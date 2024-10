Potenciais extremistas domésticos que mantêm ressentimentos relacionados às eleições podem recorrer à violência durante as fases finais das eleições, de acordo com um alerta emitido pelo FBI e pelo DHS.

Grupos extremistas perigosos persistentemente produzem, utilizam e propagam narrativas relacionadas ao processo eleitoral ou decisões judiciárias envolvendo figuras políticas, alertando que essas disputas poderiam levar alguns extremistas a recorrer à violência, como demonstrado durante o período das eleições de 2020, segundo um comunicado conjunto do FBI e do DHS direcionado às autoridades estaduais e locais e executivos do setor privado (cujo conteúdo a CNN obteve acesso).

De acordo com a avaliação, esses indivíduos cheios de ressentimento, potencialmente devido à hostilidade em relação a supostos adversários políticos, representam o maior risco de cometer atos de violência extremista contra alvos relacionados às eleições durante a fase final do ciclo eleitoral de 2024 e até a posse em janeiro.

O alerta não aponta nenhuma ameaça explícita ou crível de violência contra as eleições em si, mas se refere aos dois atentados à vida do ex-presidente Donald Trump como exemplos da disposição dos extremistas para disruptar eventos públicos e privados nas vésperas das eleições.

O boletim sugere que alguns extremistas violentos domésticos podem ver locais facilmente acessíveis, como comícios políticos, eventos de campanha, locais de entrega de votos e sites de registro de eleitores, como alvos atraentes.

Em um comunicado à CNN, o FBI afirmou que "as eleições já estão em andamento em partes do nosso país, e o FBI está cooperando de perto com nossas contrapartes das forças da lei para monitorar qualquer perigo direcionado a trabalhadores eleitorais, oficiais públicos, candidatos e outras pessoas".

O FBI acrescentou que "o FBI tem ciência de que alguns indivíduos podem ser motivados pelo desejo de cometer atos de violência ou participar de atividades ilegais. Estamos profundamente envolvidos com nossos parceiros na proteção de nossas comunidades. O FBI permanece vigilante e, como sempre, encoraja os membros do público a relatar qualquer atividade suspeita às autoridades".

A CNN procurou comentários do DHS.

Desde a eleição presidencial de 2020, funcionários eleitorais de ambos os principais partidos sofreram uma onda de ameaças e intimidação violenta, muitas vezes alimentadas por falsas convicções de fraude eleitoral. Muitos funcionários eleitorais renunciaram a seus cargos devido à tensão emocional e psicológica imposta por essas ameaças a eles e a suas famílias.

Apesar de ter perdido a eleição para o presidente Joe Biden, Trump e seus aliados têm se apoiado em alegações falsas de fraude eleitoral por anos. Um júri federal ordenou que Rudy Giuliani, advogado e ex-prefeito de Nova York de Trump, pagasse cerca de 150 milhões de dólares a dois oficiais eleitorais da Geórgia como reparação pelos danos causados por declarações difamatórias que Giuliani fez sobre eles após a eleição de 2020.

Durante o período das eleições de 2024, o boletim observou, houve ameaças de bomba falsas a capitais estaduais. Os oficiais públicos também foram "doxeados", tendo suas informações privadas tornadas públicas online, e "swatados", o que envolve relatar falsamente um crime para desencadear uma resposta maciça das forças da lei na residência do alvo.

Recentemente, como a CNN relatou anteriormente, pacotes suspeitos foram entregues a escritórios eleitorais em mais de 20 estados, o que desencadeou uma investigação do FBI, evacuações e perturbação do pessoal.

Embora a investigação federal de muitos desses incidentes ainda esteja em andamento, esses atos "provavelmente, são

Leia também: