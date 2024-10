Potenciais acusações adicionais de corrupção podem ser impostas contra o prefeito de Nova York, Eric Adams, de acordo com um promotor federal.

Promotor Hagan Scotten declarou que Adams supostamente tentou manipular uma testemunha na investigação. Scotten destacou que, após agentes do Federal Bureau of Investigation conversarem com uma testemunha, esse indivíduo recebeu uma "mensagem clara do réu" para ficar em silêncio com o FBI.

Scotten referiu-se a isso como "um caso sério de obstrução de testemunha neste assunto".

O advogado de defesa Alex Spiro expressou sua opinião após a audiência, afirmando: "Isto é apenas o tipo de afirmações absurdas que os promotores fazem quando não têm um caso sólido. Se eles tivessem um caso sólido, eles teriam apresentado".

Scotten também compartilhou no tribunal que os promotores não conseguiram acessar o dispositivo móvel do prefeito que obtiveram em novembro. Adams mudou a senha após saber da investigação, então afirmou que tinha esquecido a nova, de acordo com a acusação.

O promotor federal revelou novos detalhes sobre a investigação, mencionando que ela começou no verão de 2021, antes de Adams se tornar prefeito.

Scotten sugeriu que podem haver outros réus indiciados em uma acusação subsequente ou em um caso separado.

Adams enfrenta cinco acusações federais de extorsão, corrupção, fraude eletrônica e solicitação e aceitação de doações de nacionais estrangeiros. Ele afirmou sua inocência em sua audiência na semana passada.

O juiz Dale Ho sugeriu que um julgamento rápido seria do interesse do público e do prefeito, mas foi relutante em marcar uma data para o tribunal.

A próxima audiência está agendada para 1º de novembro para discutir o movimento de Adams para rejeitar a acusação de suborno e explorar se os promotores divulgaram informações sobre a investigação para meios de comunicação.

Spiro disse que gostaria que o julgamento fosse concluído até março devido ao processo de certificação para a próxima eleição municipal, sugerindo que o prefeito em apuros possa considerar concorrer à reeleição.

Scotten sugeriu usar o julgamento de suborno do Sen. Bob Menendez como referência para criar um cronograma. Ele propôs iniciar o julgamento em maio, mas deu a entender que estão prontos sempre que for confirmado.

Em separado, Scotten mencionou que ainda não receberam a resposta completa da Prefeitura em resposta aos mandados judiciais emitidos em julho. Esses mandados solicitaram informações sobre a ligação do prefeito com outros governos estrangeiros, incluindo Israel, China, Qatar, Coreia do Sul e Uzbequistão.

Spiro admitiu que ainda não concluíram a entrega de documentos e registros em resposta ao mandado, mas deu a entender que os promotores estão considerando todas as interações com comunidades imigrantes como "suspeitas".

De acordo com a acusação, Adams visitou a Turquia pela primeira vez em 2015 e estabeleceu "relações corruptas". Um oficial diplomático turco sênior, em seguida, apresentou-o ao gerente-geral de uma companhia aérea turca na região de Nova York.

Em três viagens diferentes - uma em 2016 e duas no ano seguinte - as autoridades federais alegam que Adams solicitou e recebeu viagens gratuitas e substancialmente reduzidas da companhia aérea "nos esforços do oficial turco para exercer influência" sobre Adams.

Scotten mencionou durante a audiência que Adams tentou influenciar a testemunha para ficar em silêncio com o FBI, afirmando que esse comportamento foi direcionado a "nós" (agentes do FBI e a testemunha). Mais tarde, Spiro argumentou que as afirmações do promotor eram infundadas sem um caso sólido, sugerindo que eles estavam apenas atacando "nós" (Adams e sua equipe de defesa).

