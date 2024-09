Preocupado com a condição de Maria Kolesnikowa: A oposição alega que a prisão da Bielorrússia comete "horrores medievais"

15:36 Delegação Ucraniana Discute Produção de Armas com Oficiais dos EUA, Reino Unido, França e AlemanhaUma delegação ucraniana liderada pela Ministra da Economia, Julia Svyrydenko, e Andriy Yermak, chefe da Casa Presidencial, está em discussões com conselheiros de segurança dos EUA, Reino Unido, França e Alemanha em Washington, de acordo com o "Kyiv Independent". Os tópicos abordados incluem a produção coletiva de armas, investimentos futuros dos países ocidentais no setor de defesa da Ucrânia e a necessidade urgente de fortalecer a defesa aérea e a proteção da infraestrutura energética da Ucrânia. "Este é um período crucial onde precisamos intensificar nossos esforços para ajudar a Ucrânia a garantir a vitória. Este período requer uma utilização ótima", diz Yermak.

14:56 Moscou Esconde a Guerra com Festas e FloresO conflito entre Ucrânia e Rússia continua, mas a maioria dos moradores de Moscou está alheia aos ataques de drones, refinerias de petróleo queimando e vítimas civis. O correspondente da ntv, Rainer Munz, revela como Moscou emprega todos os meios para ocultar a guerra.

14:25 Consequências Trágicas do Ataque Russo em Chasiv Yar, UcrâniaPelo menos cinco civis morreram em um ataque russo em Chasiv Yar, uma cidade na região de Donetsk, de acordo com o governador da região, Vadym Lyashko. As vítimas são homens com idades entre 24 e 38 anos. O incidente ocorreu nas primeiras horas da manhã, deixando uma casa particular e um prédio de vários andares atingidos por projéteis.

13:53 Luto em Kharkiv após Ataque RussoFamiliares e amigos estão prestando homenagem às vítimas de um ataque russo em Kharkiv, Ucrânia. O governador da região de Kharkiv, Oleg Sinegubov, confirmou sete mortos e 97 feridos, incluindo mais de 20 menores, no ataque ocorrido na sexta-feira à noite. A vítima mais nova tem dez meses. Entre os mortos está a artista ucraniana de 18 anos Veronika Kozhushko. O renomado artista ucraniano Serhiy Zhadan expressa suas sentimentos no Facebook sobre a morte dela: "Os russos são implacáveis em sua destruição do nosso futuro. Não há perdão para isso."

13:28 Ministro da Defesa da Ucrânia Lamenta Demissão do Chefe da Força Aérea "Eu provavelmente diria que é uma reformulação, mas acho lamentável", disse o Ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Ummerov, à CNN quando questionado sobre a ligação da demissão com a perda do avião de caça. Ele esclareceu que eram assuntos separados, enfatizando que a investigação do caso continua. "Eu não gostaria de especular."

13:03 Primeira-Ministra da Dinamarca Tem Certeza da Vitória da Ucrânia contra a RússiaA Primeira-Ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, supostamente falou sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia durante a conferência GLOBSEC em Praga. Frederiksen é citada como tendo dito que a Ucrânia deve emergir vitoriosa no conflito. "É um desfecho inevitável." "Não há opção para a Ucrânia sofrer derrota neste conflito. Se a Rússia garantir a vitória, não apenas a Ucrânia terá se rendido, mas todos nós", ela é citada como tendo dito. A Primeira-Ministra da Dinamarca destaca que há um consenso amplo sobre isso dentro da União Europeia. "A Europa nunca esteve mais unida do que agora (...). Discutimos internamente às vezes. (...) Mas são 26 contra um", cita o "European Truth", sugerindo que toda a Europa se opõe à Rússia.

12:15 Mudança de Poder na Região de Donetsk à medida que a Rússia Toma o Controle da Vila de KiroveAs forças russas são relatadas como tendo tomado o controle da vila de Kirove, na região oriental ucraniana de Donetsk, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia em Moscou. As forças russas vêm avançando gradualmente na frente no leste há algum tempo, com Donetsk e Luhansk, a dominantes Donbass, sendo um dos seus alvos. As duas regiões, bem como Zaporizhzhia e Kherson mais ao sul na Ucrânia, foram formalmente incorporadas pela Rússia em setembro de 2022, embora suas tropas não governem completamente. A Ucrânia visa recuperar todas as terras, inclusive a Península da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014 e fica muito mais ao sul de Kherson.

11:45 Vítimas Relatadas no Bombardeio da Ucrânia na Região Fronteiriça da Rússia, BelgorodAs forças ucranianas supostamente lançaram ataques na região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, de acordo com os relatórios russos. O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, anunciou em seu canal do Telegram que houve mortes e feridos. Em um ataque aéreo à cidade de Belgorod, três pessoas morreram e mais de 30 pessoas, incluindo três crianças, ficaram feridas, segundo Gladkov. Mais de uma dúzia de edifícios residenciais e 47 veículos foram relatados como danificados.

10:49 Ucrânia: 24 de 52 Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) Russos AbatidosA defesa aérea da Ucrânia alega ter abatido 24 VANTs russos. Durante a noite de sábado, as forças russas lançaram 52 VANTs contra alvos na Ucrânia. Vinte e quatro divisões administrativas no país foram impactadas, de acordo com a afirmação da defesa aérea no Telegram. Vinte e cinco VANTs do tipo iraniano Shahed caíram sozinhos e três mais seguiram rumo à Rússia e Bielorrússia. Não há relatórios de vítimas ou danos significativos. Os objetivos do ataque russo incluíam Kiev, que testemunhou seu quarto ataque de VANT desta semana, segundo as autoridades da capital. Todos os VANTs que atacaram Kiev foram repelidos.

10:34 Autoridades Russas Anunciam Bombardeio Ucraniano em Shebekino

Shebekino, uma cidade na região russa de Belgorod, sofreu um bombardeio ucraniano, de acordo com as autoridades da cidade. Uma mulher foi ferida no sábado, e Shebekino fica perto da fronteira com a Ucrânia.

09:00 Ucrânia Divulga Dados sobre Vítimas Russas

O Estado-Maior Ucraniano divulga novas estatísticas sobre as baixas russas na Ucrânia. De acordo com eles, a Rússia sofreu perdas de aproximadamente 614.950 soldados na Ucrânia desde 24 de fevereiro de 2022, com 1.360 baixas nas últimas 24 horas. O relatório de Kiev também alega que oito tanques, 42 sistemas de artilharia e 18 UAVs foram destruídos nesse período. Desde o início da invasão em grande escala, a Rússia supostamente perdeu 8.582 tanques, 17.614 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, 14.471 UAVs, 28 navios e um submarino. Avaliações ocidentais sugerem baixas menores, embora sejam presumivelmente mínimas.

08:35 Rússia: Vídeo Afirma Mostrar Ataque Ucraniano em Belgorod

De acordo com autoridades locais, cinco mortos e 46 feridos, incluindo sete crianças, resultaram de um ataque ucraniano na cidade de Belgorod, no sudoeste da Rússia, na noite de sexta-feira (consulte a entrada 23:19). Trinta e sete pessoas feridas, incluindo sete crianças, foram levadas para um hospital. Um vídeo que circula nas redes sociais e parece ter sido gravado do painel de um carro supostamente mostra o ataque. Ele mostra outro carro explodindo enquanto dirige, seguido por uma explosão do outro lado da rua. A autenticidade desse tipo de vídeo e alegações de combate não pode ser confirmada.

07:48 Mídia Independente Russa Relata: Pelo Menos 66.000 Soldados Russos Mortos na Ucrânia

Pelo menos 66.471 soldados russos foram relatados como mortos no conflito ucraniano, de acordo com a mídia independente russa Mediazona. Em colaboração com a BBC News Russian, a Mediazona catalogou os nomes de soldados russos mortos na Ucrânia por meio de investigação de fontes abertas. Os jornalistas enfatizam que esse número representa apenas aqueles cujos nomes puderam ser rastreados por meio de recursos abertos, e o número real de baixas pode ser significativamente maior. O Estado-Maior Ucraniano estima mais de 600.000 soldados russos mortos, com estimativas ocidentais corroborando essa figura.

07:15 Ucrânia: Número de Mortos Sobe para 7 após Ataque Russo em Kharkiv

Sete pessoas morreram e 97 outras, incluindo mais de 20 menores, foram feridas em um ataque russo à cidade ucraniana de Kharkiv, de acordo com Oleg Synegubow no Telegram. De acordo com as autoridades de Kharkiv, um playground infantil e um prédio de 12 andares foram atingidos por uma bomba russa UMPB D-30 SM-Lenkluftbombe durante o ataque na sexta-feira. Um incêndio ocorreu. Synegubow comunica que as operações de combate a incêndios ainda estão em andamento no sábado de manhã.

06:27 ISW: Aprovação de Putin entre Russos Cai para Nível Histórico

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) relata em seu último relatório que a insatisfação com o governo russo e o presidente Vladimir Putin entre a população russa está aumentando como consequência da incursão ucraniana na região russa de Kursk. Cita uma pesquisa da Fundação Russa de Opinião Pública, 28% dos respondentes demonstraram sua insatisfação ou descontentamento com as medidas adotadas pelas autoridades russas após a incursão ucraniana. Cita pesquisas da Fundação Russa de Opinião Pública, a taxa de aprovação de Putin caiu 3,5 pontos percentuais para 73,6% na penúltima semana de agosto, a menor desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. De acordo com o ISW, essas pesquisas sugerem que o Kremlin deve reconhecer um aumento da insatisfação social desde a incursão ucraniana na região de Kursk.

05:40 Venezuela Entrega Dois Colombianos Acusados de Lutar pela Ucrânia

O serviço de segurança russo FSB revela que dois cidadãos colombianos, suspeitos de lutar pela Ucrânia, foram detidos pelas autoridades russas. Os dois colombianos, Alexander Ante e Jose Aron Medina, foram entregues à Rússia pela Venezuela após sua prisão pelas autoridades venezuelanas durante uma escala em Caracas com destino à Colômbia. A mídia espanhola relatou que os homens se alistaram na Legião Internacional no verão de 2023. Eles foram presos no aeroporto de Caracas em meados de julho. De acordo com o FSB, evidências que implicam sua participação na guerra e uniforme militar ucraniano foram encontradas com eles.

04:47 Presidente Tcheco: Avanço russo não relacionado à operação de Kursk

O presidente tcheco Petr Pavel acha que o avanço das tropas russas perto de Pokrovsk no Oblast de Donetsk não está relacionado às atividades das forças ucranianas no Oblast russo de Kursk. Ele disse isso durante uma entrevista à Rádio Livre. De acordo com Pavel, a Rússia persistentemente visa tomar o controle de todos os quatro Oblasts - Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk e Kherson - que eles consideram seu território. Eles planejam alcançar esse objetivo dentro de um prazo adequado, enquanto as condições forem favoráveis às operações militares, acrescentou.

03:47 Stoltenberg: Operação de Kursk é Justificada

14:48 Secretário-Geral da NATO Jens Stoltenberg denota avanço do Exército ucraniano no território russo de Kursk como justificado. Ele enfatizou o direito da Ucrânia de se proteger e afirmou que esse direito não é limitado por suas fronteiras, em entrevista à Die Welt am Sonntag. Também rejeitou acusações do governo russo de que potências ocidentais tinham conhecimento prévio da invasão ucraniana. De acordo com Stoltenberg, a Ucrânia não compartilhou seus planos para Kursk com a NATO dentro de sua esfera de influência, e a NATO não teve envolvimento na operação.

13:49 ICC exige prisão de Putin durante visita à Mongólia

Fadi el-Abdallah, porta-voz da Corte Penal Internacional, afirmou que a Mongólia, como estado membro da CPI, está legalmente obrigada a deter o presidente russo Vladimir Putin durante sua visita em 3 de setembro. A visita de Putin à Mongólia seria a primeira vez que ele viaja a um país membro da CPI que ratificou o Estatuto de Roma. O Estatuto obriga os estados membros da CPI a deter Putin se ele entrar em seu território, após a CPI emitir um mandado de prisão contra ele pelo deportação forçada de crianças de territórios ucranianos ocupados pela Rússia em março de 2023.**

12:33 Chamada de vídeo Biden-von der Leyen: Recordação da invasão ucraniana

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, destacou a importância das relações transatlânticas, independentemente do resultado das eleições presidenciais dos EUA em novembro. Von der Leyen recebeu o Prémio Transatlântico Checo-Eslovaco (CSTA) na conferência de segurança Globsec em Praga. Em seu discurso de aceitação, ela recordou uma chamada de vídeo com o presidente dos EUA, Joe Biden, no dia da invasão da Rússia na Ucrânia em fevereiro de 2022. "Imediatamente concordamos com a estratégia adequada para contra-atacar a guerra de Putin", explicou von der Leyen. Naquela ocasião, a Europa e os EUA estavam juntos como aliados do lado certo da história, declarou.**

11:19 Rússia: Vítimas em ataque a Belgorod

Pelo menos cinco pessoas morreram e 37 ficaram feridas em ataques ucranianos na região fronteiriça russa de Belgorod, segundo relatórios da Rússia. Uma mulher e quatro homens morreram como resultado de seus ferimentos, informou o governador regional Vyacheslav Gladkov no Telegram. Fontes não confirmadas sugerem que as forças ucranianas atingiram a cidade de Belgorod e a região circundante com munições de cluster e lançadores de foguetes múltiplos.**

10:01 Ucrânia vai engajar fabricantes de armas na IA para drones em enxame e mísseis acessíveis

O ministro da Transformação Digital, Mykhailo Fedorov, anunciou que a Ucrânia planeja colaborar com fabricantes de armas para desenvolver IA para drones em enxame e mísseis acessíveis para contra-atacar drones kamikaze russos no Fórum Globsec em Praga. De acordo com Fedorov, as forças ucranianas enfrentam vários desafios, incluindo infantaria russa, escassez de munição e drones kamikaze e de reconhecimento russos. Como resposta, as forças ucranianas empregam drones de visão em primeira pessoa de baixo custo, drones de reconhecimento, sistemas de defesa aérea pequenos e drones caseiros de longo alcance para atacar alvos russos, de acordo com Fedorov. "Quais são os desafios futuros onde precisamos da sua entrada para o desenvolvimento? Como geramos um sistema de guiamento a laser eficaz, como desenvolvemos IA para drones em enxame, como criamos mísseis ucranianos acessíveis para interceptar Shaheds?", perguntou Fedorov.**

A Ucrânia recebe uma primeira parcela de munição de obuseiros 155 mm da aliança EUA-Europa, como mencionado pelo ministro das Relações Exteriores da República Checa, Jan Lipavsky, em Bruxelas. De acordo com ele, essas munições são criticamente necessárias na linha de frente. Lipavsky elogia a iniciativa de munição checa, afirmando que, até o final do ano, eles fornecerão meio milhão de projéteis de grande calibre. Cerca de 100.000 rounds foram entregues nos meses de verão de julho e agosto, ele acrescenta.**

