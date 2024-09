Procure a avó e o bebé alemães.

Após as fortes chuvas em Toscana, equipes de resgate italianas procuram por uma avó e seu neto, que se acredita serem de origem alemã. O bebê e sua avó estão desaparecidos desde a tarde de segunda-feira em Montecatini Val di Cecina, de acordo com o anúncio do corpo de bombeiros em X. Os pais do bebê e o avô conseguiram encontrar abrigo no telhado de sua casa de férias quando o rio Sterza se transformou em um rio feroz devido às chuvas excessivas.

A busca ainda está em pleno andamento com mergulhadores, helicópteros, drones e cães farejadores, de acordo com o corpo de bombeiros em X. Um porta-voz do corpo de bombeiros disse à agência de notícias italiana ANSA que os desaparecidos são turistas da Alemanha. De acordo com o prefeito de Montecatini Val di Cecina, Francesco Auriemma, como relatado no jornal "Corriere della Sera", as águas da enchente arrancaram o bebê dos braços de sua avó. Em sua corajosa tentativa de salvar o bebê, ela também foi arrastada.

A Itália tem enfrentado numerosos alagamentos neste mês. Especialistas atribuem isso à crise climática antropogênica, que supostamente está tornando as tempestades mais frequentes e intensas.

