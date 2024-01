Porque é que as famílias que se candidatam a ajuda financeira podem inicialmente ter problemas com a nova FAFSA

Durante o que o Departamento de Educação chama de "lançamento suave", a agência está monitorando o desempenho do site, realizando pausas planejadas para manutenção e fazendo atualizações.

A aplicação FAFSA esteve disponível durante um período de 30 minutos em 30 de dezembro, um período de 30 minutos em 31 de dezembro e um período de duas horas em 1 de janeiro, de acordo com o Departamento de Educação. Mais de 30.000 formulários foram enviados com sucesso durante esses períodos, e o formulário foi reaberto na tarde de 2 de janeiro.

Quando o FAFSA é interrompido, as famílias podem não conseguir iniciar ou retomar o trabalho no formulário, que será utilizado para determinar a elegibilidade para ajuda financeira para o ano letivo de 2024-25.

Prevê-se que o formulário esteja disponível durante curtos períodos de tempo nos próximos dias.

O Departamento de Educação tem estado a trabalhar numa grande revisão do FAFSA há cerca de três anos, depois de o Congresso ter aprovado alterações ao formulário para o tornar mais curto e mais fácil de preencher. Espera-se que mais estudantes se qualifiquem para receber ajuda financeira.

Normalmente, o formulário está disponível a 1 de outubro de cada ano, mas as alterações atrasaram a data de lançamento deste ano. A lei exigia que o formulário atualizado estivesse disponível até 1 de janeiro de 2024.

Ainda assim, o Departamento de Educação disse que as famílias não precisam se apressar para enviar imediatamente o FAFSA este ano.

Mesmo que um estudante apresente a FAFSA agora, o candidato não receberá o Resumo de Apresentação da FAFSA (anteriormente conhecido como Relatório de Auxílio ao Estudante) até o final de janeiro. O relatório informa aos alunos a quantidade de ajuda federal para estudantes para a qual eles são elegíveis. Um candidato provavelmente terá que esperar mais tempo para ouvir das faculdades sobre a quantidade de ajuda que a escola pode fornecer.

Como enviar a FAFSA

A FAFSA está disponível online em StudentAid.gov.

Durante o período de lançamento suave, os candidatos podem experimentar uma funcionalidade de sala de espera, que ajudará a controlar os volumes do sítio Web.

Os utilizadores que iniciem sessão durante uma pausa temporária devem voltar mais tarde para preencher o formulário, informou o Departamento de Educação.

O estudante é responsável pelo preenchimento do formulário FFAFSA, embora, se o estudante for dependente, os seus pais também tenham de assinar o formulário. Tanto os pais como o estudante terão de criar a sua própria conta no Federal Student Aid, conhecida como FSA ID, antes de começarem a preencher o formulário.

O novo FAFSA é mais fácil de preencher

Com o novo formulário, alguns candidatos terão que responder a apenas 18 perguntas, o que levará menos de 10 minutos para ser concluído, de acordo com o Departamento de Educação.

O número de perguntas no FAFSA varia de acordo com o candidato, com base em suas circunstâncias financeiras. O Departamento de Educação afirmou que, para a maioria dos utilizadores, o formulário demorará cerca de uma hora a ser preenchido.

Há duas razões pelas quais o FAFSA atualizado é mais fácil de preencher.

Primeiro, algumas informações são agora retiradas diretamente da declaração de impostos do requerente. Isto significa que o candidato não terá de procurar a informação correcta na sua declaração de impostos para a introduzir na FAFSA.

Além disso, algumas perguntas foram totalmente eliminadas. Por exemplo, as condenações por drogas não impedem mais alguém de receber ajuda financeira. E a partir do ano de premiação de 2021-22, os alunos do sexo masculino não são mais obrigados a se registrar no Serviço Seletivo para serem elegíveis para ajuda financeira, portanto, essa questão também foi removida do novo FASFA.

Alguns estudantes qualificar-se-ão para mais ajuda financeira

Também houve alterações no cálculo da FAFSA, o que deverá tornar mais estudantes elegíveis para ajuda financeira federal.

De facto, o Departamento de Educação estima que mais 610.000 estudantes se qualificarão para uma bolsa Pell numa base anual. O programa de subsídios Pell é uma forma fundamental de o governo federal ajudar os estudantes de famílias com baixos rendimentos a frequentar a faculdade, fornecendo aos estudantes elegíveis dinheiro que não têm de reembolsar.

E estima-se que mais 1,5 milhões de estudantes serão elegíveis para o montante máximo da bolsa Pell, que normalmente muda todos os anos. A bolsa Pell vale até $7.395 durante o ano letivo atual.

Os estudantes das famílias com rendimentos mais baixos já recebem a bolsa Pell máxima. Mas aqueles cujo rendimento familiar se situa entre os $40.000 e os $70.000 e que não têm irmãos na universidade deverão ver aumentado o montante da sua bolsa Pell, de acordo com um relatório da Brookings Institution.

Alguns estudantes, nomeadamente os que têm irmãos a frequentar o ensino superior ao mesmo tempo, poderão vir a ter direito a menos ajuda financeira com o novo formulário.

Anteriormente, os estudantes com irmãos na faculdade eram muitas vezes elegíveis para mais ajuda financeira do que aqueles que não tinham um irmão inscrito ao mesmo tempo - graças a algo conhecido como o "desconto por irmão".

Por exemplo, se uma família tivesse dois filhos a frequentar o ensino superior, a elegibilidade de cada estudante para ajuda financeira era aproximadamente o dobro do que teria sido se a família não tivesse outros filhos a frequentar o ensino superior ao mesmo tempo.

Mas com o novo cálculo da FAFSA, esse benefício desaparece. Sem ter em conta as outras alterações à fórmula, o montante da ajuda financeira a que um estudante tem direito deixará de aumentar se tiver um irmão a frequentar o ensino superior ao mesmo tempo.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com