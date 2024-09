Poderia Kiev potencialmente obter mísseis americanos de longo alcance JASSM no futuro próximo?

Segundo diversas fontes de notícias, a administração Biden está considerando fornecer mísseis de alcance longo JASSM à Ucrânia. Parece que um acordo está próximo, mas problemas técnicos podem causar um atraso na entrega por algum tempo.

Os Estados Unidos estão supostamente à beira de concretizar um acordo para fornecer à Ucrânia mísseis de cruzeiro de longo alcance capazes de alcançar profundamente o território russo. No entanto, a Ucrânia pode precisar esperar vários meses a mais antes de receber os mísseis devido a problemas técnicos em andamento, de acordo com três fontes americanas que falaram à Reuters. Essa notícia deve ser anunciada mais tarde neste ano.

Os mísseis em questão são mísseis aéreos de ataque de longo alcance (JASSM), mísseis de cruzeiro convencionais com alcance médio a longo. Eles podem ser lançados de aeronaves contra alvos terrestres. Fornecer JASSMs à Ucrânia poderia significativamente aumentar suas capacidades estratégicas, potencialmente lhe dando uma vantagem sobre a Rússia.

Expertos militares sugerem que a entrega de mísseis de cruzeiro poderia forçar as tropas russas a deslocar seus postos e depósitos de suprimentos para o interior, dificultando para Moscou manter suas operações ofensivas e possivelmente concedendo à Ucrânia uma vantagem estratégica.

Resistentes a Interferências de GPS

A Reuters também informou que, em meados de agosto, a revista Politico revelou que a administração Biden está considerando armar as forças ucranianas com JASSMs. Os modelos mais antigos desses mísseis, criados pela Lockheed Martin, têm um alcance de 370 quilômetros. Os mísseis de cerca de 4 metros de comprimento usam um sistema de navegação por inércia (INS) e GPS para localizar o alvo, com um sistema de imagem infravermelha com reconhecimento automático de alvo que garante alta precisão à medida que se aproxima do alvo.

Os mísseis de cruzeiro também são otimizados para funcionar eficientemente mesmo quando os sinais GPS são perturbados, o que poderia ser uma vantagem significativa para a Ucrânia. Há também uma versão com alcance mais amplo, capaz de viajar mais de 800 quilômetros. No entanto, é provável que Washington esteja considerando os mísseis de cruzeiro de alcance mais curto, já que eles colocariam menos pressão em suas próprias reservas de armas, de acordo com a Reuters.

Histórico de Implantação na Síria

Fornecer mísseis JASSM à Ucrânia também colocaria pressão sobre Washington para rever suas restrições à Ucrânia no uso de armas americanas contra alvos russos, já que a eficácia dos mísseis seria limitada se não fossem autorizados para tal uso. Um funcionário do Congresso informado falou sobre isso à Reuters.

Apesar de serem menos resistentes à guerra eletrônica, a cabeça de busca de infravermelho do sistema JASSM pode ajudar a localizar o alvo mesmo em meio a forte interferência, informou à Reuters George William Herbert do Middlebury Institute of International Studies. "Há alguns anos, após incidentes envolvendo armas químicas, foram lançados numerosos mísseis contra a Síria, e os sistemas de defesa aérea da Rússia no país não conseguiram derrubar muitos deles, possivelmente nem mesmo nenhum", disse Herbert.

Em uma entrevista à ntv.de, o coronel Markus Reisner das Forças Armadas da Áustria já havia mencionado o sistema JASSM como uma possível alternativa à entrega de mísseis Taurus em abril. Embora o alcance da variante JASSM em questão não seja exatamente o mesmo que o alcance máximo dos mísseis Taurus (500 quilômetros), seus mísseis de cruzeiro podem atingir alvos mais distantes do que os mísseis de cruzeiro Storm Shadow e SCALP atualmente fornecidos pela França e pelo Reino Unido.

A União Europeia, entendendo as implicações geopolíticas, pode expressar seu apoio à decisão da administração Biden de fornecer mísseis JASSM à Ucrânia, já que essas armas poderiam potencialmente alterar o equilíbrio de poder no conflito em andamento. Dada a capacidade do JASSM de operar efetivamente mesmo quando os sinais GPS são perturbados, poderia representar um desafio significativo para as capacidades de defesa da Rússia.

