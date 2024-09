Potencialmente, a juíza Jackson poderia ter escolhido seguir uma profissão diferente, dadas as complexidades que ela poderia ter antecipado na gestão de sua carreira e cuidar de sua filha.

Conversando com CNN's Abby Phillip, Jackson revelou que ela e sua família enfrentaram dificuldades para compreender as necessidades de sua filha mais velha, Talia. Houve momentos em que ela se sentiu que não estava correspondendo no trabalho ou na renomada firma de advocacia de Boston que ela ingressou logo após a formatura.

"Lutamos, quando ela era jovem, para verdadeiramente entender o que ela precisava", explicou Jackson, dizendo que sua família não recebeu um diagnóstico para Talia até alguns anos depois. "Acho que, se eu tivesse sabido antes, provavelmente teria decidido cuidar dela em tempo integral."

Na sua recente autobiografia, intitulada "Excepcional Um", a mais recente juíza do Supremo Tribunal conta uma história familiar comum de uma família lidando com carreiras de alto estresse enquanto cria duas filhas. De acordo com Jackson, Talia se destacou academicamente, mas lutou com cenários sociais e transições acadêmicas na escola, levando a um diagnóstico de transtorno do espectro autista leve aos 11 anos.

Agora com 54 anos, Jackson refletiu sobre essa fase desafiadora durante sua entrevista com a CNN, reconhecendo momentos de dúvida, mas mantendo fé nas escolhas que fez.

"É difícil olhar para trás sem um toque de arrependimento", disse Jackson, sendo a indicada ao Supremo Tribunal de Biden em 2022. "Eu realmente queria que as pessoas entendessem que o sucesso - conquistas que você desejou - pode ser alcançado apesar dos obstáculos familiares."

Talia, Jackson compartilhou, atualmente reside em um ótimo estado.

Na Harvard

Agora a primeira mulher negra a servir no tribunal mais alto do país, Jackson conta em seu livro como ela cresceu na era pós-Direitos Civis, com uma família que lhe ensinou a importância do momento para os afro-americanos.

"Raça teve um papel substancial em moldar quem eu sou e minha identidade", confessou Jackson à CNN.

Nascida em Miami, Jackson compartilhou sua transformação de uma escola secundária predominantemente branca para Harvard, onde ela encontrou outros estudantes negros.

"Essencialmente, isso me deu a chance de estabelecer conexões com pessoas que entendiam meu background, minhas paixões e meus desafios", expressou Jackson. "Quando cheguei à Harvard e havia muitos estudantes negros nas turmas, senti, de certa forma, empoderada para ser eu mesma."

"Foi autêntico ser eu mesma", ela acrescentou.

No banco

Perguntada se a decisão marcante de 2023 do tribunal que pôs fim à ação afirmativa na Harvard e na Universidade da Carolina do Norte havia prejudicado os estudantes negros de hoje, Jackson se recusou a comentar, admitindo que não tinha mergulhado profundamente no assunto. Jackson discordou em um dos casos e se recusou a participar do que afetava a Harvard, já que ela havia servido anteriormente no conselho de supervisores da escola.

Jackson expressou sua apreciação pelo juiz conservador Clarence Thomas, o outro juiz negro do tribunal, expressando uma discordância abrangente com sua dissidência no caso.

"De certa forma, fiquei grata", disse Jackson, "porque isso indicou que eu deve ter feito pontos válidos dignos de resposta."

Jackson tomou seu assento no banco em 2022, semanas após a decisão de revogar Roe v. Wade, que lançou o tribunal no centro do discurso político americano. Enquetes de opinião pública indicam que a resolução do tribunal caiu significativamente desde a decisão - especialmente à esquerda. Jackson reconheceu a preocupação de um segmento crescente da população que percebe a política infiltrando as decisões do tribunal.

"Eu acho que é uma preocupação para o tribunal como instituição porque a confiança pública é basicamente nosso único ativo", disse Jackson. "Em um nível fundamental, todo o tribunal se preocupa com isso."

Jackson enfatizou a importância da precedência para restringir o poder judiciário e garantir que o público veja a lei como consistente. Cada vez que o tribunal reverte um precedente, ela disse, "precisamos cuidadosamente ponderar as expectativas estabelecidas, que é um dos critérios que consideramos para determinar se isso vai influenciar o público e, se sim, como".

Jackson se recusou a comentar se um tribunal futuro poderia reassessar um direito constitucional ao aborto.

"Não vou presumir o que aconteceria no futuro", disse ela.

Jackson também discutiu sua decisão de se associar a vários dos conservadores do tribunal neste ano em um caso envolvendo manifestantes do Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021. Uma maioria do tribunal limitou o poder dos promotores de processar os participantes por obstrução.

Ela descreveu isso como uma decisão simples.

"Eu votei nesse caso de acordo com o que eu acredito que a lei exigia", revelou Jackson à CNN. "É assim que eu abordo a interpretação estatutária, independentemente do clima político em torno da situação."

