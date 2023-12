Por dentro do mundo subterrâneo das lutas de cães: Como o brutal desporto sangrento prospera na sombra

O risco era grande: Os agentes temiam que as vítimas estivessem emaciadas, desidratadas e provavelmente acorrentadas. Muitas estariam provavelmente feridas; algumas poderiam já estar mortas.

No fim de contas, as vítimas - cerca de 40 pit bulls - foram salvas, embora os sinais de maus tratos fossem evidentes.

Era o tipo de cena que os agentes veteranos se habituaram a esperar no mundo sombrio das lutas de cães. O desporto de sangue clandestino chegou a ser notícia internacional em 2007, quando a estrela da NFL Michael Vick se declarou culpado de uma acusação federal relacionada com lutas de cães. Uma década e meia depois, os holofotes desvaneceram-se, mas o problema persiste.

Uma investigação da CNN revelou que as autoridades federais apreenderam mais cães no ano passado - através de confiscos civis - do que em qualquer outro ano desde que Vick foi acusado. Os registos do tribunal e as entrevistas revelam ainda como as lutas de cães evoluíram na era da Internet, com os donos de cães a recorrerem a aplicações de mensagens encriptadas para trocarem dicas de treino e organizarem combates. Centenas de milhares de dólares podem mudar de mãos num único combate e os criadores podem ganhar milhares em frascos de sémen ou na venda de cachorros.

Embora os combates brutais tenham sido realizados em cidades e vilas de todo o país, segundo os registos, as autoridades federais estão a apreender grandes quantidades de animais no sudeste dos EUA - em grande parte porque o gabinete do procurador dos EUA na Carolina do Sul tem dois procuradores que se dedicam a estes casos.

Elle Klein, uma dessas procuradoras, recorda a primeira vez que chegou ao local após a apreensão de um cão de combate. Viu um cão preto ferido amarrado a uma árvore. Estava a sangrar e tinha carne pendurada nas orelhas. Quando se aproximou, a cauda dele começou a abanar.

"Isso realmente acendeu um fogo em mim", disse Klein, que ajudou a resgatar centenas de animais de supostos ringues de luta em seu estado. "Fiquei furiosa por todas estas pessoas estarem aqui a fazer isto, a apostar, a ver, a alimentar esta cultura nojenta."

O caso Michael Vick

As lutas de cães existem há milénios. No entanto, a maioria dos americanos pouco sabia sobre o desporto quando este se tornou público em 2007. Nesse mês de abril, agentes do Estado invadiram uma casa na zona rural da Virgínia, munidos de um mandado de busca e de suspeitas de que Vick, um dos jogadores mais bem pagos da NFL na altura, estava a utilizar a propriedade para gerir um ringue de luta de cães.

Dezenas de cães feridos e com cicatrizes, criados para lutar, foram recuperados da propriedade. Os registos do tribunal descrevem a forma como o quarterback dos Atlanta Falcons investiu dinheiro no desporto sangrento, comprando a propriedade onde guardava os animais pouco depois de ter assinado o seu primeiro contrato com a NFL, em 2001. Vick e os seus co-réus, que utilizavam o rancho da Virgínia como principal local de treino, alojamento e luta dos seus animais, declararam-se culpados de um crime relacionado com lutas de cães.

George W. Bush assinou uma lei em maio de 2007 que tornou as lutas de cães um crime a nível federal.

Vick cumpriu quase dois anos de prisão federal, regressou à NFL e mais tarde assinou um contrato de 100 milhões de dólares. Atualmente, é analista da Fox Sports.

"Assumo total responsabilidade pelos meus actos", disse Vick aos jornalistas depois de se ter declarado culpado em 2007. "Nem por um segundo me sentarei aqui e apontarei o dedo e tentarei culpar mais alguém pelas minhas acções ou pelo que fiz."

Vick recusou o pedido da CNN para uma entrevista sobre o tema das lutas de cães.

No início, o clamor público e o interesse federal que se seguiram ao caso de Vick tiveram um efeito inibidor no desporto sangrento. As autoridades utilizaram a nova lei de Bush para atacar os ringues de luta de cães em grande escala, conduzindo uma rusga recorde no Midwest que levou ao resgate de centenas de cães em 2009. Mas, à medida que esses casos se desvaneceram, os lutadores de cães voltaram à atividade e procuraram tornar as suas operações ainda mais clandestinas.

Um novo mundo de lutas de cães

Há alguns anos, os lutadores de cães - e as autoridades que seguiam o rasto das cerca de 40.000 pessoas envolvidas em lutas organizadas de cães nos EUA - confiavam no boca-a-boca ou em revistas clandestinas para se informarem sobre os últimos combates, técnicas de treino e cuidados médicos para os animais de combate.

Mas a Internet transformou completamente a forma como os lutadores aprendem: Algumas pesquisas no Google podem dizer a um dono de cão empreendedor como usar um moinho de ripas - uma passadeira feita para cães - para condicionar o seu animal. O YouTube pode dizer a um lutador de cães como usar um bastão de flirt - um bastão com uma corda elástica presa a ele - para melhorar a sua resistência. Os interessados em criar pit bulls podem aprender sobre as linhas de sangue com os utilizadores do Reddit.

Também alterou a forma como os lutadores de cães comunicam: Os lutadores de cães partilham frequentemente o peso e o sexo dos seus cães em grupos privados das redes sociais ou através de aplicações de mensagens encriptadas para organizar um combate.

Um lutador de cães da Virgínia usou o Facebook para organizar combates para o seu cão chamado Durantula, de acordo com uma acusação de 2022. Ele descreveu a luta recente do seu campeão como "outro DOA", postando que foi uma "morte de 15 minutos no peito e no intestino".

Um lutador de cães do Michigan, acusado em 2018, usou o WhatsApp para partilhar vídeos de lutas de animais, incluindo um que apresentava o "Barracuda", que ele descreve como um "finalizador direto na garganta e nos rins!!!"

As redes sociais também alteraram a forma como os espectadores vêem um combate.

"Antigamente, quando se organizava uma luta de cães, as pessoas tinham de vir pessoalmente para a ver", disse Virginia Maxwell, professora do departamento de ciências forenses da Universidade de New Haven, especializada na investigação de crimes contra animais. "Agora, é claro, eles transmitem-nas em direto".

As lutas ocorrem frequentemente em quintais ou caves. O tratador de um cão fica normalmente à beira do ringue, sempre à vista do seu lutador premiado. Os animais lutam frequentemente até que um ou ambos os cães deixem de poder lutar ou um deles morra. Por vezes, os treinadores atiram a toalha ao chão para salvar um cão que provavelmente perderá o combate. Alguns cães ganham um ou dois combates consecutivos. Os cães que ganham três são conhecidos como "Campeões". Um cão com cinco vitórias - e os especialistas dizem que não há muitos - é apelidado de "Grande Campeão".

Um combate de 2017 em que participou um lutador de cães da Virgínia contou com um pitbull chamado "Eulogy" que durou uma hora e 59 minutos, segundo os registos do tribunal. Esse lutador de cães publicou um "play-by-play" do encontro brutal no Facebook. Os procuradores explicaram em pormenor como os lutadores utilizavam grupos privados no Telegram para organizar combates e discutir os ganhos. Um lutador descreveu a outros num grupo privado que um cão tinha ganho 50 000 dólares num único combate.

Para mim, lutar com cães é algo totalmente diferente

Ao longo dos anos, tem sido um jogo constante de gato e rato entre as forças da ordem e os lutadores de cães. E, recentemente, o interesse federal por este desporto sangrento aumentou.

No ano passado, as autoridades federais apreenderam cerca de 400 cães de supostos ringues de luta de cães, mais do que em qualquer outro ano desde, pelo menos, 2007, de acordo com uma análise da CNN sobre confiscações civis federais. Este número não inclui os cães que foram entregues ou os cães apreendidos pelas autoridades estatais ou locais. O aumento ocorre após anos em que tais apreensões eram pouco frequentes.

Poucos gabinetes contribuíram tanto para este aumento como o gabinete do Procurador da Carolina do Sul, que tem duas procuradoras - Elle Klein e Jane Taylor - que, sozinhas, resgataram centenas de cães.

Taylor, a chefe criminal do gabinete, trabalhava para derrubar os traficantes de droga da Carolina do Sul desde meados da década de 1990. Enquanto investigava um caso de droga, deu por si a ouvir uma conversa, através de uma escuta telefónica, sobre lutas de cães.

Um agente verifica o seu rádio após uma rusga relacionada com lutas de cães em Orangeburg, Carolina do Sul, a 21 de setembro de 2023. Jane Taylor, Chefe da Divisão Criminal do Gabinete do Procurador-Geral dos EUA no Distrito da Carolina do Sul, posa para um retrato em Prosperity, Carolina do Sul, a 21 de setembro de 2023.

"Eu processo muitos traficantes de drogas. E não estou a dizer que são todos boas pessoas, mas muitos deles são boas pessoas que apenas fazem coisas más", disse Taylor. "Para mim, a luta de cães é algo totalmente diferente."

Os registos do tribunal fornecem pormenores grotescos sobre o quão grotesco o desporto pode ser.

Quando um funcionário do Pentágono foi indiciado em outubro, as autoridades fizeram uma busca à sua residência e descobriram manchas de sangue na cave da sua casa, nas paredes, na mobília e nos painéis de madeira, onde os procuradores alegam que ele lutava com cães. Os procuradores alegam que Frederick Douglass Moorefield, Jr., possuía um "rape rack", que constrange uma cadela para fins de reprodução, e um dispositivo constituído por cabos de ligação que parece ter sido utilizado para eletrocutar cães após uma luta perdida. O registo do processo mostra que Moorefield se declarou inocente. O seu advogado não respondeu aos pedidos de comentário.

Um procurador que julgou um zelador de um prédio de Nova Iorque em 2012 também suspeitou que ele electrocutou cães perdedores e que depois levou os corpos com o lixo da manhã. O administrador mantinha cerca de 50 cães em caixotes de madeira no edifício onde trabalhava.

Os lutadores de cães num caso da Virgínia partilharam métodos para matar os cães que perdiam as lutas. Um dos arguidos nesse processo afirmou que "adorava" matar cães.

Taylor disse que começou a lidar com o problema enquanto continuava a processar crimes relacionados com estupefacientes. A sua grande oportunidade surgiu no ano passado, quando ela e Klein lideraram a rusga a uma competição de luta de cães conhecida como Carolina Classic.

Homens de toda a Costa Leste deslocavam-se a um local remoto na zona rural da Carolina do Sul para o evento. Com eles, trouxeram mais de uma dúzia de cães. Muitos dos animais estavam amarrados ou enjaulados na propriedade, uivando e latindo antes de entrarem no fosso do quintal: Um quadrado de cerca de 8 pés por 8 pés com painéis de madeira que mantinham os cães contidos.

Os donos de cães que participaram no evento trouxeram uma abundância de ferramentas do ofício: armas, munições, um taco com espigões, um pau de quebrar - que obriga o cão a abrir as mandíbulas quando a luta termina - e um troféu.

O que eles não sabiam é que um dos seus compatriotas era um informador do governo.

Isso permitiu que as autoridades federais e estaduais obtivessem informações privilegiadas sobre a operação. Quando a luta começou, os agentes entraram em ação. Os homens fugiram a pé quando os agentes chegaram ao local, deixando dois cães no ringue a lutar entre si.

Nesse fim de semana, as autoridades apreenderam mais de 300 cães e prenderam mais de 20 pessoas - a maior apreensão da história do estado.

Taylor e Klein não ficaram por aqui. Em fevereiro, estiveram envolvidos num caso em que 23 cães, acorrentados ao frio sem comida nem água, foram resgatados. A polícia também apreendeu um saco com dois cães mortos, que o dono disse terem morrido congelados recentemente.

Em setembro passado, Klein e Taylor realizaram uma das suas maiores rusgas. Num único dia, a polícia executou 10 mandados de busca e apreendeu cerca de 120 cães de supostos ringues de luta em todo o estado, disse Klein.

"É horrível", disse Taylor nessa manhã, abanando a cabeça. Ela estava à beira de uma propriedade na Carolina do Sul rural onde vivia um suposto lutador de cães e descreveu o que acabara de ver - cerca de 40 cães vivendo em condições miseráveis. Tinham comida e água, mas estavam imundos, acorrentados e expostos às intempéries. Alguns tinham cicatrizes na cabeça, no pescoço e nas pernas.

Taylor e Klein dizem que são motivados pelo seu amor pelos animais. Concentram-se nas brigas de cães organizadas - aquelas que utilizam técnicas de treino sofisticadas e mantêm um estábulo de cães - porque muitas vezes participam em operações interestaduais que violam as leis de abuso de animais e de jogo.

As lutas de cães geram dinheiro de várias formas. Sabe-se que os treinadores desembolsam 200.000 dólares para inscrever um cão numa luta. Os espectadores apostam milhares num combate, segundo os registos do tribunal. Um cão que ganhe pode trazer ao seu dono riquezas adicionais em sémen, taxas de criação e cachorros.

"É um negócio enorme", disse Maxwell, o professor que se especializou em investigações de crimes contra animais. "É muito, muito lucrativo para eles."

Um cão com cicatrizes graves foi um dos 22 pit bulls apreendidos numa propriedade da Carolina do Sul em 2022. Restos mortais de animais foram descobertos na propriedade de um suspeito de lutar com cães em 2022.

O dinheiro flui para além dos donos dos cães: Há criadores que vendem a lutadores de cães, transportadores que levam os animais para fora do estado para uma luta ou que recolhem os cães quando são vendidos e promotores que cobram taxas de entrada.

"É muito mais vasto do que o indivíduo que está a lutar com o cão", disse Klein. "Na minha opinião, mesmo um dólar é demasiado para ganhar dinheiro com isto."

Muitos lutadores também estão envolvidos noutros tipos de crime. As autoridades federais descobriram a operação de luta de cães de Eric Dean Smith em meados da década de 2010 porque o estavam a investigar como traficante de cocaína e membro do gang de rua Bloods. As escutas telefónicas revelaram que Smith vendia cocaína no valor de milhares de dólares por semana. Nas suas conversas, Smith revelou também que estava a planear vender um cão por 2 000 dólares. Quando os agentes federais invadiram a propriedade de Smith, descobriram drogas, armas, dinheiro e cerca de 90 cães.

Os especialistas afirmam que a prática transcende raça e classe. Técnicos veterinários, professores e treinadores de liceu também foram acusados destes crimes.

"É toda a gente", disse Robert Misseri, que dirige a organização sem fins lucrativos Guardians of Rescue. "É muito mais vasto do que as pessoas pensam que é."

O preço devastador do desporto de sangue

Numa tarde de sol em Nova Jérsia, em novembro, um pitbull preto e branco rebolava na relva, rosnando e atacando uma sato chamada Ally. As caudas abanavam, os dentes mordiam o ar em vez da carne um do outro, e não havia nenhum árbitro para declarar o vencedor.

Para o pitbull chamado Wish, foi uma longa viagem até à brincadeira de luta real. Wish foi um dos cerca de 90 cães resgatados em 2021 no âmbito de uma rusga de um ringue de luta de cães em Long Island. O cão recebeu cuidados em dois centros de recuperação administrados pela Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA) - um que a organização diz usar para "recuperação de crueldade" e outro para reabilitação comportamental.

Wish, que foi adotado por um casal de Nova Jersey que já tinha dois outros cães, tem agora uma existência acolhedora. O seu percurso contrasta fortemente com o que muitos cães de combate enfrentam.

Alguns passam toda a sua vida ao ar livre, amarrados com uma corrente pesada a um eixo de carro aparafusado ao chão ou numa jaula, separados de outros cães. Os lutadores de cães receiam que, se os cães conseguirem chegar aos seus companheiros de quintal, lutem uns com os outros.

Uma queixa civil descreveu como um canicultor da Florida teve de eutanasiar um cão depois de outro cão lhe ter partido as costas e paralisado as patas traseiras num "acidente no quintal".

Quando os agentes federais apreendem os cães, os seus rostos podem estar inchados, as suas orelhas estão muitas vezes mutiladas e estão frequentemente subnutridos ou desidratados.

"É crueldade animal, pura e simples", disse Jessica Aber, procuradora dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia, que processou crimes contra animais. "A forma como os cães são criados e treinados e vivem em condições desumanas durante toda a sua vida, apenas para serem levados para uma luta, em que um deles tem de morrer. É brutal, é bárbaro e não é algo que nós, como sociedade, devamos permitir".

Alguns destes cães, dizem os especialistas, são demasiado agressivos para serem reabilitados. Mas outros, como Wish, podem ser adoptados.

Os efeitos devastadores do desporto de sangue são frequentemente expostos na mesa da Dra. Martha Smith-Blackmore.

Três dias antes de a veterinária forense efetuar um exame post-mortem a um cão mutilado, o animal congelado é entregue pelas autoridades policiais no seu hospital de animais na zona de Boston num saco preto para cadáveres. A veterinária guarda o cão, com saco e tudo, no único sítio onde pode guardar as provas a sete chaves: uma piscina infantil azul em cima de uma mesa IKEA no canto do seu gabinete.

Uma vez descongelado, ela leva o cão, amarrado a uma maca, para o seu laboratório, vários andares abaixo. Enquanto faz a sondagem, fala com o cão.

Eu digo-lhe: "Estás bem. Esta é a tua oportunidade, vais falar comigo. Vais contar-me o que aconteceu'", disse Smith-Blackmore.

Smith-Blackmore tira centenas de fotografias do seu objeto - a pele, o cérebro, o tórax - e presta muita atenção aos resultados toxicológicos. A testosterona, a cocaína ou a metanfetamina são muitas vezes provas de lutas de cães. O mesmo acontece com as feridas profundas no ventre e nas axilas. As lacerações cobrem frequentemente as patas dianteiras de um cão de combate, onde o adversário cravou os dentes na carne, por vezes até ao osso.

Quando termina, escreve um relatório e espera que seja suficiente para contar a história do cão em tribunal.

"Quero realmente que as pessoas possam compreender o que o animal sofreu", disse Smith-Blackmore. "Não é apenas esta ferida, aquela ferida e a outra ferida - mas isto é o quanto doeu. Isto é o tempo que doeu".

