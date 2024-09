- Profissionais do direito sob ameaça em Solingen

Vários indivíduos já emitiram alertas para advogados que representam o suposto autor do incidente de Solingen e instalaram três tumbas simbólicas equipadas com cruzes de madeira em frente a um escritório de advocacia em Dresden. Este escritório já havia representado o sírio em seu caso de asilo, de acordo com os relatórios da sede da polícia de Dresden. Como resultado, a agência de segurança do estado iniciou uma investigação após a colocação de tumbas e cartazes na entrada do escritório de advocacia no sábado. Os cartazes acusam o escritório de ter um papel nas mortes das três pessoas envolvidas no incidente de Solingen.

O Movimento Identitário, supostamente, assumiu a responsabilidade por esta ação em Dresden através do seu canal do Telegram, de acordo com a polícia. Um dos suspeitos é um homem de 25 anos de Chemnitz, que recebeu uma avaliação de ameaça.

O suposto incidente em Solingen, na Renânia do Norte-Vestfália, viu um autor usar uma faca para matar três indivíduos em uma reunião na semana passada. O suspeito é um sírio de 26 anos chamado Issa Al H., que está detido em Düsseldorf.

O Movimento Identitário defendeu suas ações ao dizer que estava enviando uma mensagem contra a participação do escritório de advocacia no caso do indivíduo acusado no incidente de Solingen. Apesar de ter recebido um alerta, outros escritórios podem enfrentar ações semelhantes devido à sua participação passada ou futura em casos controversos.

Leia também: