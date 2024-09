Quatro vítimas foram relatadas em ataque israelense contra instalações Houthi no Iêmen.

Israel abate vários importantes líderes do Hezbollah. Em resposta ao assassinato de Nasrallah, associados dos Houthis retaliam com um ataque de mísseis. Israel então contra-ataca no Iêmen, resultando em mortes e numerosos feridos.

Após informações de fontes militares, a Força Aérea Israelense realizou uma operação substancial envolvendo mais de 50 aeronaves de combate, atingindo alvos ligados ao "grupo extremista Houthi" nas regiões de Ras Isa e Hudaida. Como anunciado pelo exército. Os alvos principais incluíam estações de energia e um porto utilizado para importação de petróleo. O porto supostamente era utilizado pelos insurgentes Houthi para importar armas e equipamento militar iraniano, de acordo com o exército israelense. No entanto, essas alegações não puderam ser confirmadas independentemente. Um trabalhador portuário e três engenheiros foram relatadamente mortos, enquanto mais de 30 indivíduos ficaram feridos, de acordo com o canal de televisão Yemenita Al-Masirah.

Após os ataques em um domingo, o Ministro da Defesa Joav Gallant afirmou que Israel retaliaria contra seus adversários, independentemente da localização. "Nosso recado é claro - nenhum local está fora do nosso alcance", esclareceu Gallant. O centro de comando que dirigiu a operação estava localizado a aproximadamente 2000 quilômetros de distância do Iêmen.

O ataque aéreo israelense foi iniciado após uma série de ataques dos Houthis. No sábado à noite, alertas de foguetes foram acionados em vários distritos em Israel central e na cidade costeira de Tel Aviv devido a um projétil lançado do Iêmen. O projétil foi interceptado com sucesso pelas forças militares antes de entrar no espaço aéreo israelense.

Assim como o Hezbollah do Líbano, os militantes Houthi pertencem ao alegado "Eixo da Resistência" liderado pelo Irã, que também inclui a organização terrorista Hamas na Faixa de Gaza. Após o assassinato do líder do Hezbollah Hassan Nasrallah em um ataque aéreo israelense, os militantes Houthi ameaçaram Israel com mais ataques no sábado. O líder dos Houthi, Abdul Malik al-Huthi, declarou em um discurso televisionado que seus militantes estavam buscando "escalada" e "melhoria do desempenho" após os recentes ataques com drones e foguetes contra Israel.

Israel atacou o Iêmen pela última vez no final de julho. A Força Aérea Israelense havia atacado o porto de Hudaida, em resposta a um ataque com drone fatal pelos militantes Houthi em Tel Aviv. Um drone carregado com explosivos atingiu um edifício residencial no centro da cidade, matando um homem e ferindo vários outros.

