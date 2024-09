Por volta das 18:22, um líder militar ucraniano declarou que aproximadamente 37.000 soldados russos sofreram baixas em agosto.

Fatalidades militares russas na Ucrânia chegam a quase 36,810 em agosto, segundo comandante das Forças Terrestres ucranianas

As fatalidades sofridas pelas forças militares russas na Ucrânia durante agosto atingiram aproximadamente 36,810 soldados, de acordo com o comandante das forças terrestres ucranianas, Oleksandr Pavliuk, segundo o Ukrinform. Segundo seu relato, as forças ucranianas também infligiram danos significativos às armas e equipamentos militares do inimigo no mês passado, com o exército russo perdendo 193 tanques, 557 veículos blindados de combate, 1.517 sistemas de artilharia, 44 lançadores de foguetes múltiplos, 33 sistemas de defesa aérea, mais de 2.000 veículos e 278 unidades especiais. No entanto, esses números não foram verificados independentemente. O Kremlin mantém silêncio sobre suas próprias perdas na Ucrânia.

Forças Terrestres Russas Aceleram Ataque à Cidade Contendida de Pokrovsk no Leste da Ucrânia

De acordo com um relatório de situação compilado por especialistas de inteligência britânicos, as forças terrestres russas estão ganhando momentum em sua avanço em direção a Pokrovsk, uma cidade fortemente disputada no leste da Ucrânia. O relatório sugere que as tropas russas estão a dez quilômetros da fronteira da cidade. Os especialistas esperam que o ritmo diminua uma vez que as tropas cheguem às áreas urbanas ao redor da cidade. Pokrovsk serve como um importante centro logístico para as forças ucranianas, e sua captura provavelmente estenderia as rotas de suprimento existentes e complicaria a situação para as forças ucranianas. O Ministério da Defesa do Reino Unido vem publicando atualizações diárias sobre a guerra com base em informações de inteligência desde o início da invasão russa da Ucrânia.

Três Mortos e Nove Feridos em Kurachove como Resultado de Ataque com Mísseis Russos

A milícia russa bombardeou a cidade de Kurachove na região de Donetsk com lançadores de foguetes múltiplos, de acordo com o chefe da administração militar da região de Donetsk, Vadym Fillaschkin. Como resultado, pelo menos três pessoas morreram e nove outras ficaram feridas. Os ataques não foram verificados independentemente.

Forças Russas Reportam Novo Avanço na Região de Donetsk no Leste da Ucrânia

As forças russas afirmam ter feito progressos na região de Donetsk no leste da Ucrânia, de acordo com o Ministério da Defesa russo. Eles relataram a captura da vila de Wyjimka no norte do Donbass, perto da cidade ucraniana controlada de Siwersk. No entanto, o Estado-Maior ucraniano relatou nove ataques russos nesse setor nas últimas 24 horas, todos infrutíferos. A situação ainda não foi verificada independentemente.

Vice-Ministro das Relações Exteriores da Rússia Propõe Revisão da Doutrina Nuclear em Resposta à 'Agressão Ocidental'

A Rússia está aparentemente avançando com a revisão de sua doutrina de armas nucleares, de acordo com o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov. O trabalho em andamento é uma resposta ao "curso de escalada de nossos adversários ocidentais" em conexão com o conflito na Ucrânia, ele afirmou. Esta decisão faz parte dos esforços da Rússia para proteger seus interesses frente às ações ocidentais, que o Kremlin considera terem ido longe demais.

Quarenta e Um Feridos em Ataque Aéreo em Kharkiv, Incluindo Cinco Crianças

O número de feridos em um ataque aéreo russo em Kharkiv aumentou para 41, incluindo cinco crianças, de acordo com a agência de notícias ucraniana Ukrinform, citando líderes militares regionais. O ataque resultou em aproximadamente dez explosões, danificando vários edifícios civis, incluindo um centro comercial.

Presidente Zelenskyy Pede Aprovação Ocidental para Lançar Ataques Mais Adiante no Território Russo

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pediu ao Ocidente que autorize ataques a alvos russos além das fronteiras do país, após recentes ataques aéreos russos em cidades ucranianas. Zelenskyy destacou a necessidade de apoio ocidental para defender e proteger completamente as cidades ucranianas, incluindo decisões sobre ataques de longo alcance em sites de lançamento de foguetes russos, a destruição da logística militar russa e lançamentos conjuntos de mísseis e drones. De acordo com Zelenskyy, a Rússia lançou 160 mísseis, 780 bombas guiadas ou aéreas e 400 drones de combate contra a Ucrânia nas últimas 24 horas.

Força Aérea Ucraniana Abate Oito dos Onze Drones Shahed

A força aérea ucraniana relatou ter abatido oito dos onze drones Shahed lançados pelas forças russas. O ataque envolveu o uso de um míssil balístico do tipo Iskander-M da região de Kursk e 11 drones Shahed-131/136 da Crimeia, alvo de territórios ucranianos em Mykolaiv e Sumy. Os principais objetivos do ataque estão sendo investigados.

14:29 Países da UE Compram Mais Gás da Rússia do que dos EUA pela Primeira Vez em Quase Dois Anos

Pela primeira vez em quase dois anos, os países da UE compraram mais gás da Rússia do que dos EUA em um trimestre. Os dados do Bruegel indicam que os países da UE compraram cerca de 12,7 bilhões de metros cúbicos da Rússia e 12,3 bilhões dos Estados Unidos entre abril e junho. Embora as importações da Rússia tenham diminuído ligeiramente em comparação com o primeiro trimestre de 2024, as importações dos EUA diminuíram ainda mais. O jornal Welt relata essas estatísticas. A Noruega permanece o maior fornecedor de gás para a UE, fornecendo 23,9 metros cúbicos no segundo trimestre. Antes da invasão da Ucrânia no início de 2022, a Rússia detinha essa posição, mas muitos países da UE reduziram suas importações do país após a invasão. De acordo com a Oficina Estadual de Estatística da Alemanha, a Alemanha não importa mais nenhum gás da Rússia. A Rússia passou para o segundo lugar na lista de fornecedores, à frente dos EUA. Os destinos específicos das importações de gás não são divulgados nos dados.

14:10 TASS: Incêndio em Refinaria de Moscou ApagadoO incêndio que ocorreu na refinaria de Moscou após um ataque de drone ucraniano (veja a entrada às 08:01) foi apagado, segundo informações citadas pela agência de notícias estatal russa TASS. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, afirmou que vários fragmentos de drone atingiram a instalação, causando um incêndio em uma "sala técnica separada". O exército ucraniano tem atacado usinas de energia na Rússia com vários drones, de acordo com relatórios russos.

13:36 Moscou Enxerga EUA como Combatente na GuerraOs EUA se envolveram no conflito através do fornecimento de armas à Ucrânia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na televisão russa. A relação entre Moscou e Washington está em seu pior momento em décadas, acrescentou. Oficialmente, Peskov manteve a posição de que a Rússia não tem preferência nas eleições presidenciais dos EUA entre Trump e a candidata democrata Kamala Harris. A Ucrânia está recebendo ajuda militar de vários países ocidentais, mas não é suficiente para ter um impacto significativo na situação militar. Todas as demandas de Moscou pelo fim da guerra essencialmente equivalem à rendição da Ucrânia.

13:19 Rússia: Progresso no Leste da Ucrânia – Duas Cidades CapturadasAs forças russas capturaram duas cidades no leste da Ucrânia, de acordo com o Ministério da Defesa russo. Ptytsche e Vuhledar agora estão sob controle russo, relatam agências de notícias estatais russas, citando o ministério. Não é possível verificar independentemente tais alegações sobre os combates. As tropas russas vêm avançando no front leste há algum tempo, relatando ganhos territoriais regulares.

12:48 Ucrânia: Tropas Russas Atacam Convoy de Caminhões com GrãosTropas russas atacaram um convoy de caminhões carregados de grãos durante seu ataque a Sumy (veja a entrada às 11:04), de acordo com relatórios ucranianos. Os caminhões estavam viajando entre Sumy e Kharkiv quando foram atingidos por foguetes, afirmou a procuradoria local. Um motorista de 23 anos morreu. Um caminhão pegou fogo e outros 20 ficaram danificados. A força aérea ucraniana inicialmente sugeriu um ataque contra a logística do setor agrícola.

12:15 Governador de Tver: Fornecimento de Energia e Gás Inalterado Após AtaqueApesar de um ataque de drone ucraniano, o fornecimento de energia e gás na região de Tver permaneceu inalterado, de acordo com o governador da região de Tver, Igor Rudenya. Alvos na óblast, localizada a noroeste de Moscou, foram atingidos por forças ucranianas.

11:50 Aventureiro e Risco: Turismo de Guerra Crescendo na UcrâniaNa Ucrânia, mísseis podem atingir a qualquer momento do dia ou da noite, em qualquer lugar. No entanto, Dmytro Nikiforov oferece passeios guiados por zonas de combate anteriores na Ucrânia. Anteriormente, ele trabalhava como advogado. Agora, ele organiza "Tours de Guerra" em Kyiv e na região de Kyiv, incluindo Bucha e Irpin. No entanto, Nikiforov vê seu trabalho como mais do que apenas uma atividade comercial, com o objetivo de "chamar a atenção do mundo para a guerra", como contou ao autor do ntv.de Thomas Schmoll em uma entrevista. Os participantes são motivados por um senso de aventura, desejando ver a realidade dura da guerra e entender o que está acontecendo, explica Nikiforov.

11:22 Zelenskyy: Rússia Disparou 780 Bombas Guiadas na Ucrânia em uma SemanaÉ completamente justificado que os ucranianos respondam ao terror russo com todos os meios necessários para pôr fim a ele, escreveu o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy no X. Na semana passada, a Rússia disparou mais de 160 mísseis, aproximadamente 780 bombas guiadas e cerca de 400 veículos aéreos não tripulados de vários tipos na Ucrânia.

11:04 Ucrânia: Um Morto e Quatro Feridos no Ataque a SumyO fogo de artilharia russo na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, matou um civil e feriu outros quatro, de acordo com autoridades ucranianas. "Os russos realizaram 18 ataques em áreas fronteiriças e assentamentos na região de Sumy durante a noite e pela manhã, resultando em 47 explosões", relatou a autoridade local no Telegram. Sumy faz fronteira com a óblast de Kursk, na Rússia, onde milhares de soldados ucranianos entraram em 6 de agosto.

10:28 Comandante Militar Ucraniano: Desafios Intense na Frente LesteO comandante militar ucraniano Olexander Syrsky descreve a situação na frente leste como desafiadora. Ele mencionou que a situação é difícil na área principal de ataque do inimigo. No entanto, decisões rápidas estão sendo tomadas em todos os níveis sem demora, relatou Syrsky no Telegram. Durante esta semana, ele passou tempo na frente leste perto de Pokrovsk, onde os combates são particularmente intensos. O local exato do assalto russo não foi revelado, mas tanto Syrsky quanto o presidente Volodymyr Zelenskyy confirmaram que as forças russas atacaram a cidade estrategicamente vital de Pokrovsk, na óblast de Donetsk.

09:59 ISW: Tropas Russas Lutam com Escassez de Pessoal e Equipamento na UcrâniaDe acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), as forças russas são incapazes de lutar com toda a força na Ucrânia devido à escassez de pessoal e equipamento. O ISW atribui esse problema à estratégia de guerra ineficiente do Kremlin, citando um relatório de um soldado mobilizado russo e blogueiro militar que afirmou no Telegram em agosto que o governo russo falhou em estabelecer um sistema eficiente para substituir perdas e aumentar as reservas.

09:21 Ucrânia Libera Novos Dados de Vítimas de Tropas RussasO Estado-Maior ucraniano divulgou novos dados sobre as baixas de tropas russas na Ucrânia. Desde 24 de fevereiro de 2022, a Rússia teria perdido cerca de 616.300 soldados na Ucrânia, com uma média diária de 1.340. De acordo com o relatório de Kiev, foram destruídos dez tanques, 22 sistemas de artilharia e 36 drones. Desde o início do grande ataque, a Rússia teria perdido um total de 8.592 tanques, 17.636 sistemas de artilharia, 368 aeronaves, 328 helicópteros, 14.507 drones, 28 navios e um submarino. Estimativas ocidentais sugerem baixas mais baixas, mas provavelmente são valores mínimos.

09:00 Rússia: 158 Drones Ucranianos AbatidosO Ministério da Defesa da Rússia informou que 158 drones ucranianos foram interceptados e destruídos. Tropas ucranianas lançaram uma onda de ataques de drones contra usinas de energia e refinarias, principalmente afetando a região de Moscou e Tver, que faz fronteira com ela ao norte.

08:32 DeepState: Russos avançam na região oriental de DonetskForças russas teriam avançado na região ucraniana de Donetsk, de acordo com analistas do canal DeepState, próximo à militares ucranianos. Os russos tomaram Paraskowijiwka em Donetsk e fizeram progresso em três assentamentos: Kostyantynivka, Grodivka e Halytsynivka.

08:01 Prefeito de Moscou: Incêndio em Refinaria de Petróleo após AtaqueUm incêndio eclodiu em uma refinaria de petróleo em Moscou, conforme relatado pelo prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin, após um ataque de drone ucraniano. Detalhes ainda não estão disponíveis.

07:28 Região de Fronteira Deserta da UcrâniaEm quase todos os cantos da região de fronteira russo-ucraniana, o conflito deixou sua marca nos últimos anos. Embora as forças ucranianas tenham conseguido recuperar território além da fronteira russa, há poucos povoados habitados restantes do lado ucraniano.

07:03 Rússia: Repelindo 'ataques em massa' de dronesAutoridades russas afirmam ter repelido 'ataques em massa' de drones no oeste da Rússia e um ataque a Moscou, de acordo com seus próprios relatórios. O governador da região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia, Alexander Bogomaz, afirmou que 26 drones (veja a entrada 03:45) foram "rastreados e destruídos" pelas forças russas no Telegram.

06:23 Rússia: Ataque de drones a usina de energia na região de MoscouUma usina de energia em Kaschirskaja, distrito da região de Moscou, foi atacada por drones ucranianos, conforme relatado pelo chefe do distrito, Mikhail Shvyalov, no Telegram. Não houve feridos e nada foi destruído. Não houve incêndio. Anteriormente, foram relatados ataques a uma usina de energia em Konakovo, na região de Tver, a noroeste de Moscou.

05:40 Explosões perto da usina de energia russa de KonakovoRelatos de vários canais do Telegram da Rússia sugerem que explosões altas foram ouvidas perto da usina de energia de Konakovo, na região de Tver, a noroeste de Moscou. A usina de energia é um dos maiores produtores de eletricidade do centro da Rússia. O governador da região confirmou que cinco drones lançados da Ucrânia foram destruídos anteriormente, sem feridos ou incêndios relatados. Os serviços de emergência estavam no local.

04:54 Ziemiak: Governo Federal deve escutar mais a PolôniaO político da CDU, Paul Ziemiak, instou o governo federal alemão a mostrar mais engajamento para fortalecer as relações com a Polônia. Em sua opinião, "uma Alemanha fraca" causa medo e apreensão entre os poloneses hoje, em vez de uma forte. A Polônia sente-se subserviente à Alemanha na política de defesa, ele afirmou. O governo alemão só reforçou o apoio à Ucrânia sob pressão de países vizinhos, destacou Ziemiak.

03:45 Rússia: Drones interceptados e destruídosDe acordo com os relatórios das autoridades russas, sua defesa aérea conseguiu interceptar e destruir pelo menos cinco drones sobre a área de Moscou. Na região de fronteira de Bryansk, no sudoeste da Rússia, 26 drones foram destruídos. Mais de dez drones foram abatidos na região de Voronezh, e drones também foram derrubados nas regiões de Kursk, Lipetsk, Ryazan e Tula. A notícia foi compartilhada pelos governadores das regiões afetadas no Telegram. Não foram mencionados danos ou feridos inicialmente.

02:39 Rússia: Ataque de drone a Moscou não teve sucessoA defesa aérea russa conseguiu destruir um drone que se aproximava de Moscou, relatou o prefeito Sergei Sobyanin no Telegram. Os resultados preliminares sugerem que não houve feridos ou danos devido ao ataque de drone.

01:39 Países Baixos enviarão veículos blindados anfíbios para KievOs Países Baixos enviarão 28 veículos blindados anfíbios do tipo Viking Bandvagn S10 para a Ucrânia, anunciou o ministro da Defesa Ruben Brekelmans na plataforma X. De acordo com Brekelmans, os soldados ucranianos foram treinados pelos fuzileiros navais holandeses para operar esses veículos. O Viking Bandvagn S10, com faixas de borracha, pesa cerca de 11 toneladas e pode atravessar todos os tipos de terrenos, inclusive água. "A Ucrânia precisa urgentemente da nossa ajuda na sua luta contra o agressor russo. A nossa ajuda à Ucrânia continua a atrapalhar a Rússia", escreveu o ministro, sem especificar a data de entrega.

00:35 General Americano Critica Política de Biden sobre UcrâniaO ex-general americano Ben Hodges criticou a política do Ocidente de proibir a Ucrânia de atacar a Rússia. Hodges afirmou no Fórum Globsec em Praga que o Ocidente não tinha um "objetivo bem definido". Recentemente, Kiev intensificou os pedidos para levantar a proibição ao invadir a região russa de Kursk. No entanto, a Casa Branca manteve sua posição, apesar de alguns políticos americanos apoiarem os pedidos de Kiev. "Essa política prejudicial, que fortalece os aeroportos russos melhor do que os civis ucranianos, é consequência da falta de um objetivo claro", afirmou Hodges. De acordo com o ex-comandante americano, a administração Biden está "falhando" em sua tarefa principal - estabelecer objetivos.

23:25 Zelensky Pede Autorização para Ataques à RússiaO presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está pressionando seus aliados a permitir ataques à Rússia. "Limpar o céu ucraniano de mísseis de cruzeiro russos é essencial para forçar a Rússia a buscar um fim à guerra e uma paz justa", disse em seu discurso noturno. "Precisamos da autorização para proteger completamente a Ucrânia e os ucranianos. Precisamos tanto da permissão para capacidades de alcance longo quanto de mísseis e foguetes de longo alcance." Sem entrar em detalhes, mencionou que seus emissários transmitiram informações relevantes aos parceiros da Ucrânia. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, informou à rede americana CNN que cidades ucranianas atacadas a partir de aeroportos russos estavam ao alcance de armas de longo alcance.

22:15 Estônia e Letônia Comemoram Aniversário da Saída das Tropas RussasA Estônia e a Letônia homenagearam o 30º aniversário da saída das tropas russas dos dois estados bálticos com eventos comemorativos. Mais de 50 anos após a ocupação do Exército Vermelho Soviético, as últimas tropas russas saíram dos atuais membros da UE e da NATO no final de agosto de 1994. Os presidentes Alar Karis (Estônia) e Edgars Rinkēvičs (Letônia) homenagearam a importância simbólica, política e legal dos eventos três décadas atrás em Tallinn e Riga. Eles se reuniram com aqueles envolvidos nas negociações de retirada na época, enfatizando que sem a retirada, a verdadeira independência ou o caminho para a adesão à UE e à NATO em 2004 não teria sido possível. Hoje, os estados bálticos são um dos aliados mais fortes da Ucrânia em sua luta defensiva contra a Rússia. À medida que o conflito continua, aumentam as preocupações de se tornarem o próximo alvo do exército do Kremlin.

21:03 Campeão Mundial de Kickboxing Ucraniano Morto em AçãoRoman Holovatiuk, um campeão mundial de kickboxing de 28 anos, foi relatado como morto em ação na Ucrânia. O Comitê para a Juventude e o Desporto do Parlamento Ucraniano confirmou isso. Holovatiuk, natural de Kamjanez-Podilskyj, no oeste da Ucrânia, ganhou reconhecimento nacional e internacional aos 22 anos quando ganhou uma medalha nos Jogos Mundiais na Polônia em 2017. Depois disso, continuou sua carreira vitoriosa, se tornando Mestre dos Desportos no kickboxing WAKO, finalista dos Jogos Mundiais, campeão mundial, vencedor múltiplo da Copa do Mundo e da Europa e campeão ucraniano múltiplo. Depois da invasão russa em fevereiro de 2022, ele se voluntariou para o exército.

