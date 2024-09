Potencial de "maré de maré desastrosa" atribuível ao furacão Helena perto da costa americana

O Furacão "Helene" se aproxima do estado americano da Flórida na quinta-feira. Como um furacão de categoria 2 com velocidades de vento de até 155 quilômetros por hora, a tempestade se dirigia para a costa do Golfo da Flórida. O Centro Nacional de Furacões (NHC) em Miami emitiu um alerta para uma "maré de tempestade devastadora e mortal" e enchentes. O NHC previu que a tempestade faria terra firme como um furacão de categoria 4 tarde na quinta-feira ou sexta-feira (horário local), com o potencial de "penetrar profundamente no continente". O NHC também alertou para "muitos" deslizamentos de terra nas montanhas Apalaches do Sul.

Alertas e avisos também estão em vigor para outros estados. Em Atlanta, a capital do estado da Geórgia com uma população de cinco milhões, a maré de tempestade foi antecipada para sexta-feira. O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência para várias partes do estado e mobilizou a Guarda Nacional. "Os efeitos serão sentidos além do olho da tempestade," alertou DeSantis. Dezesseis condados na Flórida solicitaram evacuações parciais, com dois ordenando a evacuação de todos os habitantes. DeSantis relatou que mais de 60 hospitais e casas de repouso haviam sido evacuados. "Você vai sentir os impactos desta tempestade em toda a península da Flórida," alertou o governador.

Foi previsto que "Helene" faria terra firme perto de Tallahassee, no norte da Flórida. As comunidades costeiras já pareciam desertas na tarde de quarta-feira. Mais ao sul, perto da cidade de Tampa, longas filas se formaram nos pontos de distribuição de areia para barragens contra enchentes e outros suprimentos. "Estamos acostumados com isso," disse Lorraine Major, professora de 44 anos, se referindo aos furacões e tempestades que atingem o estado todos os anos. "Mas nos últimos anos, os furacões realmente, realmente intensificaram."

Em Clearwater, Jasper MacFarland reforçou sua porta da frente com sacos de areia. "Eu espero que a água suba, e eu não quero que ela inunde minha casa," explicou. O presidente dos EUA, Joe Biden, foi informado sobre o furacão na quarta-feira. A Casa Branca afirmou que o governo estava preparado para ajudar a Flórida e outros estados. Se as previsões estiverem corretas, "Helene" poderia ser o furacão mais poderoso na região em mais de um ano. O furacão "Idalia" atingiu o nordeste da Flórida em agosto de 2023.

Especialistas atribuem a intensificação das tempestades tropicais e seu aumento mais rápido de força à mudança climática, devido ao aquecimento dos oceanos. O Atlântico teve um ano excepcionalmente quente, levando a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA (NOAA) a alertar para uma "temporada de furacões sem precedentes". O furacão "John" já havia cruzado o México na terça-feira, com uma criança e uma mulher mortas em um deslizamento de terra causado pela tempestade, de acordo com as autoridades. Na quarta-feira, "Helene" contornou a costa do México, mas não fez terra firme.

Na expectativa da maré de tempestade, Atlanta emitiu alertas de enchentes. Como o governador DeSantis alertou, a maré de tempestade na Flórida poderia afetar toda a península, potencialmente causando enchentes significativas.

