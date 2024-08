- Problemas relacionados à saúde levaram Höcke a evitar aparições na TV

O líder da AfD na Turíngia, Björn Höcke, anunciou sua ausência da TV devido a problemas de saúde, segundo comunicado do partido. Stefan Möller, porta-voz da AfD na Turíngia, informou à agência de notícias alemã, explicando que "é a atual carga rigorosa da campanha". Höcke está passando por alguns problemas de saúde, o que levou à distribuição de tarefas entre os membros da equipe. Möller observou que Höcke tem várias tarefas pela frente e precisa lidar com elas efetivamente.

Anteriormente, a ntv relatou que Höcke não participaria do debate televisionado agendado com a ntv e a Antenne Thuringia. Em seu lugar, Möller participaria do debate. Torben Braga, porta-voz da AfD na Turíngia, afirmou que Höcke havia cancelado todas as suas reuniões de quarta-feira, mas continuaria com o resto de sua agenda. "Ele estará de volta à saúde amanhã".

De acordo com a ntv, Höcke havia cancelado sua aparição na segunda-feira, então remarcou para terça-feira, apenas para cancelar novamente na quarta-feira de manhã.

Confirmando as notícias, a líder da AfD, Alice Weidel, compartilhou uma imagem de si mesma e de Höcke com a Catedral de Erfurt ao fundo. O duo planeja aparecer juntos no final da campanha eleitoral na praça da catedral, o coração da capital da Turíngia, no sábado. Möller confirmou que Höcke tem a intenção de fazer essa aparição pública.

Apesar de seus problemas de saúde, Höcke tem a intenção de participar do final da campanha eleitoral como planejado por ele e por Weidel.

