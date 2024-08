Previsão de uma diminuição considerável da taxa de inflação alemã em Agosto

Após registrar um aumento em julho, a taxa de inflação da Alemanha é considerada ter diminuído significativamente em agosto, de acordo com dados divulgados na quinta-feira por vários estados federais. Em regiões como Baden-Württemberg, Baviera, Brandenburg, Hesse, Renânia do Norte-Vestfália e Saxônia, as taxas de inflação caíram significativamente. Em particular, Baden-Württemberg e Hesse registraram taxas de 1,5% e 1,7%, respectivamente.

A Office Federal de Estatística vai oferecer uma estimativa preliminar para a Alemanha como um todo às 14h. Economistas pesquisados pela Reuters preveem que a taxa de inflação cairá para 2,1%. Isso seria o nível mais baixo em aproximadamente três anos e meio. Em julho, havia subido para 2,3% a partir de 2,2% em junho.

"Os dados de inflação dos estados federais sugerem que a inflação da Alemanha caiu mais do que o inicialmente esperado", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Banco Comercial de Hamburgo. "Infelizmente, parece estar subindo novamente". Nas próximas seis a doze meses, a taxa provavelmente voltará a cerca de 3%.

"Combustível, diesel e óleo de aquecimento foram menos caros em agosto", destacaram economistas do Landesbank Hessen-Thüringen. De acordo com o ADAC, o preço da gasolina atingiu seu ponto mais baixo do ano em alguns momentos. No entanto, a maioria dos especialistas ainda não está pronta para declarar vitória sobre a inflação. "Acordos salariais elevados ainda estão empurrando os preços dos serviços para cima", disse a Helaba. Muitas empresas estão tentando repassar seus custos de mão de obra aumentados para seus clientes.

As taxas de inflação diminuídas em vários estados federais, incluindo Baden-Württemberg e Hesse, poderiam potencialmente baixar a taxa de inflação nacional prevista pelos economistas. Apesar da queda significativa em agosto, há preocupações de que a taxa de inflação possa começar a subir novamente no futuro.

