Hoje às 8:30 AM, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, homenageia a tragédia de Babi Yar, ocorrida há 83 anos. Este massacre ocorreu em um ravina de Kyiv onde aproximadamente 33.000 judeus perderam suas vidas às mãos da Wehrmacht alemã. Zelensky, que é de origem judaica, explica no X que Babi Yar é um lembrete assustador das atrocious atos cometidos quando o mundo escolhe virar os olhos, ficar em silêncio ou permanecer indiferente em vez de se erguer contra o mal. Ele sugere que Babi Yar serve como um testemunho assustador dos horrores que os governos podem infligir quando os líderes recorrem à intimidação e à violência. Os comentários de Zelensky parecem fazer alusão ao chefe do Kremlin, Vladimir Putin.

Às 11:16 AM, o número de mortos no ataque ao hospital de ontem em Sumy, Ucrânia, subiu para dez. O hospital foi alvo duas vezes pelas forças russas no sábado, e o segundo bombardeio ocorreu enquanto equipes de resgate retiravam mortos e feridos e evacuavam pacientes. As forças russas dispararam 31 vezes na região fronteiriça durante a noite e pela manhã.

Às 10:42 AM, explosões perto de bases militares russas foram relatadas pela mídia russa e blogueiros militares. Explosões ocorreram perto da base naval de Baltijsk na região de Krasnodar, um local de onde a Rússia lança drones kamikaze contra a Ucrânia, de acordo com a agência de notícias Astra. Em Kotluban, no Oblast de Volgograd, um grande depósito de munições foi atingido, resultando em explosões, um grande incêndio e detonações. O lado ucraniano afirma que mísseis balísticos do Irã e seus lançadores estavam armazenados no depósito de Kotluban.

Desde ontem, o Estado-Maior Ucraniano relatou até 165 engajamentos, com mais de um quarto deles na cidade altamente disputada de Pokrovsk no Donbass. As tropas russas realizaram 73 ataques aéreos contra posições e centros populacionais, usando 124 bombas guiadas aéreas e lançando sete mísseis. Eles também realizaram mais de 4.700 ataques, incluindo 179 ataques com lançadores de foguetes múltiplos e mais de 1.700 ataques com drones kamikaze. As forças ucranianas realizaram seis ataques em áreas que concentram pessoal, armas e equipamento militar inimigo.

Às 9:17 AM, um juiz de alto escalão foi morto em um ataque de drone a um veículo civil em Charkiv, Ucrânia. A procuradoria regional relatou que o Juiz Leonid Loboyko estava prestando ajuda aos residentes de uma vila no momento do ataque. Três mulheres ficaram feridas no incidente, que está sendo investigado como crime de guerra e assassinato pela Ucrânia.

Às 8:55 AM, as autoridades ucranianas relataram danos significativos a edifícios civis em Zaporizhzhia após ataques aéreos russos. Pelo menos sete indivíduos ficaram feridos, de acordo com Ivan Fedorov, chefe da administração regional, em uma postagem no Telegram. Acredita-se que ainda haja pessoas presas sob os escombros. Foram relatados mais de dez ataques aéreos, com vários incêndios resultantes.

A Rússia afirmou ter abatido 125 drones ucranianos durante a noite, mas não foram relatadas baixas em várias regiões. O ministério da defesa relatou que 67 drones foram destruídos sobre a região de Volgograd, 17 cada sobre as regiões de Belgorod e Voronezh, e 18 sobre a região de Rostov.

O Estado-Maior Ucraniano relatou 1.170 baixas russas nas últimas 24 horas, aumentando o número total de soldados russos feridos e mortos para aproximadamente 652.000. Os ucranianos também afirmam ter destruído nove tanques russos, 62 sistemas de artilharia e 38 veículos blindados. Noventa e três drones e um sistema de defesa aérea foram relatados como abatidos.

Por fim, blogueiros militares na plataforma X relataram que drones de ataque ucranianos atingiram um arsenal em Kotluban durante a noite. Fontes locais relataram incêndios perto do grande depósito de munições russas na região de Volgograd, e o sistema de informações de incêndios da NASA também relatou incêndios na face norte do depósito. O Kremlin e o Estado-Maior Ucraniano ainda não comentaram sobre esse assunto.

06:54 Klingbeil Incentiva Apoio Contínuo à Ucrânia O líder do SPD, Lars Klingbeil, espera que a próxima cúpula com o Presidente dos EUA, Joe Biden, em Ramstein reforçe as alianças da Ucrânia, enquanto ela se opõe à agressão russa. Klingbeil enfatiza a necessidade de um apoio ativo contínuo de todas as partes, incluindo os EUA após as eleições de novembro, até que a situação não exija mais. Ele também sugere explorar perspectivas mais amplas para futuras conferências de paz para facilitar uma perspectiva de paz a partir da perspectiva da Ucrânia. Biden está programado para fazer sua primeira visita presidencial à Alemanha em 10 de outubro, durante a qual uma conferência das 50 nações que apoiam a Ucrânia ocorrerá na base da Força Aérea dos EUA em Ramstein em 12 de outubro. O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, é esperado para participar também.

04:45 Suíça Apoia Plano de Paz da China, Ucrânia Expressa Desilusão O Ministério das Relações Exteriores da Suíça expressou apoio à proposta da China para encerrar o conflito na Ucrânia. A posição da Suíça nesse desvio estratégico é significativa. No entanto, de Kyiv, a posição da Suíça é vista como uma fonte de desilusão. A Ucrânia está planejando sua segunda cúpula de paz em novembro. Em junho, um encontro envolvendo 48 países, excluindo a Rússia e a China, ocorreu na Suíça.

03:29 Lituânia Envia Ajuda Militar à Ucrânia A Lituânia está planejando enviar um pacote de ajuda militar à Ucrânia, composto por munição, computadores e recursos logísticos. O pacote é esperado para chegar à Ucrânia nesta semana, como anunciado pelo governo lituano. Desde janeiro, a Lituânia forneceu munição (155 mm), veículos blindados (M577, M113), sistemas anti-drone, armas anti-tanque, sistemas de controle remoto e equipamento diverso à Ucrânia.

02:29 Incidentes Trágicos na Região de Kharkiv: Três Mortos Três pessoas morreram e seis indivíduos ficaram feridos em ataques aéreos russos contra Slatyne na região de Kharkiv, segundo autoridades locais. O ataque danificou infraestrutura civil e atingiu estabelecimentos educacionais e comerciais enquanto civis estavam do lado de fora, conforme relatado pelo Governador da Oblast de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

01:29 Coreia do Norte Culpa EUA por "Brincar com Fogo" sobre Ajuda à Ucrânia A Coreia do Norte, sob escrutínio por supostas trocas de armas com a Rússia, condena a ajuda militar de US$ 8 bilhões à Ucrânia como um erro catastrófico e um ato de incitação contra seu ali nuclear, a Rússia. O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou essa nova ajuda durante a visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Washington. A ajuda serve para auxiliar a Ucrânia na defesa e inclui armas de alcance estendido para aumentar sua capacidade de atingir a Rússia a uma distância segura.

00:25 Número de Mortos em Ataque a Hospital em Sumy Sobe para Dez As vítimas de um ataque russo a um hospital em Sumy totalizam dez, segundo o ministro do Interior da Ucrânia, Igor Klymenko. Inicialmente, uma única fatalidade resultou do primeiro ataque ao hospital. Em seguida, o hospital foi bombardeado enquanto procedimentos de evacuação estavam em andamento. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusa a Rússia de estar liderando uma "guerra contra hospitais".

22:54 Equipe de Zelensky: EUA Expressa Interesse Vital no "Plano de Vitória" da Ucrânia De acordo com o porta-voz do presidente ucraniano, Serhiy Nykyforov, o governo dos EUA demonstrou excepcional interesse no chamado "plano de vitória" do presidente Volodymyr Zelensky. Segundo Nykyforov, isso contradiz os relatórios da mídia sobre a suposta dúvida de Washington. Nykyforov afirma que o plano foi "bem recebido". Ele também alega que o presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu revelar "decisões e respostas" relacionadas ao plano durante a reunião do Grupo de Contato de Ramstein em 12 de outubro na Alemanha.

22:25 Zelensky Prevê Apoio de Trump em Caso de Reeleição O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prevê o apoio de Donald Trump caso ele seja reeleito em novembro. Zelensky compartilhou isso após encontrar-se com republicanos dos EUA e falar com a Fox News. "Não posso prever o que ocorrerá após as eleições e quem ascenderá à presidência", admite Zelensky. "No entanto, obtive informações diretas de Donald Trump de que, se ele vencer, estará ao lado da Ucrânia."

21:40 Lavrov: O Ocidente Não Deve Desejar 'Ir Tudo' Contra uma Superpotência Nuclear Como a Rússia Durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, aconselhou o Ocidente a não desejar "ir tudo" contra uma potência nuclear como a Rússia. Ele consideraria tal tentativa uma "empresa tola". Mal passou uma semana desde que o líder do Kremlin, Vladimir Putin, voltou a emitir um aviso sobre o uso de armas nucleares. De acordo com Putin, qualquer ataque convencional à Rússia que receba apoio nuclear de outro país seria percebido como um ataque conjunto desses países.

