- Presença do Presidente russo Putin na Mongólia; Ucrânia defende repercussões

Ucrânia expressou sua desaprovação em relação à Mongólia por receber o presidente russo Vladimir Putin, exigindo consequências para o país. A Mongólia supostamente ajudou Putin, que é procurado por crimes de guerra na Ucrânia, a evitar o sistema judiciário, de acordo com Heorhiy Tychyj, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, durante uma conferência de imprensa em Kyiv. Esse ato torna a Mongólia cúmplice dos supostos crimes de guerra de Putin. Putin pisou no país na noite de segunda-feira.

"Vamos colaborar com nossos aliados para instigar consequências para Ulan Bator", disse Tychyj. "A recusa da Mongólia em cumprir o mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra Putin constitui um revés significativo para o TPI e o sistema de justiça global", afirmou o porta-voz no X.

O mandado de prisão tornou-se efetivo em março do ano passado, em resposta ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. As autoridades ucranianas suspeitam que Putin está por trás do sequestro de crianças ucranianas para a Rússia. O líder do Kremlin está programado para se encontrar com o presidente mongol Uchnaagiin Chürelsuüch na terça-feira, após ter sido convidado pelo último para visitar o país. Os dois pretendem fortalecer sua cooperação.

Rússia Mantém Indiferença

A Mongólia reconhece o Tribunal Penal Internacional, mas não prende o líder do Kremlin durante sua estadia em Ulan Bator. No entanto, a Rússia não vê nenhum perigo potencial para Putin devido às boas relações entre os dois países, como indicou Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin. Isso marca a primeira visita de Putin a um país membro do tribunal em Haia desde o início de sua guerra contra a Ucrânia.

A Mongólia busca manter uma posição neutra com seus poderosos vizinhos China e Rússia, ao mesmo tempo em que mantém relações com o Ocidente. Dado sua dependência dos recursos russos, é improvável que a Mongólia arrisque suas relações ao prender Putin. Além disso, Putin pretend

