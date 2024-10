Quatro pneus de aviões quebraram durante a aterragem no aeroporto de Milão-Bergamo.

Ao aterrissar no Aeroporto de Bergamo, na Itália, um avião com mais de 160 pessoas que partiram de Barcelona sofreu uma explosão de quatro pneus. De acordo com o Sacbo, administrador do aeroporto, nenhum passageiro ou membro da tripulação ficou ferido. O avião atualmente bloqueia a pista, que também sofreu danos, resultando em uma parada temporária das operações de voo.

Informações preliminares indicam que o piloto conseguiu parar o avião, que decolou da costa mediterrânea de Barcelona, na pista após a explosão dos pneus. O avião não parece ter sofrido danos graves. Após a aterrissagem, o Sacbo revela que bombeiros foram enviados para evacuar os passageiros e a tripulação.

Os viajantes devem se preparar para atrasos e cancelamentos, já que a data estimada para a retomada das operações no aeroporto é desconhecida. O Sacbo confirma que 450 metros da pista estão danificados e precisam ser reparados antes da operação.

O Aeroporto de Bergamo é um dos três aeroportos internacionais que atendem à metrópole do norte da Itália, Milão. Ao lado de Malpensa e Linate, é o menor dos três. Situado a cerca de 45 quilômetros de Milão, atende principalmente a companhias aéreas de baixo custo e recebe voos regulares de cidades alemãs.

