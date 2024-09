- Protestos e revoltas após a recuperação de reféns mortos

Após o descobrimento de seis reféns mortos na Faixa de Gaza, o governo israelense está sob escrutínio renovado. Uma greve significativa e protestos intensos em Tel Aviv desde o início da guerra visavam pressionar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a negociar com o Hamas islâmico pela libertação dos reféns. Os apoiadores do governo acusaram o movimento de protesto de fortalecer o Hamas e justificar sua posição dura nas negociações. Um tribunal do trabalho ordenou o fim da greve na tarde de segunda-feira, citando sua natureza política.

O exército israelense revelou na manhã de domingo que seis corpos foram encontrados em um túnel subterrâneo na região sul da Faixa de Gaza. O Ministério da Saúde de Israel estimou que os reféns foram executados a curta distância 48 a 72 horas antes da autópsia, com base em relatórios da mídia. Em contraste, um representante do Hamas afirmou que os reféns morreram devido ao bombardeio israelense.

A morte de outro refém com ligações alemãs

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores comentou sobre o assassinato de seis reféns do Hamas, dizendo que era quase insuportável. Entre essas vítimas estava uma pessoa com ligações com a Alemanha, mas sem cidadania alemã. A cunhada de Carmel Gat, Yarden Romann-Gat, que foi libertada pelo Hamas no final de novembro como parte de um acordo do governo israelense, possui tanto a cidadania israelense quanto a alemã.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, prometeu uma resposta severa após a morte dos reféns. "O Hamas executou brutalmente seis reféns para plantar medo e tentar dividir a sociedade israelense", escreveu Katz no X. "Israel retaliará com força contra esse crime hediondo. O Hamas é responsável e sofrerá as consequências integrais."

Desordens em aeroportos

Funcionários de várias organizações e autoridades entraram em greve devido ao ritmo lento das negociações para a libertação dos 101 reféns restantes. Muitas cidades e comunidades participaram, enquanto outras se abstiveram devido à sua proximidade com o governo.

As perturbações no tráfego aéreo e os atrasos no aeroporto internacional Ben Gurion, perto de Tel Aviv, persistiram, apesar das declarações da autoridade do aeroporto de que as operações estavam correndo smoothly.

However, an Israeli labor court ordered the nationwide strike, originating on a 24-hour schedule, to be called off at 2:30 PM local time (1:30 PM CEST). Judge Hadas Jahalom granted a temporary injunction, reasoning that the strike was politically motivated, complying with an application by Finance Minister Bezalel Smotrich. Both Smotrich and the far-right police minister Itamar Ben Gvir have rushed to criticize Prime Minister Netanyahu and threatened his government's collapse for Hamas concessions.

Protestos em Tel Aviv

Protestantes exigiram uma solução imediata na noite de domingo, resultando em confrontos com as autoridades durante a noite em Tel Aviv e outras cidades. Segundo os relatórios policiais, 29 pessoas foram detidas.

Os participantes do protesto bloquearam uma rodovia central à noite. Segundo os meios de comunicação, eles jogaram pedras, detritos, pregos, objetos metálicos, acenderam fogueiras e lançaram fogos de artifício para o ar. A polícia acabou reabrindo a rodovia e lançou granadas de atordoamento.

"Não os abandonaremos", gritavam os manifestantes em Tel Aviv, em referência aos reféns ainda detidos por grupos extremistas. Eles marcharam pelas ruas centrais da cidade, carregando bandeiras israelenses. Caixões simbólicos para os seis reféns mortos foram exibidos no palco.

As negociações estão paralisadas

As negociações indiretas entre Israel e Hamas, mediadas pelos EUA, Qatar e Egito, estão estagnadas há meses. De acordo com The Washington Post, os mediadores pretendem apresentar uma proposta final de acordo a ambas as partes dentro de algumas semanas. Se nenhuma das partes aceitar a proposta, pode sinalizar o fim das negociações, como sugeriu um alto funcionário da administração Biden. O descobrimento dos reféns mortos em Gaza enfatizou ainda mais a urgência de alcançar um acordo.

O principal ponto de discórdia nas negociações gira em torno de quanto tempo as tropas israelenses poderão manter sua presença no corredor de Philadelphi, no sul da Faixa de Gaza, adjacente à fronteira egípcia. O gabinete de segurança de Israel decidiu recentemente manter o controle do corredor. Em um comunicado, os familiares dos reféns acusaram Netanyahu e seus parceiros de sabotar o acordo de cessar-fogo para o corredor e condenar conscientemente os reféns à morte.

Campanha de vacinação contra a pólio em andamento

Mais de 72.000 crianças na Faixa de Gaza receberam vacinas contra a pólio desde o lançamento da campanha de vacinação, de acordo com o ministério da saúde local. Após o relatório de um caso de paralisia por pólio na região costeira disputada pela primeira vez em 25 anos, a Organização Mundial da Saúde planeja vacinar cerca de 640.000 crianças contra o vírus altamente infeccioso. Geralmente, duas doses da vacina são administradas com um intervalo de quatro semanas.

Durante a campanha de vacinação, que começou no domingo e deve durar cerca de uma semana para cobrir outras partes de Gaza, o exército israelense anunciou cessar-fogo limitado em momentos e locais específicos.

O conflito na Faixa de Gaza começou com a pior massacre da história de Israel, reivindicada pelo Hamas e outras facções radicais na região da fronteira israelense em 7 de outubro de 2021. Desde então, o número de palestinos mortos no conflito da Faixa de Gaza aumentou para mais de 40.700, de acordo com a autoridade de saúde controlada pelo Hamas na região costeira. Essa figura não diferencia entre combatentes e civis, o que torna a verificação difícil.

