Polónia acusa ex-deputados do Parlamento Europeu de supostas corrupções

A promotoria polonesa está investigando o ex-deputado europeu Ryszard Czarnecki, uma figura proeminente do partido no poder PiS, e sua esposa por potenciais acusações de fraude. Eles estão sendo investigados por suspeita de envolvimento em proteção paga, corrupção e lavagem de dinheiro, confirmou um porta-voz da promotoria de Katowice.

Czarnecki e sua esposa foram detidos numa quarta-feira, mas foram posteriormente libertados sob fiança. O foco da investigação gira em torno de irregularidades relacionadas à universidade privada Collegium Humanum, que é acusada de vender diplomas.

De acordo com fontes de notícias polonesas, políticos do PiS foram agraciados com seus títulos de Mestrado em Administração de Empresas através do processo acelerado desta universidade. O reitor e vários outros estão atualmente sob investigação.

De acordo com a declaração do promotor, Czarnecki ofereceu-se para usar sua influência no Ministério das Relações Exteriores, de abril de 2019 a outubro de 2023, ajudando a universidade a estabelecer uma filial no Uzbequistão. Em troca, ele teria recebido aproximadamente 21.000 euros da administração da universidade. Para disfarçar o pagamento, sua esposa teria sido dada um emprego fictício lá. Czarnecki e sua esposa negam as acusações. Caso sejam condenados, eles poderiam ser presos por até dez anos.

Em 2020, a Oficina Europeia de Luta contra a Fraude (OLAF) havia investigado Czarnecki por outro caso. De 2009 a 2013, ele apresentou reivindicações totais de 203.167 euros como membro do Parlamento Europeu na categoria de despesas de viagem. Ele foi posteriormente obrigado a pagar de volta 104.000 euros ao parlamento. Este assunto ainda está sob revisão na Polônia. Czarnecki continua a negar essas alegações.

Apesar da investigação em andamento, Czarnecki e sua esposa permanecem ativos na política polonesa, frequentemente participando de eventos e reuniões dentro do partido PiS.

Tentativas de extraditar Czarnecki para os Países Baixos, onde ele poderia enfrentar acusações relacionadas a um caso separado, foram infrutíferas devido à lei polonesa.

