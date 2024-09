Putin anuncia planos para o gasoduto para a China

Projeto de Gasoduto Russo na Mongólia e China Avança, Diz PutinSegundo o Presidente Vladimir Putin, os preparativos para a construção de um novo gasoduto russo através da Mongólia até à China estão a decorrer como planeado. Em janeiro de 2022, um estudo de viabilidade foi aprovado e foram realizadas investigações técnicas necessárias, revelou Putin durante uma entrevista ao jornal mongol Onoodor, de acordo com uma transcrição publicada no site do Kremlin. O gasoduto "Força Siberiana 2" projetado espera transportar 50 bilhões de metros cúbicos de gás natural da região russa de Yamal para a China anualmente.

Ataque Russo a Centro de Reabilitação de Crianças em Sumy Resulta em 14 Feridos Tropas russas supostamente atacaram um centro de reabilitação e orfanato para crianças em Sumy com mísseis. Treze pessoas, incluindo dois crianças, ficaram feridas, de acordo com a Ukrainska Pravda, que informou que o local fica numa zona residencial e citou a administração militar local.

Apoio Público Polaco ao Abate de Drones Espiões Russos De acordo com uma pesquisa realizada pelo jornal polaco Rzeczpospolita, quase 60% dos polacos acreditam que a Força Aérea polaca deve abater drones russos que penetram no espaço aéreo polaco durante ataques aéreos à Ucrânia. A pesquisa faz referência a um objeto não identificado, presumivelmente um drone kamikaze do tipo Shahed, que pairou sobre a Polônia durante 30 minutos em 26 de agosto antes de desaparecer. O brigadeiro-general Tomasz Drewniak disse à Radio RMF24 que a Rússia pode estar testando as capacidades de defesa aérea da Polônia ao enviar drones para o espaço aéreo polaco.

Incidente de Bombardeio Fatal em Aldeia de Belgorod Vyacheslav Gladkov, governador da região de Belgorod, na Rússia, informou que uma pessoa morreu devido a um bombardeio ucraniano na aldeia de Schagarovka, perto da fronteira. Três pessoas ficaram feridas durante os ataques à aldeia de Shebekino. Pelo menos uma aldeia adicional foi atingida pela artilharia ucraniana, acrescentou Gladkov.

Rússia Intercepta 158 Drones Ucranianos em Grandes Ataques A Rússia afirmou ter frustrado "grandes" ataques de drones ucranianos em Moscou e em 14 outras regiões, interceptando um total de 158 objetos durante a noite. Dez drones foram direcionados para Moscou, de acordo com o ministério, como relatado no Telegram.

Ataque Aéreo Russo em Kharkiv Deixa 47 Feridos O número de feridos devido a um grande ataque aéreo russo em Kharkiv aumentou para 47, com sete crianças entre as vítimas, de acordo com um comunicado emitido pelo serviço de emergência ucraniano através do Telegram. Várias instalações civis, incluindo um centro comercial, foram atingidas, como mostram fotografias disseminadas por agências noticiosas.

Helicóptero Ucraniano Cai durante Voo de Treino: Dois Pilotos Mortos Dois pilotos morreram quando um helicóptero militar ucraniano caiu durante um voo de treino na Universidade Nacional de Aviação da Força Aérea de Kharkiv Ivan Kozhedub. De acordo com a agência de notícias do estado Ukrinform, citando a página do Facebook da universidade, o helicóptero Mi-2 participava de um exercício de treino quando caiu. A causa do acidente está sendo investigada.

Ucrânia Adverte sobre Interrupções de Energia Elétrica devido a Ataques Russos à Rede A Ucrânia avisou que haverá interrupções de energia elétrica na segunda-feira devido a grandes ataques russos à rede elétrica do país. Isso foi anunciado pela empresa de energia ucraniana Ukrenergo, de acordo com o Ukrinform. No entanto, o suprimento de energia às instalações críticas não será afetado. A Ukrenergo alertou que o alcance das restrições pode

