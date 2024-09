- Putin continua a sua incansável pressão, iniciando outro conflito na região sul do Donbass.

Após seu avanço em direção a Torez e Pokrovsk, o Presidente Putin da Rússia aumentou a pressão na região leste. Um novo ataque começou ao sul de Donetsk, na cidade de Vuhledar, onde os russos já haviam sofrido reveses em tentativas anteriores de sitiar a cidade. Desta vez, eles estão se aproximando de forma mais tática, contornando o forte baluarte fortemente fortificado. Há alguns dias, eles iniciaram ataques na mina de carvão (Pivdennodonbaska) localizada ligeiramente a leste da cidade. Não está claro até onde eles avançaram, mas eles invadiram o território da mina. Se não forem repelidos, eles também podem tomar o monte de rejeitos adjacente à mina, que serve como ponto estratégico e controla as principais rotas de acesso a Vuhledar.

Em um ataque subsequente, as tropas russas penetraram na cidade vizinha de Pavlovka. Bombardeada por semanas, esta cidade foi atacada em todas as posições defensivas. Agora, os soldados de Putin são relatados como controlando a maior parte da cidade.

Vamos passar para outras frentes: Em torno da cidade de Hirnyk, atualmente sob controle ucraniano, os russos são relatados como tendo feito mais progressos e entrado em novos assentamentos. Este desenvolvimento coloca os soldados ucranianos em risco de serem isolados ainda mais para o leste se eles recuarem muito lentamente. A alguns quilômetros além, os russos são relatados como estando assentados em Selydove. Em Chassiv Yar, eles ocuparam mais fileiras de casas a oeste do canal. No norte, em torno de Kupiansk, eles estão avançando em direção à vila de Hlushkivka. Em essência, toda a frente leste ao sul de Donetsk até o norte está em movimento, embora haja pausas prolongadas em certos trechos.

Infelizmente, a ofensiva da Ucrânia em Kursk não teve sucesso. Putin não retirou nenhuma força substancial do leste e não cessou sua agressão. Pelo contrário, os russos estão intensificando seus esforços, tornando cada vez mais difícil para a Ucrânia contra-atacar. Eles estão convertendo seções tranquilas em campos de batalha e expandindo a linha de frente. Repetidamente, fica evidente que nem todas as seções podem ser defendidas. A situação em Vuhledar é aparente. Os russos são hesitantes em se aproximar do forte baluarte, mas os ucranianos enfrentam dificuldades em defender as cidades vizinhas. Se os russos conseguirem capturar essas cidades, eles cercarão o forte baluarte por seus flancos.

Os russos podem infiltrar tantos vazios devido à falta de tropas mecanizadas ucranianas para uma contra-ofensiva. Eles infligem baixas nos russos usando drones, às vezes até mesmo forçando-os a sair de blocos residenciais. No entanto, eles lutam para recuperar territórios perdidos. Com o novo ataque no sul, Kyiv enfrenta outro problema na área de Torez e Pokrovsk. Se tropas forem enviadas a Vuhledar, defender a cidade se torna ainda mais difícil. Se eles se concentraram na cidade estrategicamente importante, os russos podem decidir capturar as cidades menores.

No leste, a Ucrânia está lutando uma guerra com recursos limitados: há armas de longo alcance insuficientes, artilharia insuficiente e veículos blindados insuficientes. Tudo o que resta para deter os russos são infantaria e drones. Os russos estão explorando ao máximo seu poder de fogo. Eles estão empregando mísseis Iskander em uma escala sem precedentes e provavelmente aumentaram a produção. Enquanto isso, a Ucrânia está tentando

