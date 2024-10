Pontos-chave do debate sobre a vice-presidência Vance-Walz

Ambos indivíduos admitiram seus erros em declarações anteriores.

Eles encontraram terreno comum em vários tópicos, potencialmente lançando as bases para cooperação bipartidária em questões diversas como cuidados infantis, habitação e economia.

Vance surpreendentemente admitiu que os americanos geralmente desconfiam dos republicanos no assunto do aborto.

Trechos-chave do debate, que ocorreu na cidade de Nova York na terça-feira e foi transmitido pela CBS News, seguem abaixo.

Vance contou de forma eloquente sua história cativante, que incluiu ser criado por uma avó com auxílio da Seguridade Social, ingressar no exército e frequentar a universidade com a ajuda da Lei GI.

Vance elogiou a liderança do ex-presidente Trump e argumentou que o país experimentou melhorias significativas durante sua administração. No entanto, Walz muitas vezes não desafiou essas afirmações, mesmo quando eram infundadas.

Os homens foram primeiro perguntados sobre a capacidade de Israel retaliar contra o Irã. Walz utilizou essa pergunta como uma oportunidade para avaliar a aptidão de Trump.

Walz provavelmente teria preferido que Trump participasse do debate, que ocorreu naquela mesma noite. Vance compartilhou muitas das visões de Trump, mas as apresentou de uma forma mais controlada, uma característica que Trump parecia não ter. Vance atribuiu o sucesso de Trump como líder mundial à sua presença intimidadora, frequentemente referida como "deterrence efetiva".

Vance abordou diretamente a questão de Israel. Isso levanta questões sobre como ele aplicaria o princípio de "apoie nossos aliados" à OTAN, uma aliança frequentemente criticada por Trump.

A política externa de Trump estava longe de ser perfeita. Ele tentou retirar os EUA do Afeganistão ao negociar com o Talibã, uma medida posteriormente empreendida pelo presidente Joe Biden com controvérsia. Trump tentou, sem sucesso, negociar com Kim Jong Un da Coreia do Norte e terminou o acordo que limitava o programa nuclear do Irã. Ele também ordenou ataques de mísseis na Síria e o assassinato de um oficial iraniano no Iraque e de um líder terrorista na Síria. O mundo estava longe de estar em paz.

Não está claro se essa declaração representa um reconhecimento por um republicano proeminente da mudança climática causada pelo homem. Vance argumentou que as propostas de Trump para aumentar a produção de petróleo e investir na manufatura dos EUA combateriam a mudança climática com mais eficiência do que as propostas democráticas que reconhecem a mudança climática.

Walz rebateu ao dizer que a Lei de Redução da Inflação dos Democratas havia fortalecido a manufatura americana para apoiar a economia verde.

Vance discutiu imigração mais do que qualquer outro tópico. Ele evitou abordar deportações em massa e a separação de imigrantes indocumentados de seus filhos nascidos nos EUA, em vez disso, mudou o foco para a segurança na fronteira. Ele também tentou ligar a imigração à inflação, aos preços das casas, à violência com armas e a outros problemas.

Walz afirmou que a retórica de Trump sobre imigração havia ficado cansativa porque ele não abordou a questão da fronteira ou a imigração enquanto estava no cargo. Ele também destacou o papel de Trump em frustrar uma proposta bipartidária de imigração e expressou confiança de que uma solução poderia ser alcançada no Congresso. Mais tarde, Vance ecoou esse sentimento sobre a economia. Os dois homens, na verdade, compartilharam muito terreno comum em várias questões.

Walz criticou Trump e Vance por espalhar desinformação sobre a comunidade de imigrantes haitianos em Springfield, Ohio. Vance não retratou sua afirmação de que as comunidades de imigrantes estavam danificando as cidades americanas.

Walz citou um versículo da Bíblia como uma forma de se conectar com americanos religiosos sobre a questão da fronteira. Essa referência foi significativa porque abordou diretamente as preocupações dessa importante parcela da população.

Após a resposta de Walz, um dos moderadores da CBS checou os fatos sobre a alegação de Vance de que a vida dos residentes de Springfield estava sendo "destruída" por imigrantes ilegais. Foi estabelecido que a maioria dos haitianos atualmente em Springfield, de fato, estava no país legalmente.

Quando Vance rebateu argumentando que o processo legal era falho, Walz destacou que a lei havia sido em vigor desde 1990. A discussão então degenerou em uma troca de palavras entre os dois homens, o que fez os moderadores silenciarem seus microfones.

Vance argumentou que os cortes de impostos de Trump em 2017 levaram a um boom econômico que os economistas contestam. Os cortes beneficiaram principalmente americanos ricos e corporações, resultando em um aumento no gasto do déficit. A ênfase de Vance em "senso comum" em vez da expertise dos economistas foi um tema recorrente durante o debate.

Walz confiou mais nos especialistas. Ele também destacou a tendência do atual sistema tributário em beneficiar indivíduos como Trump, que supostamente não pagou impostos sobre a renda em alguns anos, em vez de americanos da classe trabalhadora.

A ligação com a desconfiança das vacinas de Robert F. Kennedy Jr., que apoiou Trump, não é tão afastada. No entanto, ignorar a expertise das empresas farmacêuticas continua sendo uma mentalidade anti-elitista prevalecente. As farmacêuticas foram um assunto de discussão mais tarde no debate, quando Walz destacou o sucesso da administração Biden e dos democratas no Congresso em conceder à Medicare nova autoridade para negociar preços de medicamentos com empresas farmacêuticas.

Walz já discutiu várias vezes seu tempo em Hong Kong durante os protestos democráticos em Beijing na Praça Tiananmen em 1989. Questões surgiram sugerindo que ele não esteve na região até mais tarde no ano, após o término dos protestos.

As imprecisões contribuem para a percepção de que Walz pode lutar com detalhes factuais. Também levanta preocupações sobre seu tempo na China, uma questão que os republicanos têm examinado de perto. Essa admissão veio depois que ele inicialmente recusou-se a abordar a discordância diretamente e, em vez disso, discutiu sua experiência liderando viagens escolares à China.

Separadamente, Vance foi questionado sobre por que as pessoas deveriam confiar nele agora, depois de suas críticas passadas a Trump e suas políticas. Agora, segundo Vance, ele abraça plenamente as ideologias de Trump:

Vance também reconheceu que os republicanos precisavam recuperar a confiança do público na questão do aborto. Ele anteriormente defendia a limitação severa dos direitos ao aborto, uma posição que admitiu não estar alinhada com as vistas da maioria dos eleitores.

Walz enfatizou a necessidade dos direitos das mulheres, especificamente a revogação de Roe v. Wade, ao se referir a casos como a morte de Amber Thurman na Geórgia devido aos cuidados atrasados após a proibição de seis semanas do estado. Um juiz da Geórgia recentemente anulou essa lei.

No texto sobre controle de armas, Walz compartilhou suas experiências pessoais, como testemunhar um tiroteio em um centro comunitário e encontrar pais que perderam filhos no tiroteio em Sandy Hook, o que o levou a reconsiderar sua posição sobre armas.

Vance, por outro lado, atribuiu as altas taxas de propriedade de armas nos EUA em comparação com países como a Finlândia a uma crise de saúde mental. Walz alertou contra a transferência de responsabilidade para problemas de saúde mental.

Questões de imigração surgiram consistentemente durante sua discussão. Ambos os candidatos propuseram soluções para a crise habitacional, como fornecer créditos de $25.000 para primeiros compradores de casas, uma abordagem que Walz questionou apenas aumentar os preços das casas.

Vance tentou aproveitar os feitos de Trump na modificação do Obamacare, apesar dos numerosos esforços de Trump para abolir isso. O desejo de Trump de substituir a Lei de Cuidados Affordáveis ​​persiste, mas os detalhes ainda não foram divulgados.

O cuidado de crianças e famílias pareceu gerar algum consenso bipartidário. Ambos os candidatos expressaram apoio a programas federais de licença familiar, embora não tenham sido realizados sob administrações anteriores.

Vance debateu a afirmação de Trump de que as tarifas financiarão um novo benefício de cuidados infantis, cujo significado permanece incerto.

O cuidado de crianças foi outro tópico que trouxe algum nível de acordo entre os dois candidatos.

No entanto, uma divisão substancial emergiu em relação à democracia. Vance tentou minimizar o papel de Trump nos eventos que levaram ao dia 6 de janeiro de 2021, em contraste com as descobertas dos promotores federais e do Comitê da Câmara de 6 de janeiro. Walz, por outro lado, criticou fortemente Trump por se recusar a aceitar os resultados das eleições.

Walz desafiou Vance a reconhecer a derrota de Trump nas eleições de 2020, ao que Vance respondeu com declarações vagas sobre o futuro, recebendo críticas de Walz.

