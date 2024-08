Previous Deputado da AfD minimizou o envolvimento no círculo de Prins Reuß

No julgamento contra Heinrich XIII. Príncipe Reuß, Birgit Malsack-Winkemann, ex-membro do parlamento da AfD, negou envolvimento em esquemas para desestabilizar o Bundestag alemão. Durante seu depoimento no Tribunal Regional de Frankfurt, ela afirmou que sua participação era apenas especulação e que anotações apreendidas durante buscas eram apenas sessões de brainstorming sem menção a um novo governo. Ela negou veementemente ter qualquer papel na redação de uma nova constituição ou na exploração do prédio do parlamento para potenciais ataques.

No entanto, a acusação mantém que Malsack-Winkemann, agora com 60 anos, ajudou a infiltrar outros réus no Bundestag e explorou as instalações. Ela teria sido membro do "Conselho da União", um grupo com planos de realizar um golpe armado no Bundestag, prender parlamentares e derrubar o sistema.

"A Aliança deveria agir"

Malsack-Winkemann nega ter qualquer plano concreto para um golpe armado ou exploração das instalações do parlamento. "Eu já disse milhões de vezes, e vou dizer de novo: a Aliança deveria agir", afirmou. Na ideologia do grupo, existia uma aliança militar global fictícia chamada "Aliança", que eles acreditavam que traria uma mudança no sistema. Ela contou suas desavenças com Rüdiger von Pescatore, o suposto líder do braço militar do grupo, e como ele tentou excluí-la do grupo. No final, ocorreu uma cisão do braço militar.

Nove réus estão sendo julgados em Frankfurt, acusados de serem membros ou apoiadores de uma organização terrorista. Um total de 26 supostos conspiradores estão sendo processados em julgamentos paralelos em Munique e Stuttgart. Todos os réus são considerados inocentes até o veredicto, e o julgamento continuará na terça-feira, 3 de setembro.

Apesar de suas negações, Malsack-Winkemann ainda é acusada de fazer parte do "Conselho da União", um grupo que buscava infiltrar o Bundestag. Como membro, ela era esperada para contribuir com ideias e estratégias dos "Cidadãos do Reich", a pedra angular ideológica de seu grupo.

Malsack-Winkemann esclareceu ainda mais que seu papel era principalmente limitado a fornecer ideias e discussões, enfatizando que ela nunca teve nenhum plano explícito para envolver "Cidadãos do Reich" em qualquer ação contra o Bundestag.

