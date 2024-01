Porque é que o Congresso ainda está dividido quanto a um pacote de despesas públicas

Os líderes da Câmara e do Senado estão a trabalhar para colmatar o fosso, mas continuam a existir divergências quanto à despesa e à ideologia. Ainda não se uniram em torno de um valor de financiamento de primeira linha, que é o ponto de partida crucial, embora o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, tenha dado uma nota de otimismo na quarta-feira, dizendo que tem esperança de que "possamos chegar a um acordo orçamental em breve".

Mas um assessor familiarizado com as negociações assinalou o trabalho pesado que tem pela frente.

"Infelizmente, há muito mais trabalho a fazer depois de se chegar a essa linha superior, e estamos a aproximar-nos perigosamente do primeiro prazo", disse o assessor à CNN.

O Congresso tem tido dificuldade em aprovar um pacote de financiamento para o ano fiscal de 2024, que começou a 1 de outubro. Em vez disso, os legisladores optaram por duas medidas de curto prazo para evitar o encerramento do governo. O projeto de lei provisório mais recente, aprovado em meados de novembro, prolongou o financiamento de várias agências, incluindo a agricultura, os transportes, a habitação, os assuntos dos veteranos e a energia, até 19 de janeiro, e o resto do governo até 2 de fevereiro.

O Presidente da Câmara, Mike Johnson, afirmou que se opõe a outra lei de financiamento a curto prazo, mas que está aberto a discutir uma resolução contínua que financie o governo até ao final do ano fiscal. Mas a senadora Patty Murray, democrata do estado de Washington que preside ao Comité de Dotações da Câmara, rejeitou essa ideia, argumentando que ela iria bloquear os cortes nas despesas.

O acordo sobre o teto da dívida, aprovado em junho, limitou a despesa discricionária de base para o ano fiscal de 2024 a 1,59 biliões de dólares, mas também incluiu alguns "ajustamentos de dotações acordados", como a Casa Branca o formulou, que teriam permitido um financiamento adicional não relacionado com a defesa.

Os republicanos da Câmara fixaram inicialmente o seu limite de financiamento de base ao nível do ano fiscal de 2022, de 1,47 biliões de dólares, embora alguns conservadores tenham desde então suavizado o seu apelo a cortes tão profundos. Os democratas do Senado querem gastar 1,63 biliões de dólares, incluindo 37 mil milhões de dólares em fundos de emergência para necessidades básicas, de acordo com o Comité para um Orçamento Federal Responsável, um organismo de vigilância do governo. O acordo sobre o teto da dívida permitiu um financiamento de emergência de 23 mil milhões de dólares, enquanto os líderes da Comissão de Dotações do Senado conseguiram um acordo bipartidário para o restante.

Mais obstáculos

Mesmo depois de definido um valor de topo, os legisladores da Câmara e do Senado terão de resolver as exigências partidárias, incluindo uma série de exigências dos conservadores do Partido Republicano da Câmara que não são aceites pelos democratas do Senado. Entre as mais recentes: O deputado republicano Chip Roy, do Texas, enviou na terça-feira uma carta aos seus colegas instando-os a recusar o seu apoio ao financiamento do governo até que o Presidente Joe Biden assine o projeto de lei do Partido Republicano sobre a segurança das fronteiras ou o seu equivalente.

Os legisladores poderão rapidamente deparar-se com obstáculos, uma vez que os projectos de lei que financiam a agricultura e os transportes contêm algumas diferenças importantes. Resta saber se os conservadores da Câmara vão ceder mais nas suas exigências.

Por exemplo, o projeto de lei agrícola da Câmara inclui uma disposição controversa que proibiria a venda por correio de medicamentos químicos para o aborto, que enfrentou a resistência de alguns republicanos moderados e não foi aprovada no ano passado. E a Câmara retirou o projeto de lei dos transportes do plenário em novembro porque alguns republicanos moderados do Nordeste se opunham aos cortes nas despesas da Amtrak.

O projeto de lei dos transportes reduziria o financiamento dos programas de subsídios do Departamento de Transportes em 6,6 mil milhões de dólares, ou seja, 59% abaixo do nível promulgado para o ano fiscal de 2023, de acordo com o Comité de Dotações da Câmara. Essa legislação, que também financia o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano, cortaria os fundos para os programas de subsídios dessa agência em US $ 1.7 bilhão, ou 28% abaixo do nível do ano passado.

Entretanto, os legisladores da Câmara e do Senado estão divididos quanto ao financiamento do Programa Especial de Nutrição Suplementar para Mulheres, Bebés e Crianças, conhecido como WIC, na lei agrícola. Os republicanos da Câmara propuseram reduzir o financiamento do WIC para 5,5 mil milhões de dólares, o que representaria menos 185 milhões de dólares do que o nível do ano fiscal passado e menos 800 milhões de dólares do que a proposta de lei do Senado prevê.

A Câmara também reduziria o benefício aprimorado de frutas e vegetais do programa, que foi inicialmente autorizado pela Lei do Plano de Resgate Americano dos Democratas em 2021 e depois renovado com apoio bipartidário em projetos de lei de dotações subsequentes. Os inscritos receberiam entre US $ 11 e US $ 15 por mês para comprar produtos frescos no ano fiscal de 2024, ante US $ 25 a US $ 49.

A complicar ainda mais a situação está o facto de o WIC, que há muito beneficia de apoio bipartidário, ter registado um aumento do número de inscrições, o que levou a administração Biden a solicitar, no final de agosto, um montante adicional de 1,4 mil milhões de dólares para satisfazer o aumento da procura.

Sem o financiamento total, o programa teria de reduzir a participação em cerca de 2 milhões de crianças pequenas, mulheres grávidas e mães recentes, ou 28%, até setembro, em comparação com as inscrições previstas, de acordo com o Center on Budget and Policy Priorities, um grupo de investigação de esquerda.

