Por volta das 18:36 na Ucrânia, desarmámos com segurança mais de 500 mil artefactos explosivos, incluindo bombas e minas terrestres.

17:54 Ex-secretário-geral da OTAN Stoltenberg: Ucrânia pode ingressar na aliança antes do fim da ocupação russa

Atualmente, o objetivo da Ucrânia é ingressar na OTAN após o fim da guerra contra a Rússia. No entanto, a Ucrânia deseja ter o controle total de seu território para esse fim. De acordo com Jens Stoltenberg, o ex-secretário-geral da OTAN, há a possibilidade de Kiev ingressar antes. Stoltenberg menciona que o território da OTAN não precisa necessariamente ser a fronteira internacionalmente reconhecida. "Você precisa de uma linha que ative o Artigo 5, e a Ucrânia deve controlar todo o território até essa fronteira." O Artigo 5 é a provisão de defesa mútua que obriga outros estados a defender militarmente o membro. Stoltenberg compara a visão da Alemanha Ocidental em relação à Alemanha Oriental a essa situação, stating que a OTAN defendia apenas a Alemanha Ocidental. Além disso, os EUA fornecem garantias de segurança ao Japão, não para as Ilhas Curilas, que o Japão reivindica como seu território, mas que são controladas pela Rússia. A Ucrânia apresentou seu pedido de adesão à OTAN em 2022. Atualmente, cerca de um terço do território da Ucrânia está sob controle russo.

17:19 Político do CDU Röttgen Acusa Scholz de "Apropriação Indébita de Medo"

O especialista em política externa do CDU, Norbert Röttgen, acredita que o chanceler Olaf Scholz é responsável pela diminuição do apoio público ao fornecimento de armas à Ucrânia devido à sua "apropriação indébita de medo". Röttgen critica Scholz por rejeitar medidas para ajudar a Ucrânia como muito arriscadas, sugerindo que a autodefesa da Ucrânia não é a escalada, mas sim o ataque russo. Röttgen considera irresponsável que Scholz adote o tom ameaçador do agressor e o transmita aos alemães com o poder da posição do chanceler. "Um chanceler não deve ser guiado pelo medo. Ele não deve basear suas ações políticas no medo."

16:44 Ucrânia Espera Ofensiva Russa em Maior Cidade, Saporischschja

As autoridades militares ucranianas suspeitam que as tropas russas estão se preparando para um ataque iminente à maior cidade de Saporischschja, com o objetivo de desestabilizar as linhas de suprimento dos setores defensivos orientais em torno do Donbass, de acordo com o representante militar regional responsável, Vladislav Voloshin. "A situação lá é precária, como mostrado pelo fogo de contra-bateria em andamento, pelo bombardeio de nossas posições e pelos ataques em nossas linhas", explica Voloshin. O fogo de contra-bateria se refere ao bombardeio de artilharia de posições de artilharia inimigas reconhecidas. Há ataques aéreos e mísseis mais intensos na seção frontal sudeste perto de Saporischschja: "A situação permanece tensa". Em Saporischschja, as tropas russas ocuparam o sul da região, incluindo a usina nuclear da cidade, mas não a cidade em si.

16:17 Relatórios: Rússia Derriba Acidentalmente Seu Dron Estéreo

As forças russas supostamente perderam um drone estéreo, o S-70 Okhotnik, no espaço aéreo ucraniano, de acordo com informações de vários canais do Telegram pró-russos e pró-ucranianos. Um membro da força aérea ucraniana relatou que o drone caiu na região de Donetsk. O S-70 lançou bombas de cluster em posições ucranianas antes de ser abatido por fogo amigo russo para evitar sua captura pela Ucrânia. O S-70 tem a capacidade de carregar até 2.000 kg de armas e deve entrar em produção em massa neste ano, de acordo com relatórios russos.

15:44 Relatórios: Metade dos Munições de Artilharia da Rússia Vem da Coreia do Norte

De acordo com "The Times", citando serviços de inteligência ocidentais, metade de todas as munições de artilharia usadas pela Rússia na Ucrânia é fornecida pela Coreia do Norte, com cerca de 3 milhões de munições entregues anualmente por Pyongyang. Embora algumas munições possam estar defeituosas, elas ajudam substancialmente o avanço da Rússia no leste da Ucrânia, incluindo a captura de Wuhledar na região de Donetsk. À medida que os suprimentos de munições da Rússia se esgotam devido ao uso intensivo na Ucrânia, a Coreia do Norte se tornou seu principal fornecedor externo de armas. Em agosto, a agência de notícias sul-coreana Yonhap relatou que a Coreia do Norte recebeu tecnologia da Rússia em troca de munições de artilharia, contribuindo para o desenvolvimento de seus satélites espiões, tanques e aviões. Em junho, os dois países assinaram um acordo de defesa militar.

14:51 Kara-Mursas Elogiad: "Luta Sincera Entre o Certo e o Errado"

O dissidente russo Vladimir Kara-Mursa, junto com sua esposa Yevgeniya, é agraciado com o prêmio de direitos humanos da Fundação Bruno Kreisky em Viena. O casal luta pela libertação de mais detidos das prisões russas. A liberdade de pessoas como o membro do conselho distrital de Moscou Alexei Gorinov e a jornalista siberiana Maria Ponomarenko é uma questão de sobrevivência para eles. Ambos receberam sentenças longas por condenar a participação da Rússia no conflito da Ucrânia. Vladimir Kara-Mursa foi detido na Rússia por um período prolongado e foi libertado como parte de uma troca de prisioneiros em agosto. Os Kara-Mursas instam uma ação mais decidida dos políticos ocidentais: "Quando há uma luta séria entre o certo e o errado, os tiranos formam alianças e ameaçam a sobrevivência da democracia em todo o mundo, não se pode permanecer neutro", acrescenta Yevgeniya Kara-Mursa.

14:23 Medo de Mísseis de Longo Alcance? Rússia Transfere Pessoal e Equipamento

O grupo partisan Atesh, ativo em áreas controladas pela Rússia na Ucrânia, anuncia a transferência de equipamento militar e pessoal para locais seguros em Mariupol. "Devido ao receio de mísseis de longo alcance do exército ucraniano, os comandantes militares russos estão muito preocupados com a segurança de seus soldados e não têm escolha a não ser ajustar suas posições", afirma o grupo. Eles pretendem identificar rotas de movimento e repassar a informação ao exército ucraniano.

13:45 "Esforços Monumentais" - Ucrânia Almeja Recuperar Plataformas de Gás

A Guarda de Fronteira do Estado Ucraniano compartilha um vídeo de uma operação com o serviço de inteligência militar para recuperar plataformas de gás no Mar Negro perto da Ilha da Cobrinha. "Com esforços colossais, nós tomamos e conseguimos controlar algumas dessas instalações estrategicamente significativas que servem como nossas fortalezas marítimas. Se mantivermos o controle, podemos controlar uma parte substancial da área aquática e fortalecer nossa defesa", lê-se na legenda.

13:18 Promotor Russo Pede Sete Anos para Americano de 72 Anos

O promotor russo pede sete anos de prisão para um americano de 72 anos por sua participação na defesa da Ucrânia contra a invasão de Moscou. Ele deve cumprir sua sentença em uma colônia penal para criminosos violentos, segundo a agência de notícias russa Interfax, citando o pedido do promotor. O promotor citou a idade do homem e uma confissão como agravantes. O julgamento está sendo realizado às escondidas. Relatos indicam que o americano, originário de Michigan, reside na Ucrânia desde 2014. Após a invasão russa, ele se juntou a um batalhão de defesa territorial na cidade oriental ucraniana de Izium. A cidade na região de Kharkiv foi capturada por forças russas logo após o início do conflito. O americano foi capturado em abril de 2022 durante os combates.

12:50 Indisponível: Canal de Propaganda Russo Bem Conhecido no X

Um dos canais de propaganda russa mais conhecidos, Rybar, não está mais acessível na plataforma X. O canal com mais de 1,3 milhão de assinantes relata no Telegram que foi bloqueado e culpa Elon Musk. As razões são desconhecidas. Rybar se descreve como o "canal de Telegram russo mais frequentemente citado pela mídia estrangeira" e lida com análise militar, guerra de informação e propaganda visual.

12:03 Avião Russo Possivelmente Abatido

Um avião russo pode ter sido abatido pela Ucrânia. As plataformas de mídia social estão atualmente disseminando imagens do ocorrido, que também foi relatado pelo meio de comunicação da Europa Oriental Nexta. No entanto, ainda não há confirmação oficial. De acordo com os relatórios, o avião teria sido abatido sobre Kostyantynivka. O jornalista ucraniano Illia Ponomarenko sugere que também pode ser um caso de fogo amigo, ou seja, atingido por forças russas.

11:44 TASS: Tropas Russas Capturam Vila no Leste da Ucrânia

As tropas russas supostamente tomaram o controle da vila de Schelanne Druhe no leste da Ucrânia, de acordo com o Ministério da Defesa Russo, segundo a agência de notícias estatal TASS. A vila fica na região de Donetsk, parcialmente sob domínio russo. No entanto, tais relatórios não podem ser confirmados.

11:32 Ordem Pós-Guerra: Merz Propõe Grupo de Contato da Alemanha, França, Reino Unido e Polônia

O candidato conservador alemão à chancelaria, Friedrich Merz, sugeriu um grupo de contato composto pela Alemanha, França, Reino Unido e Polônia para formular propostas para uma ordem europeia pós-guerra após o conflito na Ucrânia. "Dois pré-requisitos para a cooperação e o desenvolvimento de propostas são imprescindíveis: as propostas para um plano de paz nunca devem ser propostas pela Alemanha sozinha, mas sempre em consulta próxima com esses parceiros europeus", escreveu Merz em um boletim informativo. "E, nos Estados da Europa Oriental e Central, especialmente na Ucrânia, nunca deve surgir a impressão de que o mapa político da Europa está sendo redesenhado acima de suas cabeças". Junto com os EUA, esses quatro países "política, economicamente e militarmente possuem potencial e capacidades suficientes para influenciar a formação da ordem política europeia após a guerra na Ucrânia".

**Próxima semana, está agendada a primeira reunião de alto nível entre chefes de Estado e de governo da 25ª edição de Ramstein. O Presidente Zelenskyy da Ucrânia anunciou sua intenção de apresentar seu "plano de vitória", que supostamente delineia "medidas práticas e inequívocas para uma resolução justa do conflito". Um vídeo sugere que Kyiv depende principalmente do fornecimento de armas por seus aliados para pressionar a Rússia pela paz através da força. O clipe mostra repetidamente caças, tanques e artilharia. Ele declara: "Precisamos de capacidades de alcance suficiente e fortalecimento de nossas defesas na linha de frente". Também são mostradas imagens aéreas de supostos depósitos de munições russas demolidos. A destruição dessas instalações é uma tática eficaz para limitar a capacidade da Rússia para a guerra agressiva. No entanto, os depósitos de munições geralmente estão situados longe das linhas de frente e são bem protegidos, o que requer armas de longo alcance poderosas.

10:42 "Minando a Autonomia Financeira" - Empresas Chinesas Expandem na RússiaO ex-governador do Banco Nacional da Ucrânia, Kyrylo Shevchenko, destaca na plataforma X que a China está fortalecendo seu controle sobre a economia russa. Este ano, 34 por cento das novas empresas são de propriedade da China, em comparação com 13 por cento em 2021. "As registações mensais aumentaram para 200, com o varejo respondendo por 26 por cento do faturamento", menciona Shevchenko. "A dominação de empresas em setores críticos, como vendas de automóveis, está colocando em risco a independência financeira da Rússia", acrescenta ele.

10:08 "Inapropriado" - Apelo de Kretschmer, Woidke e Voigt Desencadeia ControvérsiaO presidente do Comitê de Assuntos Europeus do Bundestag, Anton Hofreiter, critica o apelo dos ministros-presidentes da Saxônia e Brandemburgo, Michael Kretschmer e Dietmar Woidke, e do líder da CDU da Turíngia, Mario Voigt, por um maior engajamento diplomático no conflito da Ucrânia como "inapropriado". "Isso reduz o apoio à Ucrânia - pelo menos na percepção pública. E encoraja Putin a continuar a guerra", diz Hofreiter à Agência de Notícias da Alemanha. Críticos acusam os políticos de se curvar à BSW para formar coalizões nos três estados alemães do leste. Kretschmer, Woidke e Voigt pediram um cessar-fogo na Ucrânia e instaram o governo federal a engajar a Rússia em conversas em um artigo convidado para a FAZ. O lado russo vem reiteradamente apresentando demandas que equivalem a um ditado para a Ucrânia, enquanto também volta a reiterar sua intenção de alcançar todos os seus objetivos de guerra.

09:31 Membro do Partido da Esquerda se Arrepende de Participação em "Protesto pela Paz" em BerlimA invasão russa da Ucrânia, que resultou em milhares de mortes, dividiu os círculos políticos de esquerda. Alguns minimizam ou até negam a culpa da Rússia, enquanto também aceitam a submissão da Ucrânia aos invasores russos. O membro do Partido da Esquerda Max S. da Saxônia-Anhalt expressa arrependimento por ter participado no recente "protesto pela paz" em Berlim em uma publicação no Facebook. Ele critica os assobios e vaias quando o político do SPD Ralf Stegner falou de uma guerra agressiva. Os gritos de "guerreiro" dos membros da BSW também o chocaram. "A Ucrânia tem o direito à autodefesa", diz ele. "Aqueles que nomeiam o agressor não devem ser vaiados em um 'movimento pela paz'". Ele declara que não participará novamente de um "protesto pela paz" desse tipo.

08:49 Ex-secretário-geral da NATO admite défice de armasO ex-secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, reconhece que a Ucrânia não foi adequadamente equipada com armas. Em uma entrevista ao "Financial Times", ele afirma: "Todos nós devemos reconhecer que deveríamos ter fornecido mais armas antes da invasão e mais armas modernas depois da invasão. Eu compartilho a responsabilidade por isso". Stoltenberg também revela que houve uma "grande discussão" antes da invasão russa em fevereiro de 2022 sobre se Kyiv deveria ser armada. Na época, a maioria dos aliados era contrária a isso - "eles nutriam sérias preocupações".

08:07 Ucrânia Lança Ataques com Drones na Região Russa de VoronezhDe acordo com o governador Alexander Gusev da região de Voronezh, ataques com drones ucranianos ocorreram durante a noite. Várias empresas supostamente produtoras de produtos civis foram atingidas. Uma pessoa ficou ferida e um incêndio ocorreu, informou Gusev. Incêndios também são mostrados em vídeos não verificados nas redes sociais. As autoridades russas costumam minimizar as consequências dos ataques ucranianos.

07:31 Ministério da Defesa Russo Lança Vídeo de Treinamento Anti-drone EstranhoO Ministério da Defesa Russo lançou um vídeo de soldados russos treinando para evitar ataques de drones. Os drones representam uma ameaça significativa no campo de batalha. A maneira mais eficaz de contrapô-los é com jammers eletrônicos. Se esse método não estiver disponível ou não for eficaz, há poucas estratégias viáveis de defesa contra eles. Atirar em um drone com uma arma de infantaria padrão é excepcionalmente difícil; armas de fogo são a opção mais adequada. No vídeo russo, um soldado é mostrado momentaneamente evitando um ataque ao rolar no chão com um tronco. Outro soldado joga seu rifle para cima e atinge um drone com ele. Cenas semelhantes foram observadas em vários vídeos da frente, onde os drones geralmente ainda explodem.

06:45 Especialista em OSINT Revela Vítimas Graves do Exército Russo em PokrovskAs táticas brutais da guerra com ataques em massa frequentes da Rússia são evidentes nos dados publicados por um especialista em OSINT do projeto Oryx. De acordo com esses dados, o exército russo está sofrendo um número sem precedentes de mortes no centro do conflito - Pokrovsk - que ultrapassa o da Ucrânia. Os dados indicam que mais de 539 tanques russos foram destruídos, abandonados, danificados ou capturados nos últimos 12 meses, em comparação com apenas 92 tanques ucranianos. Normalmente, o atacante precisa ter uma vantagem de três vezes para atacar com sucesso os defensores. Mesmo com unidades mecanizadas como veículos de transporte de pessoal blindado, há uma disparidade significativa: 1020 para 138. O ex-fuzileiro naval dos EUA Rob Lee, do Instituto de Pesquisa de Política Estrangeira, descreveu essas perdas como "notáveis". Os especialistas em OSINT coletam seus dados de fontes de imagem e vídeo disponíveis publicamente na web. É provável que as perdas reais sejam ainda maiores.

06:06 Jovens de 18 a 25 Anos Serão Mobilizados? Ex-comandante Saluschnyj é ContraValery Saluschnyj, o ex-comandante das forças armadas ucranianas e o atual embaixador da Ucrânia no Reino Unido, afirma que a Ucrânia deve preservar os jovens de 18 a 25 anos a qualquer custo. Em sua opinião, a idade de alistamento só deve ser radicalizada como uma última opção. Em suas palavras, "O grupo de 18 a 25 anos deve ser protegido o máximo possível. Sempre defendi que o alistamento não atingisse aqueles com menos de 25 anos quando eu estava no comando, porque precisamos de uma Ucrânia saudável para as décadas vindouras." Alguns círculos políticos na Ucrânia propõem baixar a idade de alistamento para aumentar o número de tropas.

05:29 Segunda Tentativa: Esquadrão de Voluntários Ucranianos a Ser Formado na PolôniaO vice-ministro da Defesa Pawel Zalewski revelou na sexta-feira que o consulado ucraniano em Lublin agora está recrutando cidadãos ucranianos residindo na Polônia para treinamento pelas forças armadas polonesas. O ministro da Defesa Władysław Kosiniak-Kamysz mencionou que a Polônia estava prestes a começar o treinamento em setembro, mas o número insuficiente de voluntários adiou o processo: "Naquela época, não apareceu o suficiente de voluntários. Agora, a Ucrânia deu passos para informar, recrutar e incentivar a participação, então esperamos resultados em breve." Um batalhão de voluntários ucranianos havia sido introduzido dois meses antes, composto por indivíduos ucranianos vivendo na Polônia e instruídos pelas forças armadas polonesas.

04:00 Ex-secretário-geral da NATO Lamenta Passividade do OcidenteEm uma entrevista ao Financial Times, o ex-secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg admitiu que o atraso no fornecimento de armas à Ucrânia durante seu mandato foi seu maior arrependimento. Ele acredita que fornecer mais apoio militar mais cedo teria fortalecido consideravelmente a defesa da Ucrânia. "Se há uma coisa que eu lamento, e vejo muito mais claramente agora, é que deveríamos ter dado muito mais apoio militar à Ucrânia muito antes. O atraso nas entregas de armas foi um grande debate. Muitos aliados eram contra o uso de armas letais antes da invasão... eles tinham preocupações sérias sobre as repercussões. Estou orgulhoso do que conseguimos realizar, mas teria sido vantajoso se tivéssemos começado antes. Pode ter até impedido a invasão, ou tornado muito mais difícil para eles realizar suas ações", disse ele.

02:01 Unidades de Elite Russas Sofrem Pesadas Vítimas em Conflitos em WuhledarDe acordo com a BBC News Russia, tropas de elite russas sofreram quatro vezes mais baixas no ano de lutas perto de Wuhledar, na região de Donetsk, do que durante toda a Década da Segunda Guerra Chechena. As forças de Kyiv anunciaram sua retirada do assentamento estratégico na região de Donetsk na quarta-feira, após os soldados russos avançarem e tomar as laterais de Wuhledar. As unidades de elite 155ª e 40ª do exército russo, conhecidas como "Fuzileiros Negros", participaram do cerco. Os dados da BBC revelam que pelo menos 211 marinheiros da 155ª Brigada foram mortos, e outros 42 estão desaparecidos - ultrapassando as perdas da unidade durante a Segunda Guerra Chechena (1999-2009). Os jornalistas da BBC documentaram 72 mortes de soldados russos da 40ª Brigada em Wuhledar.

23:55 Figuras da Oposição Belarussas Presas por Ataque de Sabotagem - Até 25 Anos de PrisãoUm tribunal belarusso condenou 12 figuras da oposição a penas de prisão de dois a 25 anos, acusadas de envolvimento em um ataque de sabotagem a um avião militar russo em fevereiro de 2023. Os promotores argumentaram que os 12 acusados participaram de um "ato terrorista" direcionado contra o avião no aeroporto nacional de Minsk. Cinco dos condenados estão detidos na Bielorrússia, enquanto os outros foram julgados à revelia, com Nikolai Shvets, suspeito de ter orquestrado o ataque, recebendo uma pena de 25 anos. Shvets havia deixado a Bielorrússia no verão de 2022 como parte de uma troca de prisioneiros com a Ucrânia. Em fevereiro de 2023, ativistas belarussos ligados à Ucrânia assumiram a responsabilidade pelo bombardeio de um avião militar russo, um avião de reconhecimento A-50, na base aérea de Matsulishchi perto de Minsk.

22:19 Atualização: Rússia planeja recrutar 225.000 soldados temporários nos próximos 3 anosA publicação russa "Notícias Significativas" revelou que o Ministério da Defesa da Rússia planeja recrutar pelo menos 225.000 soldados temporários nos próximos 3 anos, de acordo com o plano orçamentário do Ministério para 2025-2027. O orçamento destina cerca de $335 milhões USD anualmente para bônus únicos concedidos após a assinatura de contratos.

21:44 Descoberta: Restos de drone russo encontrados em território da NATOEm um país membro da NATO, a Romênia, foram encontrados pequenos pedaços de um drone russo em seu território, perto do Canal Litcov, cuja fronteira é adjacente à Ucrânia. O Ministério da Defesa revelou em uma data específica que os destroços estão sendo investigados. Uma semana antes, circularam rumores sobre um drone russo que pode ter violado o espaço aéreo romeno, com suspeitas de que fazia parte de um ataque à cidade ucraniana de Izmail, localizada no rio Danúbio, do outro lado da Romênia.

21:10 Visão de Johnson: Se Trump estivesse no comando, Putin não teria começado o conflitoO ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirma que a agressão da Rússia em relação à Ucrânia nunca teria ocorrido se Donald Trump ainda estivesse na Casa Branca. Em uma entrevista ao "Telegraph", Johnson argumenta que a Rússia teria evitado atacar a Ucrânia devido à incerteza em relação à reação de Trump. Ele propõe que o presidente russo, Vladimir Putin, poderia ter percebido uma possível ameaça aos Estados Unidos e à ordem global em um ataque a um país europeu, o que teria levado a uma resposta severa de Trump. De acordo com o "Telegraph", Johnson especula que até mesmo a imprevisibilidade de Trump teria sido suficiente para deter Putin de engajar em uma guerra contra um estado soberano.

20:03 Relatório do Prefeito: Russos a apenas 7 km de PokrovskAs forças russas parecem estar se aproximando de Pokrovsk, agora a 7 km de suas fronteiras, de acordo com o prefeito Serhii Dobriak na TV ucraniana. Relatórios anteriores indicavam uma distância inferior a 10 km. O prefeito relata bombardeios incendiários, com dois ataques desse tipo occurring no centro da cidade apenas ontem. Agora, aproximadamente 80% da infraestrutura crítica da cidade foi danificada ou destruída. "O inimigo nos deixa sem eletricidade, água e gás. Isso é uma forma de preparação para o inverno." Ele acrescenta que cerca de 13.000 pessoas permanecem em Pokrovsk, incluindo quase 100 crianças que optaram por não seguir os avisos de evacuação. A população pré-guerra de Pokrovsk era de 60.000.

