciais economias, disse no "Relatório de Berlim": "Estou sempre aberto a fazer novas sugestões." No entanto, o SPD e os Verdes provavelmente terão ideias diferentes do ministro das Finanças, pois prefeririam reformar as regras de dívida existentes.

O futuro da coalizão depende dos especialistas orçamentários das facções. Rohde, membro do SPD, está otimista de que um orçamento sólido e constitucionalmente válido será alcançado no final. "As negociações não serão públicas, mas quietas e ordeiras com os parceiros da coalizão." Isso também pode ser visto como uma mensagem sutil aos líderes do trânsito, que muitas vezes expuseram suas diferenças na mídia.

A partir do meio-dia, veremos se todos aderem a esse plano.

