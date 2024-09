- Preparar-se para suportar realidades desagradáveis - e outras ideias da eleição

Após os resultados eletorais nas eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia, tempos turbulentos aguardam a política tanto nos estados quanto no país. A coligação em Berlim, apelidada de "coalizão do semáforo", continua intacta, mas parece abalada até os alicerces e um tanto perplexa. Em Dresden e Erfurt, a busca por maiorias começa. Cinco temas-chave agora emergem:

A composição dos partidos políticos está mudando

O CDU rejeita governar com a Esquerda ou a AfD. Da mesma forma, é relutante em colaborar com a Aliança para o Progresso e Justiça Social (ASW) sob as condições da ASW. No entanto, devido aos resultados eleitorais complexos na Turíngia e na Saxônia, novas configurações são necessárias para evitar estagnação e ingovernabilidade. O CDU deve considerar se está aberto à Esquerda, como sugerido pelo cientista político Oliver Lembcke da Agência Alemã de Notícias em Erfurt. No entanto, a discussão sobre a barreira contra a AfD será reaberta.

Apenas o tempo dirá se uma coalizão envolvendo partidos distintos operará de forma mais pragmática do que a coalizão do semáforo em Berlim, que ficou presa em sua própria barreira na noite das eleições: SPD em dígitos únicos, Verdes passando a marca de 5%, FDP invisível. A Esquerda também sofreu um revés, mesmo que a líder federal Katina Schubert tenha insistido na noite de domingo que seu partido "definitivamente não está extinto".

Lembcke considera as duas eleições estaduais como um "momento crucial": "Essa eleição expressou frustração contra um cenário partidário dominado pela Alemanha Ocidental e contra a coalizão do semáforo". Muito parece estar em fluxo.

A AfD pode servir como um obstáculo

A AfD é o partido principal na Turíngia e deseja governar como vencedora. Também obteve um resultado recorde próximo de 30% na Saxônia. No entanto, ninguém deseja formar uma coalizão com a AfD, considerada de extrema direita por defensores da constituição em ambos os estados. A partido vê isso como "ignorância da vontade do eleitor", como expressou a presidente federal Alice Weidel. O líder estadual da AfD na Turíngia, Björn Höcke, disse: "Não é possível nos ignorar se você deseja condições estáveis para a Turíngia. Sem a AfD, não há estabilidade para a Turíngia".

A AfD da Turíngia pode desfrutar de uma espécie de minoria de bloqueio pela primeira vez, pelo menos na Turíngia. Como obtém mais de um terço dos assentos do parlamento estadual, pode obstruir decisões que requerem uma maioria de dois terços, como a eleição de juízes constitucionais ou chefes dos auditores do estado.

Höcke descartou a possibilidade de um bloqueio da AfD na noite de domingo, optando por falar de uma "minoria formadora" e eles "definitivamente não querem abusar dela", afirmou o líder da AfD.

Populismo impulsiona o sucesso - ou é a proximidade com o público?

Os ataques populistas da AfD e da ASW na Turíngia e na Saxônia foram frutíferos. Eles acusam os partidos estabelecidos de praticar política "à custa do povo" e defendem um novo começo. O ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, também ganhou votos com sua distância de Berlim - neste caso, da sede do CDU - e conseguiu manter sua participação eleitoral.

Kretschmer defendeu um "congelamento" da guerra na Ucrânia e um limite para os requerentes de asilo em um momento em que tais ideias não eram bem-vistas na sede do partido. Esses temas, centrais no leste, foram promovidos ao mesmo tempo pela presidente da ASW, Sahra Wagenknecht. Foi sorte para ambos que um governo estadual não é responsável por esses assuntos.

"Invejar pessoas sempre foi um componente da democracia", disse recentemente o cientista político de Dresden, Hans Vorländer, em um podcast da ARD. O populismo se torna perigoso quando as instituições democráticas são minadas. Essa tênue linha provavelmente será testada por outros políticos como uma fórmula de sucesso. Pelo menos: a participação eleitoral foi significativamente maior em ambos os estados do que em 2019, com quase três quartos dos eleitores aptos a votar.

Protestos não conseguiram deter a AfD

Dias antes das eleições, milhares protestaram em Dresden e Erfurt contra a extrema direita. Na noite de domingo, cerca de 400 cidadãos reuniram-se em frente ao parlamento estadual de Erfurt para protestar contra o aumento da AfD. Esses protestos não conseguiram deter a AfD, nem as preocupações expressas pelas igrejas ou pelas associações econômicas. O partido obteve resultados recordes na Turíngia e na Saxônia, embora possivelmente um pouco menores sem os contra-protestos.

A polarização entre os apoiadores da AfD e seus adversários é inabalável. O candidato principal da AfD, Höcke, teve que mencionar apenas algumas frases, como "loucura de gênero" ou "bicicleta de carga", para acordar seus apoiadores no comício de campanha de Erfurt, e as emoções se elevaram. Como ambas as partes vão se reconciliar permanece incerto.

O verdadeiro teste do SPD está na Brandemburgo

Em cerca de três semanas, em 22 de setembro, ocorrerá a eleição estadual no Brandemburgo. A conjectura política na Turíngia e na Saxônia pode afetar isso - os eleitores podem argumentar por um pouco mais de estabilidade. No entanto, essa terceira eleição estadual do leste tem uma importância central para o partido no poder, o SPD, já que defende o cargo de ministro-presidente Dietmar Woidke no Brandemburgo, ao contrário da Turíngia e da Saxônia.

Se as coisas piorarem, podemos estar testemunhando uma disputa interna acirrada dentro do SPD, até mesmo envolvendo o Chanceler Federal Olaf Scholz. O secretário-geral do SPD, Kevin Kühnert, sugeriu isso de forma sutil durante a atual noite das eleições. Como chefe do governo, Scholz é a pessoa mais associada à percepção de como Berlim é governada, afirmou no ZDF. "Encontrei muitas pessoas nos dois estados que expressam insatisfação com isso."

O SPD enfrentará um grande desafio na próxima eleição estadual de Brandemburgo, enquanto tenta defender o cargo de Ministro-Presidente Dietmar Woidke. O resultado em Brandemburgo pode ser influenciado pela instabilidade política em Turíngia e Saxônia, onde os eleitores podem buscar mais estabilidade.

O sucesso do AfD em Turíngia e Saxônia, apesar das protestos e preocupações de várias comunidades, destaca sua resistência e a divisão persistente entre seus apoiadores e adversários.

Leia também: