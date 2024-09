Conflitos Atuais na Região do Oriente Médio - Procurador dos Estados Unidos acusa o líder do Hamas Sinwar de desonra.

Os Estados Unidos estão tomando medidas legais contra Yahya Sinwar, líder de Hamas, e outros membros de alto escalão da organização terrorista palestina, relacionados ao massacre de 7 de outubro de 2023 em Israel. Na terça-feira, o Departamento de Justiça dos EUA revelou documentos judiciais detalhando as acusações, que foram apresentadas anteriormente no ano, mas mantidas sob sigilo. Enquanto isso, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está sob pressão após a recente morte de seis reféns israelenses. A situação no Oriente Médio está sendo discutida no Conselho de Segurança da ONU em Nova York hoje.

Sinwar e os outros acusados estão sendo acusados de terrorismo, conspiração para cometimento de homicídio e evasão de sanções, entre outros crimes. O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, afirmou em uma mensagem de vídeo do departamento que a acusação visa responsabilizar Sinwar e outros membros de alto escalão do Hamas pelo financiamento e coordenação de uma campanha de três décadas para matar cidadãos americanos e ameaçar a segurança dos EUA. Segundo Garland, "Ao longo das últimas três décadas, o Hamas matou ou feriu milhares de civis, incluindo dezenas de cidadãos americanos". Ele acrescentou que isso não seria a última ação contra o Hamas pela administração.

Atrocidades Inaceitáveis do Hamas

Matthew Olsen, que supervisiona a segurança nacional no Departamento de Justiça, rotulou as ações do Hamas em 7 de outubro em Israel como inaceitáveis. Ele enfatizou que o Departamento de Justiça continuará a buscar responsabilidade pelas ações terroristas, morte e destruição do Hamas até que o Hamas seja responsabilizado por sua campanha de terror. Além disso, o massacre do Hamas, que resultou na morte de mais de 40 cidadãos americanos, é o último de uma série de atos violentos do Hamas.

Após a morte do chefe de gabinete do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã no final de julho, o Hamas nomeou Sinwar como seu novo líder. Sua localização permanece desconhecida, e acredita-se que ele esteja se escondendo no sistema de túneis subterrâneos da organização na Faixa de Gaza.

Responsável pelo Ataque Terrorista de 7 de Outubro

Sinwar é considerado o mentor do ataque terrorista de 7 de outubro, que resultou na morte de cerca de 1.200 pessoas e no sequestro de outras 250 para a Faixa de Gaza. O massacre extensivo e surpreendente levou Israel a lançar ataques maciços em toda a faixa costeira. Desde então, de acordo com estatísticas palestinas, mais de 40.000 pessoas foram mortas e mais de 92.400 feridas. A autoridade de saúde controlada pelo Hamas não diferencia entre combatentes e civis em suas estatísticas não auditadas.

Protestos pelo Libertação de Reféns

Milhares de israelenses demonstraram novamente na terça-feira à noite, pedindo um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação dos 101 reféns ainda detidos. Familiares dos reféns acusaram o primeiro-ministro Netanyahu de sabotar negociações anteriores nas manifestações. Netanyahu, segundo eles, havia falhado repetidamente em garantir um acordo para seus entes queridos.

Busca pela Libertação de Reféns

Despite the opposition, the U.S. government still believes there is hope for reaching an agreement to free the hostages held by Hamas. John Kirby, communications director of the National Security Council, stated that an agreement is possible and that the gaps are narrow enough for a resolution. U.S. President Joe Biden is actively involved in the negotiations.

Kirby responded to Biden's criticism of Netanyahu for his lack of commitment to securing a deal by saying, "It requires compromise and leadership from all sides. There's no further comment."

Indirect negotiations between Israel and Hamas, assisted by the U.S., Qatar, and Egypt, have been taking place for months in an attempt to achieve a ceasefire and hostage release. However, progress appears to have stalled.

Reunião do Conselho de Segurança da ONU após Morte de Reféns

A situação no Oriente Médio e a recente morte de seis reféns israelenses estão na agenda do Conselho de Segurança da ONU em Nova York na quarta-feira. O embaixador israelense Danny Danon solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. O conselho deve exigir a "libertação imediata e incondicional" de todos os reféns, pediu Danon em um comunicado. Além disso, o membro do conselho Argélia teria pedido uma reunião focada na situação na Faixa de Gaza e na Cisjordânia.

A União Europeia, junto com outras organizações internacionais, expressou preocupação com o conflito em andamento no Oriente Médio e a crise humanitária na Faixa de Gaza. A União Europeia instou todas as partes envolvidas a priorizar negociações de paz e a libertação segura de reféns.

Após a reunião do Conselho de Segurança da ONU, vários países europeus anunciaram sua intenção de aumentar a ajuda humanitária à Faixa de Gaza, com o objetivo de aliviar o sofrimento de seus civis. A União Europeia comprometeu-se a contribuir significativamente para esse esforço de ajuda, reafirmando seu compromisso com a promoção da estabilidade e segurança na região.

