Produtores de drones ucranianos agora elegíveis para apresentar propostas para o Acordo de Ramstein

10:27 Vídeo mostra impacto de ataque de drone ucraniano em depósito de munições russo

Apesar de não ter confirmado, o governador da região de Tver relatou em Telegram que um ataque de drone ucraniano causou um incêndio na região. Supõe-se que seja um grande depósito de munições e munições. Os moradores foram evacuados e vídeos do incêndio estão circulando na internet.

09:39 Múltiplos feridos relatados em Kharkiv, dois mortos em Zaporizhzhia

A cidade de Kharkiv, na Ucrânia, sofreu um severo ataque aéreo russo no dia anterior. Explosivos guiados detonaram em vários distritos, com 9 pessoas agora relatadas como feridas. Este é o último de uma série recente de ataques que atingem civis. No domingo, uma bomba de precisão matou uma mulher e feriu 43 pessoas, incluindo quatro crianças, em outro distrito. Os ataques aéreos russos também atingiram assentamentos na região de Zaporizhzhia, resultando em duas mortes.

08:46 Relatos de novos ataques a instalações energéticas em Sumy, Ucrânia

As autoridades afirmam que instalações energéticas na cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, foram novamente alvo de drones russos. Os relatórios preliminares não indicam vítimas, mas os ataques consistentes colocaram uma pressão considerável no sistema energético. Na terça-feira, a Rússia atacou a infraestrutura energética da cidade e região com mísseis e drones, deixando mais de 280.000 lares sem energia por um curto período.

08:27 Exército ucraniano relata 1.130 baixas russas nas últimas 24 horas

O Exército ucraniano relata 1.130 soldados mortos ou feridos nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, os ucranianos documentaram 637.010 baixas do inimigo. Desde o dia anterior, as forças ucranianas afirmam ter destruído 25 sistemas de artilharia, 45 veículos de transporte e tanques e seis tanques.

07:55 Força Aérea Ucraniana desenvolve planos de implantação para caças ocidentais F-16

A Força Aérea Ucraniana desenvolveu planos de implantação para caças ocidentais F-16. A Força Aérea e o Ministério da Defesa atribuíram todas as tarefas às forças armadas, de acordo com o presidente Volodymyr Zelensky em seu discurso noturno em vídeo. Além disso, foram realizadas conversas com o Comando da Força Aérea sobre potenciais expansões da frota de aeronaves e treinamento adicional de pilotos. Muitos vozes em Kyiv chamam por uma expansão da duração do treinamento básico de piloto, que atualmente dura apenas 40 dias. A Ucrânia deve receber aproximadamente 60 jatos F-16, mas apenas alguns foram entregues até agora.

07:19 Rússia: Várias regiões repelem ataques de drones ucranianos

A Rússia relata que ataques de drones ucranianos ocorreram em várias regiões. Os sistemas de defesa aérea relataram ter abatido 54 drones ucranianos sobre cinco regiões russas durante a noite, de acordo com a agência de notícias russa TASS, citando o Ministério da Defesa. Metade desses drones foi interceptada acima da região fronteiriça de Kursk, com os drones restantes abatidos acima das regiões fronteiriças de Bryansk e Belgorod, e das regiões ocidentais de Smolensk e Oryol. A agência não menciona a região de Tver, a noroeste de Moscou, onde autoridades locais e blogueiros militares relataram um ataque de drone a um grande armazém de munições que provocou um incêndio na cidade de Toropets, forçando a evacuação dos moradores.

06:57 Blogueiros militares afirmam que ataque ucraniano causa danos significativos em depósito de munições russo

Bogueiros militares afirmam que um ataque ucraniano a uma cidade russa na região de Tver incendiou um depósito de munições que continha grandes quantidades de munições e foguetes. A instalação, de acordo com os blogueiros, havia sido recentemente expandida e abriga 42 bunkers reforçados e 23 armazéns e oficinas. O ex-oficial de inteligência russo Igor Girkin relata no Telegram que a situação na região é estável. Os blogueiros militares concluem, com base em sua análise de dados, que foram infligidos danos significativos, especialmente aos bunkers mais novos.

06:20 Líder do grupo parlamentar do Partido Verde: AfD e BSW promovem propaganda russa

Konstantin von Notz, líder do grupo parlamentar do Partido Verde, propõe um debate sobre assuntos atuais no parlamento alemão sobre as operações de influência russa na Alemanha. De acordo com von Notz, as análises da fábrica de propaganda russa SDA revelam os métodos insidiosos empregados por entidades russas para influenciar a democracia alemã, os debates públicos e as eleições. A AfD, BSW e outras pessoas afins que promovem narrativas russas em fóruns públicos e parlamentares formam alianças prejudiciais para prejudicar os interesses alemães, ele afirma. Pessoas que apoiam a Ucrânia são alvo, monitoradas e descreditadas publicamente, ele acrescenta.

05:42 Microsoft relata campanha de desinformação russa intensificada contra candidata à presidência dos EUA Kamala Harris

Microsoft relata uma campanha de desinformação russa intensificada contra a candidata à presidência dos EUA Kamala Harris.

De acordo com a pesquisa da gigante de software Microsoft, atores russos intensificaram sua campanha de desinformação contra a candidata à Presidência dos EUA Kamala Harris e seu companheiro de chapa Tim Walz. Um grupo ligado ao Kremlin, conhecido como Storm-1516, supostamente produziu dois vídeos falsos desde o final de agosto para descreditar as campanhas de Harris e Walz. Um vídeo supostamente mostra um grupo de apoiadores de Harris atacando um suposto participante em um comício de Trump. Em outro vídeo, um ator espalha o boato de que Harris feriu uma menina em um acidente em 2011, deixando-a paralítica, e fugiu do local. Ambos os vídeos supostamente receberam milhões de visualizações, de acordo com a Microsoft.

De acordo com fontes russas, um ataque de drone ucraniano acendeu um incêndio na parte oeste da região russa de Tver. Restos de um drone ucraniano abatido são considerados responsáveis pelo incêndio na cidade de Tver, levando à evacuação temporária de moradores, como mencionado pelo governador da região, Igor Rudenya, via Telegram. Bombeiros trabalham diligentemente para conter o incêndio. Os detalhes do incêndio permanecem incertos. A defesa aérea russa continua a repelir uma suposta grande escala de ataque de drones na cidade. A cidade, com uma população de aproximadamente 11.000 habitantes, supostamente serve como centro de armazenamento de foguetes, munição e explosivos da Rússia, de acordo com um relatório de 2018 da agência de notícias estatal russa RIA.

03:57 Governadores Russos Relatam Ataques de Drone

Várias regiões russas no oeste estariam sob ataque de drones ucranianos, de acordo com governadores locais. No região de Smolensk, que faz fronteira com a Bielorrússia, sete drones ucranianos foram abatidos, de acordo com o governador Vasily Anohin via Telegram. Um drone foi interceptado sobre a região de Orjol pela defesa aérea russa, como relatado pelo governador Andrei Klichkov via Telegram. Pelo menos 14 drones de ataque ucranianos foram abatidos na região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia, de acordo com o governador Alexander Bogomaz via Telegram. Kiev alega que esses ataques visam infraestrutura militar, energética e de transporte necessária para as operações militares de Moscou.

02:56 Comércio Triangular: Washington Investiga Comércio de Urânio com a China

Washington está investigando a possibilidade de contornar a proibição dos EUA à importação de urânio russo pela China. Há indícios de que a China pode estar importando urânio enriquecido da Rússia enquanto exporta sua própria produção para os EUA, com base em informações de fontes internas da Reuters. "Estamos preocupados que a proibição à importação de urânio russo possa ser contornada", disse Jon Indall da Associação de Produtores de Urânio dos EUA. "Não queremos cortar a fonte russa e ter todo o material vindo da China em vez disso. Pedimos ao Departamento do Comércio que investigue isso." O Departamento do Comércio se recusou a comentar quando questionado sobre sua posição sobre o assunto.

01:54 Fontes Internas: EUA Aumentarão Reservas de Petróleo

Fontes não confirmadas sugerem que o governo dos EUA planeja aumentar suas reservas estratégicas de petróleo. Os EUA pretendem comprar até seis milhões de barris de petróleo, de acordo com uma fonte não identificada familiarizada com a situação. Se aprovada, essa compra seria a maior desde uma grande redução em 2022. Em resposta ao aumento dos preços da gasolina após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o governo dos EUA vendeu grandes quantidades de petróleo de suas reservas estratégicas no ano passado para controlar os preços do mercado, o que foi então a "maior venda de reservas de petróleo da história".

00:45 Dois Mortos e Cinco Feridos em Ataque em Saporishshya

A Rússia atacou a região de Saporishshya ontem, resultando na morte de pelo menos duas pessoas e no ferimento de cinco, de acordo com o governador Ivan Fedorov. Mais tarde, Fedorov confirmou que a Rússia havia atacado intensamente a comunidade de Komyshuvakha na região. Vários edifícios e uma instalação de infraestrutura também foram danificados. Trabalhadores de resgate ainda estão no local, e a extensão total dos danos está sendo avaliada, de acordo com o "Kyiv Independent".

23:38 Embaixadora dos EUA na ONU: Já Analisamos o Plano de Paz de Zelensky

A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirma que a administração americana já examinou o "plano de paz" do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Durante uma entrevista na sede da ONU, ela disse: "Já examinamos o plano de paz do presidente Zelensky. Achamos que ele delineia uma estratégia capaz de sucesso. Precisamos determinar como podemos contribuir para esse objetivo." Ela enfatizou sua esperança de progresso em questões relacionadas à paz, sem oferecer mais detalhes sobre o que ela quis dizer com "plano de paz". Provavelmente, Thomas-Greenfield estava se referindo à estratégia conhecida como "plano de vitória" do lado ucraniano, que Zelensky apresentou no mês passado.

22:29 Alarme Falso na Letônia: Passagem de Águia Mal Identificada

Uma suposta violação do espaço aéreo da Letônia por um objeto voador não identificado foi desclassificada como um evento inofensivo. A fonte de confusão foi um grupo de águias que voou sobre a fronteira da Bielorrússia, cruzou a região oriental de Kraslava da Letônia e continuou seu voo. Relatórios iniciais do Ministério da Defesa da Letônia sugeriram a presença de um objeto voador desconhecido na área, levando à Deployment de interceptores da NATO para monitorar o espaço aéreo. No entanto, após uma investigação mais detalhada, os interceptores não detectaram nenhuma atividade suspeita.

O Ministério da Defesa da Ucrânia está considerando a contratação dos vencedores do concurso da Coalizão de Drones para a produção de drones, se eles provarem ser bem-sucedidos. A Comissão, que avaliará todas as propostas e selecionará os vencedores, vê essa série de concursos como uma excelente oportunidade para fortalecer a produção ucraniana.

