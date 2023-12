Porque é que Donald Trump deve esperar uma grande afluência às urnas

Mas parece plausível que estas sondagens iniciais possam estar a subestimar a posição de Biden. Numa mudança em relação à dinâmica habitualmente esperada, segundo a qual os democratas se saem melhor com uma maior afluência às urnas, Biden pode beneficiar quando as sondagens analisam os prováveis eleitores em vez de todos os eleitores registados.

Por outras palavras, Trump pode sair-se melhor numa eleição em que a afluência às urnas é maior.

Veja-se uma sondagem do New York Times/Siena College divulgada no início deste mês. Trump tinha uma vantagem de 2 pontos entre os eleitores registados. Biden ganhou 2 pontos entre os prováveis eleitores. Ambos estão dentro da margem de erro, mas há uma notável mudança de 4 pontos para Biden quando se comparam os eleitores prováveis e os eleitores registados.

Não quero dar demasiada importância a uma sondagem, mas outro especialista em sondagens encontrou algo análogo. Uma média das duas últimas sondagens da Faculdade de Direito da Universidade de Marquette mostrava o antigo presidente a subir 4 pontos entre os eleitores registados, enquanto Biden e Trump estavam empatados entre os prováveis eleitores. Tal como acontece com os dados do Times, trata-se de uma mudança de 4 pontos a favor de Biden quando se passa dos eleitores registados para os prováveis.

Uma sondagem de outubro do Grinnell College, conduzida por Ann Selzer, concluiu de forma semelhante que os eleitores de Biden em 2020 tinham mais 4 pontos de probabilidade de dizer que votariam definitivamente do que os eleitores de Trump em 2020.

Esta seria uma grande mudança em relação ao que historicamente se tinha visto. Normalmente, os republicanos ganham cerca de 2 pontos quando passam de eleitores registados para eleitores prováveis.

É possível, claro, que os dados das sondagens recentes sejam apenas ruído estatístico.

No entanto, as sondagens para 2024 fazem sentido no contexto das eleições recentes e das coligações que Biden e Trump estão a formar antes de uma eventual desforra.

Os democratas gostam de salientar que se têm saído muito bem nas eleições especiais do ano passado. Na verdade, os candidatos democratas estão correndo cerca de 4 pontos melhor em eleições legislativas estaduais especiais e federais em 2023 do que Biden nesses mesmos distritos em 2020.

Essas eleições especiais, no entanto, costumam ter menor participação. Compare essas eleições especiais com as eleições para a legislatura estadual da Virgínia, regularmente agendadas, realizadas no início de novembro. Estava em jogo o controlo da câmara baixa (Câmara dos Delegados) e da câmara alta (Senado) do estado. E embora os democratas tenham ganho o controlo de ambos, a Virgínia é também um estado que Biden ganhou por 10 pontos em 2020.

Os democratas venceram os republicanos por menos de 2 pontos no voto popular para ambas as câmaras. Isso é mais de 8 pontos pior do que Biden fez na Virgínia em 2020.

Da mesma forma, os republicanos ganharam o voto popular da Câmara por cerca de 3 pontos nas eleições intercalares de 2022. Uma mudança de 6 pontos em relação ao voto popular da Câmara em 2020, quando os democratas o venceram por cerca de 3 pontos. As intercalares têm uma afluência muito maior do que as eleições especiais.

Então, porque é que os republicanos se estão a sair melhor quando a afluência às urnas é maior?

Do ponto de vista das questões, muitos democratas ainda estão muito perturbados com a anulação do caso Roe v. Wade em 2022. Foi a partir dessa altura que vimos os democratas a ter um desempenho superior nas eleições especiais.

Pode ser por isso que há indícios que sugerem que os eleitores de Biden têm mais probabilidades de comparecer do que os eleitores de Trump na era atual, mesmo tendo em conta a demografia.

Por falar em demografia, temos assistido a grandes mudanças nas alianças políticas nos últimos anos.

A mais óbvia é o facto de a base democrata estar mais dependente do que nunca de eleitores com formação universitária. A afluência às urnas e a educação estão altamente correlacionadas, na medida em que os eleitores com mais educação têm mais probabilidades de comparecer às urnas.

Quando os analistas falam do facto de a educação ser uma linha divisória no eleitorado, estamos normalmente a centrar-nos especificamente nos eleitores brancos. Algo que pode estar a acontecer neste ciclo está a tornar o fosso educativo ainda maior.

Em primeiro lugar, Trump está a obter melhores resultados entre os eleitores negros e hispânicos do que há quatro anos. Como grupo, estes eleitores têm menos probabilidades de ter um diploma universitário do que os eleitores brancos.

Em segundo lugar, Trump está a ter um melhor desempenho entre os eleitores de cor sem um diploma universitário do que entre os que têm um diploma universitário. Biden, por sua vez, está a manter a sua força entre os eleitores brancos com um diploma universitário.

Estes factores combinados estão a alargar o fosso educativo e a fazer com que Trump se saia melhor entre os eleitores que têm menos probabilidades de ir às urnas como grupo.

A outra mudança demográfica em jogo é o facto de ter havido uma série de sondagens em que Trump está a ter um desempenho desproporcionalmente melhor entre os eleitores jovens do que há quatro anos. Os eleitores mais jovens têm menos probabilidades de ir às urnas do que os eleitores mais velhos em todos os grupos demográficos, pelo que, do ponto de vista da participação, talvez seja melhor para Biden trocar os eleitores mais jovens pelos mais velhos.

O resultado final é que ainda há muita coisa que não sabemos sobre o que acontecerá em 2024. Mas se o que estamos a ver agora nas sondagens se confirmar em novembro próximo, então muitas das teorias tradicionais sobre o impacto da afluência às urnas poderão estar erradas.

É apenas mais uma coisa a ter em conta à medida que entramos no que será certamente um 2024 turbulento.

Fonte: edition.cnn.com