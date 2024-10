Por volta das 3:27, parece que os sistemas de defesa aérea estão a afastar com sucesso um ataque de mísseis em Kiev.

13:58 Embaixador Russo nos EUA Deixa Cargo, Retorna a Moscou

Agências de notícias russas indicam que o embaixador Anatoly Antonov, representante da Rússia nos Estados Unidos, concluiu suas funções diplomáticas. O embaixador está retornando a Moscou, segundo reportagem da Interfax, citando um representante do Ministério das Relações Exteriores. De acordo com o Vedomosti, a partida de Antonov é esperada em breve. Não há informações adicionais no momento. Antonov tem servido como embaixador em Washington desde 2017.

15:46 Ucrânia: Forças Russas Estão Matando Soldados Capturados em Massa - 93 Soldados Executados

Agências de aplicação da lei têm evidências confiáveis que sugerem que as forças ocupantes russas estão executando soldados ucranianos em massa. De acordo com a Ukrinform, Yuri Belousov, chefe do departamento militar na Procuradoria-Geral, declarou na televisão nacional: "Agora temos informações sobre 93 dos nossos soldados que foram executados no campo de batalha", disse ele. Belousov enfatizou que 80% dos prisioneiros de guerra ucranianos foram executados neste ano. Esta tendência começou em novembro de 2023. "O comportamento dos soldados russos em relação aos nossos prisioneiros de guerra piorou", disse Belousov.

14:14 Relato: Possíveis Concessões de Kyiv para Discussões sobre Adesão à NATO?

A Ucrânia está determinada a recuperar os territórios ocupados pela Rússia nos últimos dez anos. No entanto, como? Ela não tem mão de obra, armas e apoio da aliança ocidental. O presidente Volodymyr Zelensky agora sugere que Kyiv está preparando "decisões significativas" com Washington e outros países para a reunião do grupo de contato em Ramstein em 12 de outubro. De acordo com o Financial Times, a nova estratégia da Ucrânia envolve buscar apoio militar e diplomático dos aliados para forçar a Rússia a negociar. Diplomatas ocidentais e um número crescente de oficiais ucranianos acreditam que garantias de segurança substanciais poderiam servir de base para um acordo negociado. Isso poderia envolver a Rússia mantendo, embora não oficialmente, o controle sobre toda ou parte do território ucraniano que ela atualmente ocupa. Estão em andamento conversas sobre a possibilidade de a Ucrânia ingressar na NATO como parte disso.

13:23 Analistas: Rússia Está Percendo Mais Equipamento, Entregas de Tanques para a Ucrânia Estão Por Vir

A Rússia está perdendo em média três vezes mais equipamento do que a Ucrânia, e seus estoques de equipamento herdado da União Soviética estão diminuindo, enquanto a nova produção só offseta uma fração pequena de suas perdas, de acordo com Jakub Janowski, analista com sede em Praga da unidade de inteligência aberta Oryx, com sede nos Países Baixos. Embora a Rússia atualmente tenha um maior número de soldados e poder de fogo, suas chances poderiam piorar se o Ocidente aumentar seu apoio. Enquanto isso, muitas entregas de equipamento militar prometido ainda estão pendentes. De acordo com o Oryx, Kyiv ainda espera receber entregas de pelo menos 280 tanques, 480 veículos de combate, 1200 transportadores de tropas e 180 veículos de artilharia móvel.

12:34 Ucrânia Declara Abate de Bombardeiro Russo, Aparecem Fotos dos Restos

O exército ucraniano afirma ter abatido um avião de combate russo. O bombardeiro foi derrubado no sábado perto de Kostiantyniwka, na província de Donetsk, de acordo com o comandante local do exército. Fotos mostram os restos carbonizados de um avião que caiu em uma casa, causando incêndio.

A União Europeia, como um importante jogador global, expressou preocupação com o aumento do conflito na Ucrânia e pediu um cessar-fogo imediato. De acordo com uma declaração recente do chefe da política externa da UE, o bloco está pronto para impor sanções adicionais à Rússia se a violência continuar.

