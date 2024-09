- Preparação das eleições de Brandemburgo: reforço do sector político moderado

Presidente do CDU Friedrich Merz, em resposta às eleições bem-sucedidas da AfD e da aliança de Sahra Wagenknecht na Saxônia e na Turíngia, enfatiza a necessidade de fortalecer o centro político antes das eleições estaduais do Brandeburgo. Falando aos eleitores do Brandeburgo, Merz declarou: "Prestem atenção no que está acontecendo na Turíngia e na Saxônia. Certifiquem-se de que há maiorias políticas claras no espectro do centro". Em entrevista à Agência de Notícias da Alemanha em Berlim, Merz expressou essa visão.

Atualmente, o SPD no Brandeburgo é liderado pelo Ministro-Presidente Dietmar Woidke e parece não estar afetado pela barreia de cinco por cento. Merz também enfatizou: "O SPD tem um papel a desempenhar na garantia de maiorias políticas estáveis no espectro do centro no futuro". De acordo com as pesquisas, o SPD está com 20 por cento no Brandeburgo, o CDU com 19 por cento. A AfD está com aproximadamente 24 por cento, e o BSW com 17 por cento.

Merz não prevê divisão no CDU

Quando questionado se esperava uma divisão no CDU devido às próximas negociações com o BSW e possivelmente o Partido da Esquerda na Saxônia e na Turíngia, Merz respondeu: "Não, não necessariamente. Os meios de comunicação às vezes sugerem isso, mas o partido está muito claro e completamente unido nesses assuntos". Ele acrescentou ainda: "Havia um grande consenso entre nós e os turíngios, os saxões e todos nós".

O Ministro-Presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, e o líder do CDU na Turíngia, Mario Voigt, já expressaram suas posições, explicou Merz. "Tenho plena confiança neles para lidar com essa tarefa de forma responsável, como foi atribuída pelos eleitores". Se houvesse qualquer desafio dentro das associações estaduais ou chamados para negociações com a AfD, Merz disse: "Não vejo a necessidade de intervenção da minha parte no momento".

"Evitar conselhos indesejados da zona de conforto ocidental"

Merz reconheceu a apreensão de muitos no oeste do CDU sobre as atuais discussões na Turíngia e na Saxônia. "Mas nós, como o CDU, devemos aceitá-lo e não fornecer conselhos públicos indesejados da nossa perspectiva confortável do oeste", afirmou.

Quanto ao conselho de Kretschmer para evitar o termo "firewall" em relação à AfD, Merz disse: "O termo 'firewall' nunca fez parte do nosso léxico. sempre foi um termo imposto de fora". Ele esclareceu ainda: "Não preciso me distanciar de um termo que eu não introduzi". Kretschmer argumenta que a AfD explora o termo "firewall" para se posicionar como vítima, o que ressoa com alguns eleitores.

O CDU obteve resultados no domingo que foram o dobro dos da coalizão inteira do semáforo, destacou Merz. Portanto, o CDU agora é responsável por garantir governos estáveis capazes de abordar questões políticas locais. Esse consenso é claro: "Não haverá coalizão com a AfD, não haverá cooperação com a AfD, e o mesmo se aplica ao Partido da Esquerda".

O BSW é essencialmente um "mystery" para o CDU, apontou Merz. A questão agora é: "Os membros eleitos estão dispostos a participar de uma formação de governo sensata?". Merz explicou, acrescentando: "Essa é uma pergunta que precisa ser respondida em Dresden e Erfurt, não em Berlim". As discussões podem levar várias semanas, e as coalizões ainda não se materializaram.

Wagenknecht não se juntará a nenhum governo, confirmou Merz. Ele expressou sua crença de que a fundadora do BSW, "Wagenknecht não se envolverá em política

