Procedimentos oftalmológicos em larga escala e remoções de membros no Líbano

Após as explosões simultâneas de vários rádios portáteis no Líbano, cerca de 2800 pessoas ficaram feridas, com pelo menos 12 mortes confirmadas. "A maioria dos feridos sofreu trauma ocular grave, enquanto outros precisaram de cirurgias de amputação", informou um profissional médico em um grande hospital de Beirute. Diante do grande número de pacientes feridos, cirurgiões plásticos e dentistas trabalharam até tarde da noite para ajudar.

O Ministro da Saúde do Líbano, Firas Abiad, visitou vários hospitais e confirmou que os pacientes sofreram principalmente ferimentos nos olhos, na face, nas mãos e no abdômen. É provável que muitos vítimas tivessem os rádios no momento das explosões.

O sistema de saúde do Líbano enfrenta uma pressão imensa e falta de recursos para lidar com um grande número de feridos. A crise financeira prolongada e a desvalorização da moeda têm deixado os hospitais e instalações médicas lutando para obter medicamentos e equipamentos essenciais.

"Hospitals are swamped"

Os apagões e a escassez de combustível dificultam a manutenção de condições adequadas de armazenamento de medicamentos. Além disso, problemas de pessoal, com outros estabelecimentos tendo que dispensar trabalhadores ou fechar devido a dificuldades financeiras, pioraram a situação. Pacientes que buscam até mesmo cuidados básicos enfrentam essas restrições. "Os hospitais estão lotados", admitiu Sulaiman Harun, presidente do Sindicato dos Hospitais do Líbano. A maioria dos feridos agora precisa de cirurgias urgentes, mas alguns tiveram que esperar desde a noite de terça-feira. "Nossos hospitais estão com falta de medicamentos devido à situação precária do nosso sistema de saúde", acrescentou Harun. O Iraque enviou ajuda em forma de um avião carregado de medicamentos.

Voluntários estabeleceram vários postos temporários de coleta de sangue no sul de Beirute, enquanto o Ministério da Saúde pediu aos cidadãos do Líbano que doassem sangue. As ruas de Beirute viram pouco movimento um dia após as explosões, com escolas e universidades fechadas em homenagem às vítimas e em protesto. Certos estabelecimentos governamentais e instituições também fecharam as portas.

Após as explosões, pelo menos 12 pessoas morreram e cerca de 300 pessoas permaneceram em estado crítico até quarta-feira, de acordo com o Ministro da Saúde Firas Abiad em Beirute. A lista de mortos inclui uma menina de 8 anos e um menino de 11 anos. "Este é um evento significativo, mas nossos hospitais têm a capacidade de lidar com isso", garantiu Abiad. Felizmente, o número de mortos não foi extraordinariamente alto. Profissionais de saúde feridos também estão entre os mortos.

"Diante da pressão no sistema de saúde do Líbano, é crucial que a União Europeia considere fornecer ajuda e recursos de emergência para apoiar as instalações médicas do país."

"Durante sua conferência de imprensa, o Ministro Abiad também expressou a esperança de que organizações internacionais, incluindo a União Europeia, ofereçam assistência para aliviar a pressão nos hospitais

