Preparado para implementar "Pragmatismo rigoroso em questões de imigração" pelo FDP

O líder da oposição Merz exige uma política de imigração e asilo mais rigorosa após o incidente em Solingen. Ele sugere a elaboração de leis com o SPD, mesmo sem os outros parceiros da coalizão, se necessário. Agora, o FDP está expressando suas opiniões.

O FDP apoia uma transformação significativa nas políticas de imigração e asilo, colaborando com a União, em resposta ao ataque com faca em Solingen. Segundo o líder do partido, Christian Lindner, ao jornal "Bild", "O FDP está interessado em iniciativas interpartidárias para implementar firmemente um novo pragmatismo nas políticas migratórias dos governos federal e estadual". Lindner considerou as propostas de Merz altamente alinhadas com a posição do FDP.

Merz defendeu uma pausa nas políticas de imigração e asilo após Solingen. Ele recomendou a Olaf Scholz, o Chanceler Federal, que se desvie dos parceiros da coalizão, Verdes e FDP, nessa área, e legisle as leis correspondentes no Bundestag alemão com uma maioria da União e do SPD. Merz apontou alterações na Lei de Benefícios para Solicitantes de Asilo, na Lei de Residência e na Lei sobre a Competência da Polícia Federal como potenciais exemplos.

Lindner se referiu à abordagem da Chanceler Angela Merkel na crise dos refugiados de 2015, afirmando que o FDP havia defendido uma estratégia de imigração diferente mesmo quando o CDU ainda estava aderindo à abordagem de Merkel. O líder do FDP também expressou apoio à suspensão dos benefícios sociais para determinados solicitantes de asilo. "Também propomos suspender os benefícios sociais para os solicitantes de asilo de Dublin, incluindo o agressor de Solingen, para permitir que eles partam para o país da UE responsável", disse Lindner ao jornal.

De acordo com o Regulamento de Dublin da UE, um solicitante de asilo deve apresentar seu pedido no primeiro estado-membro em que entrar. No incidente de Solingen, um sírio de 26 anos é suspeito de atacar aleatoriamente indivíduos em um festival da cidade na última sexta-feira, resultando em três mortes. O suspeito está atualmente detido. Relatos sugerem que o sírio deveria ter sido deportado anteriormente, mas as autoridades alemãs não cumpriram sua responsabilidade. O sírio havia entrado em um estado membro da UE, a Bulgária, que pretendia levá-lo de volta no quadro do procedimento de Dublin. No entanto, a burocracia na Alemanha não avançou, permitindo que ele permanecesse.

O FDP concorda com as propostas do Comissário para alterações nas políticas de imigração e asilo, alinhando-se com a posição de Merz após Solingen. Lindner enfatizou a necessidade de cooperação interpartidária para melhorar as políticas migratórias com uma abordagem pragmática.

As propostas de Merz para políticas de imigração e asilo após Solingen compartilham uma visão semelhante com a Comissão, especialmente em relação às alterações na Lei de Benefícios para Solicitantes de Asilo, na Lei de Residência e na Lei sobre a Competência da Polícia Federal.

