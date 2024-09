Profissionais médicos sem fronteiras alertam que milhares de crianças enfrentam ameaças relacionadas à fome no Sudão

A situação alimentar no acampamento de refugiados SamSam, na região de Darfur do Norte, no Sudão, está se deteriorando rapidamente, segundo a Médicos Sem Fronteiras (MSF). De acordo com uma pesquisa no acampamento, projetado para abrigar entre 300.000 e 500.000 habitantes, a situação piora a cada dia e o tempo está se esgotando, afirmou Michel Olivier Lacharité, chefe da unidade de emergência da MSF. "Estamos olhando para milhares de crianças pequenas à beira da morte nas próximas semanas", alertou.

Durante uma recente campanha de vacinação, cerca de 30.000 crianças com menos de cinco anos foram examinadas, e aproximadamente 10% estavam lidando com desnutrição aguda grave, uma situação séria e potencialmente fatal. Cerca de um terço dessas crianças estava com desnutrição aguda global, que pode piorar e se tornar uma condição potencialmente letal se não for tratada.

Esses achados confirmam os relatórios da ONU de agosto, alertando para uma fome no acampamento, o pior tipo de crise alimentar. O acampamento SamSam fica perto de El Fasher, capital do Darfur do Norte, que tem sido palco de conflitos por vários meses.

Desde abril de 2023, uma luta pelo poder acirrada tem ocorrido no Sudão entre o líder de fato Abdel Fattah al-Burhan, o Exército (SAF), e seu ex-vice Mohamed Hamdan Daglo, bem como sua milícia Rapid Support Forces (RSF). Esse conflito supostamente causou a maior crise de refugiados do mundo, com mais de dez milhões de pessoas deslocadas ou fugidas, muitas delas várias vezes, de acordo com a ONU.

Os relatórios da ONU de agosto previa uma fome no acampamento de refugiados SamSam, uma crise alimentar grave que poderia resultar em "morte por inanição". A desnutrição aguda grave detectada na recente campanha de vacinação, afetando mais de 3.000 crianças com menos de cinco anos, aumenta o risco dessas fatalidades.

Leia também: