Porque é que os rivais de Trump no Partido Republicano não se atrevem a atingir a sua maior responsabilidade, mesmo quando o tempo se esgota para o derrubar

Mas, a apenas 13 dias dos caucuses do Iowa, o governador da Florida, Ron DeSantis, e a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, não se atrevem a atacar o candidato republicano que está na linha da frente no que diz respeito à principal responsabilidade que o pode fazer tropeçar numa eleição geral e que o vai perseguir na história: o seu ataque à democracia americana.

A sua reticência pode sugerir negligência na campanha e trair uma falta de coragem política, numa altura em que Trump adopta um tom cada vez mais autocrático antes de uma possível presidência que promete usar para retaliação pessoal.

De facto, como um eleitor do Iowa disse a DeSantis numa pergunta escrita numa reunião da câmara municipal da Gray TV na terça-feira: "Porque é que protege Trump? Do que é que tem medo?"

Mas a postura de seus oponentes faz sentido estratégico, dado que o ex-presidente parece ter um controle ainda mais firme sobre o Partido Republicano do que quando deixou Washington em desgraça depois de tentar anular a eleição de 2020. O domínio de Trump baseia-se em parte no seu carácter perturbador, na sua recusa em seguir as regras e no seu estatuto de herói popular junto dos eleitores do Partido Republicano. Mas o seu poder também está a ser reforçado pelo desinteresse generalizado da base em qualquer tentativa de o chamar à responsabilidade pelo seu comportamento antidemocrático e pela ideia de que ele deve ser responsabilizado por ultrajes como o ataque da multidão dos seus apoiantes ao Capitólio dos EUA.

Tal como quando era presidente, quando o seu domínio enfrentou os seus críticos do Partido Republicano no Congresso, o superpoder de Trump está a protegê-lo das consequências das suas acções e a tornar politicamente impossível que os rivais primários que querem conquistar uma parte dos seus eleitores o responsabilizem.

A duas semanas de enfrentar uma série de obrigações judiciais e possíveis reviravoltas nos seus processos, Trump deu na terça-feira um novo passo no complexo emaranhado jurídico causado pelo seu constante desafio contra as restrições políticas. Apresentou um recurso contra a decisão do secretário de Estado democrata do Maine de o excluir do processo eleitoral devido à proibição de "insurreccionais" prevista na 14ª Emenda. A decisão seguiu-se à decisão do Supremo Tribunal do Colorado de fazer o mesmo, que também deverá ser objeto de recurso. É provável que ambos os casos acabem no Supremo Tribunal dos EUA.

Se a história serve de guia, a questão da votação - que é constitucionalmente controversa, mesmo entre muitos juristas liberais - vai vincular ainda mais Trump aos eleitores da sua base, tal como as suas quatro acusações criminais e o seu julgamento por fraude civil em Nova Iorque.

E isso fará com que DeSantis e Haley procurem mais uma vez uma forma de atacar Trump, sem alienar os republicanos que ainda têm uma relação calorosa com ele.

DeSantis está desesperado por uma oportunidade

DeSantis, que está a contar com um resultado inesperado no Iowa para reavivar uma campanha que prometia ser um sucesso em todo o país, atacou o ex-presidente na terça-feira por se recusar a comprometer-se com um debate da CNN na próxima semana no Estado do Hawkeye. Sugeriu que seria muito melhor implementador do Trumpismo na Sala Oval do que o seu autor.

"Porque é que ele não há-de ter de responder a perguntas? Ele está a candidatar-se com base em coisas como a deportação de ilegais e a construção de um muro, mas fez isso em 16 e não o conseguiu fazer. Por isso, acho que ele deve respostas a essas perguntas", disse DeSantis.

Mais tarde, na câmara municipal da Gray TV, o governador da Flórida também negou que tivesse sido brando com Trump e insistiu que tinha traçado um forte contraste com o ex-presidente.

Haley - em campanha em New Hampshire, onde espera emergir como a última alternativa a Trump - disse aos eleitores que os novos ataques acalorados do ex-presidente contra ela mostram que ele está preocupado com seu desafio.

"Nos seus anúncios e nos seus acessos de raiva, tudo o que ele disse é mentira. Cada uma delas. Procurei um pouco de verdade em cada uma delas", disse ela, rejeitando as afirmações de Trump sobre a sua política de impostos sobre a gasolina enquanto governadora.

"A maior coisa de que toda a gente fala é de como a economia era boa sob Trump. E foi, certo? Mas a que custo? Ele nos colocou uma dívida de US $ 8 trilhões em apenas quatro anos ", disse ela, acrescentando mais tarde:" Você não vai e finge ter uma boa economia colocando-nos em dívida ".

Mas, tal como DeSantis, Haley não tocou no elefante anti-democrático na sala.

E enquanto estão a intensificar o seu enfoque em Trump, Haley e DeSantis estão agora a atacar um ao outro. Um anúncio de um super PAC pró-Haley que está a decorrer no Iowa acusa DeSantis de ser um "falso" e "demasiado fraco para liderar". A sala de guerra política de DeSantis tem estado a criticar Haley como "Tricky Nikki". O tom maldoso reflecte o facto de tanto Haley como DeSantis precisarem muito de sair de janeiro como a alternativa clara a Trump para sobreviverem na corrida presidencial.

O seu antagonismo mútuo antes do início oficial da corrida para a nomeação do Partido Republicano em Iowa, a 15 de janeiro, faz com que muitos observadores acreditem que estão presos numa corrida pelo segundo lugar numa competição a nível nacional. A vitória de Trump no Partido Republicano seria um regresso político impressionante apenas três anos depois de ter submetido a democracia americana ao seu maior teste dos tempos modernos.

Embora muitos americanos e grande parte do mundo livre vejam com horror a perspetiva do seu regresso ao poder, o domínio contínuo de Trump entre os republicanos reflecte uma enorme desconexão da perceção política e factual que atinge o centro da América.

A maioria dos republicanos tem pouca paciência para a ideia de que a democracia está ameaçada

Enquanto os democratas e os meios de comunicação social se fixam nas consequências para a democracia de um segundo mandato de Trump, há uma notável falta de apetência entre os eleitores do Partido Republicano para a responsabilização pelo que aconteceu no final da última presidência. Esta longa antipatia por considerar os acontecimentos de janeiro de 2021 há muito que molda o comportamento dos principais líderes do Partido Republicano em Washington. Em um novo sinal do poder de Trump na terça-feira, o líder da maioria republicana na Câmara, Steve Scalise, da Louisiana, endossou formalmente o ex-presidente.

E uma nova sondagem publicada na terça-feira pelo The Washington Post e pela Universidade de Maryland mostrou que os eleitores republicanos estão a ficar ainda menos interessados em responsabilizar Trump por 6 de janeiro de 2021. Enquanto 55% de todos os adultos norte-americanos consideram a tomada do Capitólio como um ataque à democracia que nunca deve ser esquecido, 72% dos republicanos pensam que é altura de seguir em frente. Há dois anos, 27% dos republicanos consideravam que Trump era "muito" ou "bastante" responsável pelo ataque. Agora, apenas 14% pensam assim, de acordo com a sondagem, que se seguiu a meses em que Trump retratou os detidos por causa do ataque como prisioneiros políticos.

Embora a democracia seja o foco de muitos legisladores, especialistas e jornalistas no mundo político, é uma questão menos tangível no resto do país, onde os preços elevados resultantes da pandemia de Covid-19, por exemplo, têm mais ressonância junto da maioria dos eleitores.

As sondagens aos eleitores republicanos mostram porque é que Trump tem tido tanta facilidade em capitalizar as suas múltiplas acusações e episódios como os do Colorado e do Maine que o afastam das eleições. E explica porque é que DeSantis e Haley criticam Trump de forma oblíqua, mas ainda não o confrontaram por ter levado a democracia americana ao limite.

"Isso foi apresentado à nação por meio de impeachment. Ele foi absolvido. Penso que o dia 6 de janeiro está no bolo. Penso que os casos de Jack Smith não estão a alterar o resultado político das sondagens", afirmou Lindsey Graham, senador do Partido Republicano da Carolina do Sul, no programa "Face the Nation" da CBS, no domingo, referindo-se ao conselheiro especial que está a instaurar dois processos criminais federais contra o antigo presidente. "No final do dia, Donald Trump está numa boa posição para ganhar as primárias republicanas, porque os republicanos acreditam que ele teve uma boa presidência."

Os comentários de Graham reflectem o sentimento prevalecente entre os eleitores republicanos após anos de falsas alegações de Trump de fraude eleitoral e como ele agora acusa o presidente Joe Biden de interferência eleitoral, enquanto se pinta como o salvador da democracia americana. Há três anos que essas afirmações são promovidas pelos meios de comunicação conservadores, num contexto de profunda desconfiança em relação aos principais meios de comunicação que relatam o que aconteceu a 6 de janeiro.

Em junho, Trump disse aos seus apoiantes que via as suas duas acusações como um "distintivo de honra" e que "estou a ser acusado por vocês". Os acontecimentos que se seguiram até às caucuses do Iowa sugerem que a sua estratégia está a funcionar.

A abertura de Biden

Trump pode não conseguir uma acomodação semelhante numa eleição geral. Biden, que está a enfrentar números sombrios nas sondagens e ansiedades mesmo entre a sua própria base sobre a sua idade, está a moldar a sua candidatura à reeleição em torno de uma alegação de que Trump e os "extremistas republicanos MAGA" representariam uma grave ameaça à democracia.

Esta estratégia pode funcionar nalguns locais, porque Trump alienou os eleitores de estados decisivos em sucessivas eleições nacionais com o seu comportamento e retórica extremos. No entanto, com Trump a liderar Biden nas recentes sondagens nos estados de batalha, ainda não é claro que esse manual seja suficiente para garantir a Biden um segundo mandato.

No entanto, entre o Partido Republicano, simplesmente não existe um círculo eleitoral para atacar Trump nesta matéria. O único candidato com visibilidade que está a criticar abertamente Trump como uma ameaça aos valores dos EUA é Chris Christie. O ex-governador de Nova Jersey também criticou Haley por suas observações eufemísticas de que é hora de superar o "caos" e o drama de Trump.

"O quê? O que é que isso significa exatamente, governadora? Porque não dizê-lo? Ele não é o Voldemort dos livros do Harry Potter", disse Christie em New Hampshire, a 30 de novembro. Mas Christie tem pouca força no Partido Republicano fora do Estado do Granito, onde os eleitores independentes são especialmente importantes na escolha dos candidatos do partido.

Os eleitores - e não as sondagens - vão decidir se Trump ganha a sua terceira nomeação republicana consecutiva. E tanto Iowa como New Hampshire têm um historial de desenvolvimentos tardios que podem causar perturbações.

Mas, com o tempo a esgotar-se, a incapacidade de Haley e DeSantis para enfrentar a sua mancha na história americana deixa duas outras questões.

Porquê passar pelo processo exaustivo e muitas vezes humilhante de concorrer à presidência se não se pode usar o material político mais potente contra ele? E será que as próximas semanas vão provar que Trump sempre foi imbatível na corrida ao Partido Republicano em 2024?

