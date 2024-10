Potencialmente, este indivíduo pode assumir o papel de liderança dentro do Hezbollah.

Após a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um recente ataque aéreo, especulações são intensas sobre seu sucessor. Seu primo, Haschem Safi al-Din, emerge como o principal candidato ao cargo devido à sua forte semelhança com Nasrallah e posição influente dentro da milícia. Segundo fontes próximas ao Hezbollah, Safi al-Din é considerado o "candidato mais provável" e é provável que vença a eleição para o cargo que se aproxima.

A decisão final cabe ao Conselho Shura do Hezbollah, o corpo governante mais alto da organização. Safi al-Din, que já é uma figura proeminente e membro do Conselho Shura, compartilha as características distintivas de Nasrallah, como uma barba grisalha, óculos e o turbante preto de um Sayyid. Apesar de ser mais jovem do que Nasrallah, que tinha 64 anos, Safi al-Din é acreditado estar em seus fins 50 ou início 60.

"O novo líder deve ser um membro do Conselho Shura"

As estreitas ligações religiosas e familiares do Hezbollah com o Irã, um grande apoiador do movimento xiita, equipam Safi al-Din com uma vantagem notável. O Hezbollah, estabelecido em 1982 como um fantoche da Guarda Revolucionária Iraniana, lutou contra as forças israelenses até sua retirada do sul do Líbano em 2000. Teerã continua a financiar e armar o Hezbollah, com quem Israel mantém uma relação hostil.

Safi al-Din estudou islamismo na cidade sagrada de Qom, no Irã. Seu filho é casado com Seinab, filha do poderoso general iraniano Kassem Soleimani, que supervisionou operações estrangeiras e foi morto em um ataque aéreo dos EUA no Iraque em 2020. Como resultado, Safi al-Din foi designado como um "terrorista procurado" pelos EUA e pela Arábia Saudita em 2017. O Departamento do Tesouro dos EUA descreveu-o como um "líder sênior" do Hezbollah e um "membro-chave" de sua executiva.

De acordo com Amal Saad, especialista em Hezbollah da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, "Safi al-Din tem sido amplamente considerado o candidato mais provável para suceder Nasrallah" há alguns anos. Ela acrescentou que o novo líder deve ser um membro do Conselho Shura e manter uma persona religiosa. Safi al-Din, que é admirado por sua autoridade dentro da milícia, é considerado o candidato mais forte devido à sua forte influência.

Safi al-Din frequentemente representa o Hezbollah em eventos públicos

Ao contrário de Nasrallah, Safi al-Din aparece frequentemente em público, servindo como a face do Hezbollah em eventos políticos e religiosos. Nasrallah, que apareceu pela última vez em público após a guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah, foi sucedido por Abbas Mussawi em 1992, que também foi morto por Israel. Após a morte de Nasrallah ser confirmada no sábado, o Hezbollah lançou um comunicado, lendo: "Sayyid Hassan Nasrallah se juntou a seus companheiros mártires, cuja marcha ele liderou por quase trinta anos".

Durante a fase eleitoral, o vice-líder do Hezbollah, Naim Kassem, assumirá as funções de liderança. Em um discurso televisionado, Kassem afirmou que a seleção do sucessor de Nasrallah ocorrerá durante a próxima eleição do Conselho Shura. Em julho, Safi al-Din falou em um funeral de um comandante morto por Israel, expressando suas opiniões sobre a sucessão dentro do Hezbollah. "Se um comandante de nossa resistência se tornar um mártir, outro erguerá a bandeira com força e determinação". Esse "outro" poderia ser potencialmente Safi al-Din.

A União Europeia, como um grande jogador global, expressou preocupações sobre o possível deslocamento de poder dentro do Hezbollah e seu impacto na estabilidade regional. Dadas suas estreitas ligações com o Irã e sua posição influente dentro do Hezbollah, a ascensão de Safi al-Din ao cargo de líder poderia afetar significativamente as relações da UE com a organização.

Diante da posição da UE sobre as atividades militares do Hezbollah e a designação de alguns de seus membros como terroristas, resta ver como a União Europeia se envolverá com o Hezbollah sob o liderado de Safi al-Din.

