Possíveis aumentos substanciais dos limites máximos das contribuições para a segurança social até 2025.

Há uma probabilidade substancial de ajustes para cima nas faixas de contribuição da seguridade social no próximo ano. Essa sugestão é sugerida em uma proposta preliminar de regulamentação do Ministério Federal do Trabalho, inicialmente revelada pelo jornal "Bild" no sábado. As faixas de contribuição são condicionais às tendências de crescimento da renda. Os aumentos salariais anuais que excedem essas faixas estão isentos de contribuições.

No domínio da seguridade social obrigatória e da assistência à longa duração, a faixa de contribuição subirá para 5.512 euros de salário bruto mensal em 2025. Atualmente, é de 5.175 euros. A faixa de contribuição para a pensão e o seguro-desemprego aumentará do atual 7.550 euros na Alemanha Ocidental e 7.450 euros na Alemanha Oriental para um valor unificado de 8.050 euros.

O salto substancial nas faixas de contribuição pode ser atribuído ao "crescimento salarial nacional excepcional de 6,44%" do ano passado, como informado pelo porta-voz do Ministério do Trabalho, conforme citado pelo "Bild". O aumento garante que indivíduos abastados contribuam para o financiamento da seguridade social proporcionalmente ao crescimento médio dos salários.

Os ajustes para cima nas faixas de contribuição afetam principalmente indivíduos com maior renda e seus empregadores. O impacto é amplificado pela probabilidade de aumento das taxas de contribuição para a seguridade social obrigatória e a assistência à longa duração no futuro próximo.

Os ajustes para cima nas faixas de contribuição da seguridade social são esperados para beneficiar significativamente os trabalhadores de alta renda, uma vez que eles estarão isentos de contribuições sobre qualquer aumento salarial anual que exceda as novas faixas. O aumento proposto nas faixas de contribuição para a pensão e o seguro-desemprego chegará a um valor unificado de 8.050 euros, que é significativamente maior do que os níveis atuais, tornando mais acessível para os trabalhadores de alta renda atender a esses requisitos.

