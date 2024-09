Potencialmente, Mark Robinson está a enfrentar uma potencial perda histórica nas eleições da Carolina do Norte.

Última semana, o KFile da CNN expôs comentários racistas e inflamatórios feitos pelo candidato republicano à governança da Carolina do Norte, Mark Robinson, em um fórum de mensagem de um site pornográfico. Temos novos dados de pesquisa para avaliar o impacto deste escândalo na eleição.

Robinson parece estar a caminho de uma das maiores derrotas em mais de 4 décadas para um candidato de um partido majoritário na Carolina do Norte.

De acordo com a nossa recente pesquisa CNN/SSRS, o democrata Josh Stein lidera Robinson por 53% a 36% entre os eleitores potenciais do estado. Esta pesquisa foi realizada após a exposição do KFile.

Notavelmente, a vantagem de 17 pontos de Stein supera qualquer vantagem que ele teve em pesquisas deste ano. É significativamente maior do que as vantagens de 11 e 10 pontos que ele tinha em pesquisas realizadas pela Faculdade Marist e pelo The New York Times/Siena College anteriormente neste mês.

Enquanto nossa pesquisa pode ser um caso à parte, é provável que os piores resultados da pesquisa de Robinson venham após o relatório prejudicial que viu muitos oficiais republicanos se distanciando do tenente-governador.

Uma vitória de 17 pontos para um candidato democrata à governança seria inédita na Carolina do Norte. O último democrata a garantir uma vitória governamental por mais do que a vantagem de Stein na pesquisa da CNN foi o governador Jim Hunt em 1980.

Uma penalidade de 11 pontos para Robinson está em linha com os dados históricos sobre penalidades eleitorais após escândalos. Por exemplo, uma análise do FiveThirtyEight sobre escândalos passados que afetaram campanhas congressistas mostrou um impacto negativo médio de 8 pontos.

Dado o aperto da disputa presidencial no estado, uma derrota de 17 pontos para Robinson seria particularmente notável. Nossa pesquisa, como várias anteriores, indica um empate entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump no nível presidencial. Isso sugere que a controvérsia em torno de Robinson não afetou significativamente Trump.

Historicamente, um escândalo que afeta um candidato de menor nível raramente impacta o candidato à presidência de maior nível. Além disso, a atual pesquisa no nível presidencial na Carolina do Norte espelha dados de pesquisas passadas, indicando que o déficit substancial de Robinson não é um caso à parte.

Ao mergulhar mais fundo nos resultados da última pesquisa da CNN, o cenário é sombrio para Robinson. Stein lidera entre eleitores do sexo masculino e feminino, negros e brancos, em todas as faixas etárias e em diversas demografias de renda e educação.

O maior apoio de Robinson vem de republicanos brancos sem educação universitária, conservadores e republicanos devotos. No entanto, mesmo entre republicanos, apenas 74% apoiam Robinson. Os restantes 26% estão divididos entre votar em Stein, em outro candidato ou não ter opinião.

Em contraste, Trump recebe 94% do voto republicano na disputa presidencial, e Stein recebe 95% do voto democrata na disputa governamental.

Robinson desfruta de uma modesta taxa de aprovação de 27% entre os eleitores potenciais. Uma maioria significativa, 53%, tem uma opinião desfavorável dele. O fato de que 80% dos eleitores já formaram uma opinião sobre Robinson é notável, já que isso é muito maior do que os 63% que podem oferecer uma opinião sobre Stein.

Enquanto a taxa de aprovação de Robinson entre republicanos é maior, ela permanece modesta em 53%. Uma significativa minoria, 25%, tem uma opinião desfavorável, enquanto outros 19% estão indecisos. É provável que muitos conservadores da Carolina do Norte estejam hesitantes em criticar um candidato republicano, mas também relutantes em oferecer seu total apoio.

Em resumo, não parece haver nenhum lado positivo para Robinson nos últimos dados. Embora ele provavelmente fosse perder antes do escândalo explodir há uma semana, como indicado pelas pesquisas ao longo do ano, suas chances de humilhação nas urnas agora parecem significativas.

O escândalo envolvendo os comentários ofensivos de Mark Robinson teve um impacto significativo em sua política, como demonstrado pela vantagem de 17 pontos do democrata Josh Stein na última pesquisa CNN/SSRS. Esta eleição parece estar a caminho de ser uma das maiores derrotas para um candidato de um partido majoritário à governança na história da Carolina do Norte.

A política desta situação é ainda mais mostrada nas opiniões desfavoráveis que muitos eleitores têm em relação a Robinson, com 53% tendo uma opinião desfavorável em comparação com sua modesta taxa de aprovação de 27%.

