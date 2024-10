Prêmio Nobre e cultivador de amendoim

Jimmy Carter tem sido alvo de zombaria por um período considerável. Servindo apenas como o 39º Presidente dos EUA por quatro anos, ele ganhou mais reconhecimento em sua pós-presidência. Apesar de sua saúde declinante e natureza reclusiva, ele está lutando para alcançar um século de vida. Sua ambição final é votar em Kamala Harris nas eleições presidenciais dos EUA em 5 de novembro.

A saúde de Jimmy Carter deteriorou com o tempo. Sua esposa, Rosalynn, que foi sua companheira por 77 anos, faleceu no ano passado, aos 96 anos. O ex-presidente compareceu ao seu funeral em uma cadeira de rodas, coberto por um cobertor. Seu neto, Jason Carter, compartilhou que seu avô "tem declinado fisicamente e não pode fazer muito sozinho, mas está emocionalmente muito envolvido". Atualmente, Jimmy Carter está recebendo cuidados paliativos em sua cidade natal de Plains, Geórgia.

Apesar de seus desafios de saúde, Jimmy Carter tem uma meta significativa que o mantém motivado. De acordo com Jason Carter, o homem de 100 anos está determinado a participar das eleições presidenciais dos EUA e votar na candidata democrata, Kamala Harris. Na verdade, seu avô tornou-se mais animado recentemente e está interessado na situação na Faixa de Gaza, como Jason revelou ao "Atlanta Journal-Constitution". O prêmio do Dayton Literary Peace Prize Foundation em Ohio pela Fundação do Prêmio de Conquistas Distintivas do Embaixador Richard C. Holbrooke pela sua vida toda também pode ter lhe dado um impulso.

A carreira política de Jimmy Carter foi marcada por vitórias e derrotas. Sua maior derrota foi nas eleições presidenciais de 1980, onde perdeu para Ronald Reagan. Embora não surpreendente, o resultado das eleições foi esmagador. Carter venceu apenas seis estados – incluindo Washington D.C. – e recebeu apenas 49 votos eleitorais, enquanto Reagan recebeu 489. Carter e seu vice-presidente, Walter Mondale, foram expulsos da Casa Branca, e a entrada de Reagan foi uma marcha triunfal. O mandato de Carter durou apenas quatro anos. Reagan liderou a superpotência até 1989.

Olhando para trás, os críticos rotularam o quatro anos de presidência de Carter como infelizes. O fazendeiro de amendoim de Plains era frequentemente percebido como alguém que não conseguia lidar com a presidência.

Mesmo o Chanceler Helmut Schmidt considerava Carter ingênuo na política externa. O conflito entre os dois líderes começou já no verão de 1977, quando Carter havia estado no cargo por apenas alguns meses. A controvérsia girava em torno da proposta de bomba de nêutrons americana, uma arma nuclear projetada para destruir a vida enquanto causava danos mínimos às construções e infraestrutura. Essa arma era altamente controversa na Alemanha Ocidental. Para o líder do SPD Egon Bahr, era o "símbolo da perversão do pensamento humano". Depois de muito hesitar, Schmidt deu sua aprovação para a inclusão da bomba de nêutrons no arsenal da OTAN em abril de 1978. No entanto, Carter logo cancelou a produção da bomba de nêutrons, o que deixou Schmidt furioso. Sua relação permaneceu tensa.

High hopes were placed in Bonn for the dynamic politician who sought to establish a new foundation for US politics following the Vietnam disaster. Similarly, there was positive anticipation in the United States for the man from Georgia, who had not been tainted by the Washington political machine. In fact, outside of his home state, Carter, who served as governor for five years, was largely unknown.

However, following the Watergate scandal involving President Richard Nixon, many people were distrustful of the Washington establishment and were open to voting for an unknown outsider, especially one who promised to clean up the US capital. Watergate doomed Carter's predecessor, Gerald Ford, despite his own lack of involvement in Nixon's criminal activities. Nixon's pardon by Ford was deeply unpopular and contributed to Ford's election loss. In this context, Carter's lack of political prominence was an advantage.

Carter exploited this in his 1976 campaign against Ford, playing up his anonymity: "I'm Jimmy Carter, and I'd like to be your president," he would begin his campaign events. His detailed proposals for reorganizing the federal government and administrative structures resonated with voters, not just Democrats. Carter had already shown his reformist credentials as governor of Georgia, where he worked to dismantle racial segregation.

Carter's presidency, however, was lackluster, partly due to external factors. Initially, he made progress in foreign policy, brokering a separate peace treaty between Egyptian President Anwar Sadat and Israeli Prime Minister Menachem Begin in Camp David in 1978, the first for the Middle East. Negotiations on arms control with the Soviet Union were also advancing, and he signed the SALT-II treaty with Soviet leader Leonid Brezhnev in 1979, although it was not ratified by the US Senate.

However, Carter's foreign policy star was already waning as détente between the superpowers came to an end. The Cold War intensified when Brezhnev sent troops to Afghanistan in late 1979, leading the US to boycott the 1980 Moscow Olympics. During Carter's presidency, the arms race was escalating. German Chancellor Helmut Schmidt pressed Carter to address the strategic imbalance of nuclear intermediate-range missiles in Europe caused by Soviet SS-20s, leading to the eventual deployment of US missiles under Reagan. Their discussions were reportedly heated, with Carter accusing Schmidt of double-dealing with the Soviet Union.

Carter's presidency was also marked by the Iran hostage crisis, which began in November 1979 and lasted for 444 days, significantly damaging his reputation and contributing to his election loss in 1980.

1979 foi um ano difícil para o Presidente. Os Estados Unidos lutavam contra uma recessão econômica e o desemprego estava aumentando. Além disso, os acontecimentos no Irã, que culminaram no afastamento do Xá Mohammad Reza Pahlavi e o surgimento do aiatolá Khomeini, tiveram um impacto significativo em sua presidência. Initially, Carter, que não era fã do Xá, não tinha problemas com a Revolução Islâmica. No entanto, quando estudantes iranianos radicais invadiram a embaixada dos EUA em Teerã em novembro de 1979 e tomaram vários reféns, o Presidente se viu em uma situação política delicada. Uma missão de resgate foi um fracasso completo. Nesse ponto, ficou evidente que Carter tinha poucas chances de reeleição contra o carismático Reagan. O incidente dos reféns chegou ao fim apenas minutos após a posse de Reagan.

A relação de Carter com seu próprio partido democrata também estava tensa. Eles o acusaram de má ou nenhuma cooperação com os membros do Congresso de seu partido. Nas primárias de 1980, Carter enfrentou um desafio do senador Edward Kennedy, irmão de JFK. Carter venceu, mas as desavenças internas do Partido Democrata ajudaram a vitória de Reagan.

Apesar de sua derrota eleitoral, Carter não desistiu. Com 56 anos, ainda tinha muitos anos pela frente. Era um devoto diácono batista e tinha uma paixão de toda a vida pelos direitos humanos. Fundou o Centro Carter para Direitos Humanos e mediou conflitos internacionais, como os do Haiti e da Bósnia em 1994, e do Cuba em 2002. Em 2010, negociou com sucesso a libertação do cidadão americano Aijalon Mahli Gomes da Coreia do Norte. O maior feito político de Carter foi o Prêmio Nobel da Paz de 2002, concedido por seus esforços de mediação e defesa dos direitos humanos.

Mesmo em seus anos finais, Carter permaneceu vocal. Em 2004, criticou o Presidente George W. Bush e o Primeiro-Ministro britânico Tony Blair pela Guerra do Iraque. Apontou o dedo para Israel pelo conflito palestino em andamento. E quando o Egito, sob o general Abdel Fattah al-Sisi, começou a se afastar do autoritarismo, o Centro Carter fechou sua sede em Cairo.

Ambos, apoiadores e críticos, concordam que Carter ganhou um respeito significativo após a presidência. Transformando-se de um presidente fracassado, tornou-se um ex-presidente respeitado.

