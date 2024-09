Possível entrada não autorizada no espaço aéreo da OTAN por um UAV russo às 11:27.

10:57 Fritz: EUA entrega bombas guiadas de precisão à Ucrânia pela primeira vezO Presidente ucraniano Zelensky viaja aos EUA para apresentar seu "plano de vitória" e buscar ajuda militar adicional. Biden assegura um pacote de armas wert US$ 8 bilhões para a Ucrânia. Em comparação com entregas anteriores, "isso é um aumento significativo", diz o repórter da ntv Gordian Fritz.

10:20 Relato: Agências de inteligência dos EUA esperam retaliação severa se aprovação de mísseis de longo alcance for concedidaAs agências de inteligência dos EUA supostamente veem riscos significativos se a Ucrânia disparar mísseis ocidentais de longo alcance contra alvos profundamente dentro da Rússia. A aprovação para isso do Ocidente poderia levar a uma retaliação severa, de acordo com uma avaliação de inteligência não publicada vista pelo "New York Times". As agências supostamente consideram várias reações russas, que vão desde incêndios e sabotagem contra instalações na Europa até potenciais ataques mortais contra pontos de apoio militar dos EUA e europeus. Não se espera que a Rússia execute tais ataques abertamente, mas sim através de operações de inteligência sigilosas. O "New York Times" relata que as agências de inteligência dos EUA também acreditam que a Ucrânia não tem mísseis de longo alcance suficientes para influenciar significativamente o curso da guerra. De acordo com essa avaliação, o risco é alto e o sucesso incerto. O jornal escreve que isso pode explicar em parte por que a decisão é tão desafiadora para o Presidente Biden.

09:57 Munz sobre nova ameaça de Putin: Parada de exportação de matérias-primas "não prejudicará muito o Ocidente"A Rússia ameaça os EUA com consequências se for dada a luz verde para o uso de armas de longo alcance contra alvos na Rússia. O Presidente Putin menciona possíveis restrições à exportação de matérias-primas estratégicas, incluindo urânio, como uma possível retaliação contra o Ocidente. O repórter da ntv Munz explica o contexto e as consequências.

08:40 Marinha ucraniana intrigada com construção russa perto da ponte da CrimeiaUma estrutura russa desconhecida perto da ponte da Crimeia mantém a Marinha ucraniana em alerta, de acordo com o porta-voz da Marinha, Dmytro Pletenchuk, como relatado pelo "The Kyiv Independent" na televisão ucraniana. Seu propósito permanece desconhecido. "Pode ser uma instalação defensiva, pode ser outra passagem, mas ainda é cedo demais para tirar conclusões", disse Pletenchuk. O porta-voz da Marinha não acredita que os russos completarão isso devido às condições climáticas deterioradas. "Eles constantemente tentam colocar algo de novo no estreito de Kerch para construir diversas estruturas hidrotécnicas ou barreiras, mas após cada tempestade, eles acabam na praia." A ponte conecta a Rússia à península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia.

08:08 Cidade ucraniana perto da fronteira com a Romênia atacada, várias mortesA cidade de Ismajil, no sul da Ucrânia, foi atacada. Três pessoas morreram em um ataque de drone russo nesta manhã, de acordo com o governador da Oblast de Odessa, Oleh Kiper. Todos os mortos eram idosos, incluindo uma mulher com mais de 90 anos. Onze outras pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas. Kiper também relatou edifícios e carros danificados, bem como vários incêndios. A cidade de Ismajil fica na fronteira com a Romênia, com a foz norte do rio Danúbio formando a fronteira.

07:40 Especialista em política externa do SPD Roth pede 'muito mais' ajuda militar para a Ucrânia para alcançar negociaçõesO especialista em política externa do SPD Michael Roth está pedindo mais ajuda militar europeia para a Ucrânia. "Especialmente os grandes países europeus precisam fazer muito mais militarmente para que a Ucrânia permaneça um país livre e democrático", disse Roth ao "Tagesspiegel". "Agora é hora de finalmente mobilizar todas as forças para colocar a Ucrânia na melhor posição possível para potenciais negociações." O presidente do Comitê de Relações Exteriores do Bundestag argumenta: "Quem quiser acabar com a guerra o mais rápido possível deve dar à Ucrânia o que ela precisa." A capacidade militar e a diplomacia são duas faces da mesma moeda. "A Rússia só estará pronta para negociações se Putin estiver convencido de que uma vitória sobre a Ucrânia é impossível."

07:09 Baerbock: Sem nosso apoio, hospitais e crianças ficariam indefesosA Ministra do Exterior alemã Baerbock defende as entregas de armas ocidentais à Ucrânia e alerta contra a diminuição do apoio a Kyiv. "A noção de que não haveria lutas e mortes na Ucrânia se não houvesse armas defensivas é tão simples quanto falsa", disse Baerbock na quinta-feira na Debate Geral da ONU em Nova York. "Se a Rússia parar seu ataque, a guerra acabou. Se a Ucrânia parar de se defender, acabou para a Ucrânia." O Presidente russo Putin respondeu ao convite para uma conferência de paz em junho com o bombardeio de um hospital infantil. Enquanto Putin não estiver pronto para vir à mesa de negociações, acabar com nosso apoio significaria "que os hospitais da Ucrânia e suas crianças ficariam indefesos. Significaria mais crimes de guerra, possivelmente também em outros países." Baerbock destacou que a Rússia "repetidamente brincou com a inviolabilidade das fronteiras dos Estados Bálticos e da Polônia".

06:11 Baerbock Pede a Irã que Pare de Auxiliar a Rússia

A Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, pediu ao Irã que pare de fornecer qualquer apoio à guerra agressiva da Rússia contra a Ucrânia e de transferir mísseis balísticos e drones. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha anunciou isso em sua plataforma X. Durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, Baerbock teve discussões com seu colega iraniano, Abbas Araktschi.

06:01 Trump Planeja Reunião com Zelenskyy

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, planeja se encontrar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, em Nova York na sexta-feira. A reunião agendada ocorrerá na Trump Tower em Manhattan, como Trump anunciou. Zelenskyy, que teve uma reunião com o presidente Joe Biden na quinta-feira, prorrogou sua estadia nos EUA para encontrar Trump. Antes de sua viagem aos EUA, Zelenskyy expressou seu desejo de encontrar tanto Trump quanto Biden, assim como a vice-presidente Kamala Harris, para apresentar seu "plano de vitória" para pôr fim à guerra na Ucrânia. Mais detalhes aqui.

04:25 Harris Garante Apoio a Zelenskyy e Indiretamente Avisa sobre Trump

A candidata à presidência dos EUA, Harris, garantiu seu apoio ao presidente ucraniano, Zelenskyy, e deu um aviso indireto sobre Trump. "Minha dedicação ao povo da Ucrânia permanece inabalável... Eu vou continuar ao lado da Ucrânia e trabalhar para garantir que a Ucrânia vença esta guerra e viva em segurança e prosperidade", disse Harris durante sua visita a Zelenskyy em Washington. Ela também avisou que o fim da guerra não pode ser decidido sem a Ucrânia, enquanto há "alguns" nos EUA que desejam isso, sua estratégia sendo fazer a Ucrânia desistir de grandes porções de seu território, aceitar a neutralidade e renunciar às garantias de segurança de outros países. Essas propostas são semelhantes às propostas do chefe do Kremlin, Putin - são propostas de rendição.

02:08 Ucrânia Relata Ataques a Oeste de Kherson

As forças russas bombardearam repetidamente o assentamento de Tomyna Balka a oeste da cidade ucraniana de Kherson, controlada pelos ucranianos, na quinta-feira, segundo o relatório do governador da região, Prokrudin, no Telegram. Uma mulher morreu e outra pessoa ficou ferida, de acordo com o relatório.

00:55 Reino Unido Enviará Mais Sistemas de Artilharia para a Ucrânia

O Reino Unido vai enviar outra remessa de sistemas de artilharia AS90 autopropulsados para as forças de defesa ucranianas. Um total de 10 desses sistemas já foram entregues à Ucrânia, com outros 6 programados para entrega nas próximas semanas, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido.

23:33 ONU Falta Fundos para Ajuda aos Ucranianos este Inverno

A Organização das Nações Unidas revelou que não possui fundos suficientes para ajudar as pessoas na Ucrânia durante o inverno. "O nível de financiamento para organizações como a nossa é muito baixo nesta época do ano", disse Karolina Lindholm Billing, coordenadora da Ucrânia para o ACNUR da ONU. O ACNUR da ONU atualmente possui apenas 47% dos fundos necessários para ajudar os milhões de ucranianos afetados ou deslocados pela guerra em seu país. No ano passado, nesta época, o ACNUR da ONU estava com 70% de financiamento.

22:13 Biden Promete Aumentar Ajuda à Ucrânia

De acordo com o presidente Joe Biden, os EUA aumentarão sua ajuda à Ucrânia pelo resto de seu mandato. Ele disse isso antes de uma reunião com seu colega ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, em Washington. O mandato de Biden termina em janeiro. Ele pode ser sucedido pela vice-presidente Kamala Harris ou pelo candidato republicano Donald Trump, que espera reduzir significativamente o envolvimento dos EUA com a Ucrânia.

21:34 Ucrânia: Rússia Planeja Aumentar Ataques na Região de Zaporizhzhia

De acordo com a inteligência ucraniana, as tropas russas estão prestes a intensificar suas operações ofensivas na região de Zaporizhzhia. "Há uma tendência de escalada no setor do front na região de Zaporizhzhia", disse um porta-voz das tropas baseadas no sul da Ucrânia na televisão nacional. "Nos últimos 24 horas, houve cinco ataques russos, e esperamos que esse número aumente, já que nossas informações sugerem que o inimigo está reunindo forças de ataque perto da cidade de Pryiutne". Além disso, veículos blindados leves foram obtidos pelo lado russo, disse o porta-voz. "Isso sugere que eles estão se preparando para operações ofensivas".

21:00 Biden Garante Apoio aos EUA a Zelenskyy

No início de sua reunião em Washington, o presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, o apoio dos EUA. "A Rússia não vai prevalecer, a Ucrânia vai", disse Biden ao receber seu colega ucraniano na Sala Oval da Casa Branca: "E estaremos ao seu lado em cada passo do caminho". Leia mais aqui.

Leia todos os desenvolvimentos anteriores aqui.

A ajuda militar dos EUA à Ucrânia, incluindo a entrega de bombas guiadas de precisão, visa fortalecer a defesa da Ucrânia contra os ataques russos. Após o incidente com drones russos no espaço aéreo romeno e a possível participação do mesmo drone no ataque a Izmail, a necessidade de apoio militar da Ucrânia tornou-se ainda mais aparente.

Se aprovada, a utilização de mísseis de longo alcance ocidentais pela Ucrânia contra alvos russos poderia provocar uma severa retaliação da Rússia. Dado a avaliação das agências de inteligência sobre várias possíveis reações russas, incluindo ataques sigilosos em pontos de apoio militar dos EUA e europeus, a comunidade internacional deve considerar cuidadosamente as implicações de tal ação.

Leia também: