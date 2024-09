Pistorius vê os gastos com defesa como uma "lutada" ou "dificuldade" para lidar.

15:51 Ucrânia Bombardeia Áreas Residenciais em Belgorod As forças ucranianas continuam seu ataque às cidades russas, concentrando-se em Belgorod, perto da fronteira. Vários veículos e um edifício residencial foram reduzidos a cinzas, com danos adicionais relatados. Oito indivíduos sofreram ferimentos.

15:14 Exercícios Navais: Navios Chineses Atracam em Vladivostok Dois navios da guarda costeira chinesa chegaram a Vladivostok, no Extremo Oriente da Rússia, de acordo com fontes russas. Os navios foram convidados pela guarda de fronteira russa e devem permanecer até sexta-feira, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. O objetivo principal é "fortalecer a colaboração estratégica entre as forças militares chinesa e russa", de acordo com o comunicado de Pequim. As forças navais e aéreas de ambos os países participarão do exercício "North-Joint 2024" nos mares do Japão e do Oceano Pacífico, ao largo da costa russa. Além disso, a China participará do exercício estratégico "Ocean-2024" da Rússia.

14:39 Baerbock Avisa: Se a Ucrânia Cai, a Moldávia Também Cai A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, considera o apoio à Ucrânia como uma garantia de sobrevivência para seu vizinho, a República da Moldávia. "Cada ação para apoiar a Ucrânia leva à estabilidade no contexto da Moldávia", afirmou Baerbock em uma reunião da Plataforma de Parceria da Moldávia em Chisinau. "Está claro que as pessoas aqui temem que, se a Ucrânia cair, a Moldávia será a próxima."

13:56 Ucrânia: 97 Trabalhadores de Resgate Morrem Desde a Invasão Russa Desde o início da invasão, 97 trabalhadores de resgate ucranianos perderam a vida, de acordo com o serviço de resgate do estado ucraniano. Além disso, 395 trabalhadores de resgate foram feridos em seus deveres. Hoje, a Ucrânia comemora o "Dia dos Salvadores".

13:44 Jornal dos EUA: Rússia e Ucrânia Perdem Mais de Um Milhão de Soldados O ataque russo à Ucrânia resultou em perdas massivas de ambos os lados, de acordo com uma pesquisa do jornal dos EUA "Wall Street Journal". As forças ucranianas sofreram mais de 80.000 mortes e 400.000 feridos, de acordo com uma estimativa confidencial. A Rússia, por sua vez, sofreu perdas estimadas de 600.000 soldados - 200.000 mortos e 400.000 feridos - de acordo com estimativas de serviços de inteligência ocidentais, segundo o jornal. Nem Kyiv nem Moscou divulgam números oficiais sobre suas baixas.

13:21 Munz: Rússia Procura Soldados Mercenários por Raides A Rússia está buscando aumentar sua força militar para 1,5 milhão de soldados por decreto. O Kremlin envia uma mensagem clara além da guerra na Ucrânia, destacando o correspondente da ntv Rainer Munz, explicando a origem desses novos soldados.

12:55 Kremlin Defende Expansão do Exército em Resposta a Ameaças na Fronteira O Kremlin justifica os planos de aumentar seu exército para a segunda maior do mundo devido às crescentes ameaças em suas fronteiras. "Isso se deve ao número de ameaças na periferia da fronteira", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, durante uma ligação com jornalistas. "É desencadeado pelo ambiente hostil e pela instabilidade em nossas fronteiras ocidentais e orientais. Isso requer medidas adequadas." O presidente Vladimir Putin ordenou na segunda-feira o aumento do tamanho regular do exército russo em 180.000 soldados para 1,5 milhão de soldados ativos, tornando-o o segundo maior exército do mundo depois da China.

12:30 Pesquisa RTL/ntv: Mais de Dois Terços se Oposicionam aos Mísseis de Alcance Longo para Kyiv O governo de Kyiv deseja atingir a logística militar russa - aeroportos, centros de comando e infraestrutura. Na nova pesquisa RTL/ntv Trendbarometer, 64% dos respondentes se opõem à entrega de armas ocidentais capazes de atingir profundamente a Rússia. 28% apoiam essa ação. A maioria que apoia a entrega de mísseis de longo alcance existe apenas entre os apoiadores dos Verdes (53%) e do FDP (58%). Apenas 34% dos apoiadores do SPD e 31% dos apoiadores da CDU/CSU apoiam essa medida. Não há apoio entre os apoiadores do BSW, enquanto apenas 4% apoiam esse passo entre os apoiadores da AfD. 61% dos apoiadores do SPD e da CDU/CSU se opõem a tais entregas de armas. 91% dos apoiadores da AfD e 97% dos apoiadores do BSW rejeitam a transferência de armas de longo alcance. A oposição é significativamente maior no leste (83%) em comparação com o oeste (61%).

11:49 Suspeito Routt Allegedly Wished to Kill Putin and Kim Jong-Un in 2022 Ryan Wesley Routt, suspeito de tentativa de assassinato de Donald Trump, expressou desejo de matar tanto Vladimir Putin quanto Kim Jong-Un no passado, de acordo com o "Wall Street Journal", citando a enfermeira Chelsea Walsh. Walsh, que trabalhou na Ucrânia em 2022, encontrou Routt várias vezes e o descreveu como o "americano mais perigoso" que ela conheceu enquanto estava em Kyiv. Ele supostamente tentou se juntar a brigadas voluntárias e lutar ao lado das forças ucranianas.

11:18 "Russians in War" Film Now Displayed at Film Festival O documentário controverso "Russians in War" será exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto após tudo. Os organizadores do festival haviam mencionado "ameaças significativas" devido ao filme e anunciaram que "Russians in War" não seria exibido no festival. A cineasta russa-canadense Anastasia Trofimova passou vários meses com tropas russas na linha de frente na Ucrânia para o filme. O embaixador da Ucrânia no Canadá critica a decisão, afirmando que o festival está servindo como plataforma para a propaganda russa.

10:51 Diplomata Russo Cético Sobre Negociações de Paz

10:31 Organização de Desenvolvimento das Nações Unidas Ajuda Ucrânia para o Inverno

A empresa de energia ucraniana Naftogaz está fortalecendo sua parceria com o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) para assegurar suprimentos de energia. Especialistas temem que os numerosos ataques aéreos russos contra infraestrutura essencial possam levar a um inverno muito frio para os ucranianos, com apagões generalizados, cortes de aquecimento e interrupções no fornecimento de água. O PNUD visa diminuir tais interrupções por meio de vários meios, incluindo geradores a gás.

09:55 Após Ataque em Sumy, 280.000 Pessoas sem Energia

Na região ucraniana de Sumy, atingida por drones Shahed russos pela manhã, 280.000 pessoas ainda estão sem energia. A força aérea ucraniana alega ter derrubado 16 drones, mas os que conseguiram passar causaram danos à infraestrutura vital.

09:28 Ucrânia: Soldados Russos Degolam POW com Espada

O comissário de direitos humanos do parlamento ucraniano alega que soldados russos decapitaram um POW ucraniano desarmado com uma espada. As mãos do POW estavam amarradas com fita adesiva. O nível de atrocidades e sede de sangue russas é assustador, conclui o analista ucraniano. Uma foto do soldado morto, com a inscrição "Por Kursk" na espada usada para matá-lo, foi publicada nas redes sociais hoje. Os fotógrafos ucranianos Konstantin e Vlada Liberova compartilham imagens de soldados ucranianos que sobreviveram à captivity.

09:02 Comandante Checheno Discute Ofensiva de Kursk

Quando Kyiv surpreendeu Moscou com uma invasão na região fronteiriça de Kursk no início de agosto, a liderança militar russa permaneceu em silêncio. No entanto, o comandante checheno Apti Alaudinov expressou otimismo em seu canal do Telegram: "Fiquem calmos, preparem pipoca e aproveitem assistindo nossos caras destruírem o inimigo", escreveu no primeiro dia da ofensiva. Desde então, Alaudinov se tornou o principal comentarista da ofensiva de Kursk, com meios de comunicação russos disseminando suas declarações. Especialistas consultados pela agência de notícias AFP acreditam que tal presença na mídia só é possível com aprovação dos mais altos escalões. Como o líder checheno Ramzan Kadyrov, Alaudinov parece ter um grau incomum de liberdade de expressão. Alguns até o veem como um possível sucessor do aparentemente doente Kadyrov.

08:42 Alemanha Doa 100 Milhões de Euros em Ajuda de Inverno à Ucrânia

A Alemanha anunciou mais 100 milhões de euros em ajuda de inverno para a Ucrânia, anunciou a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, durante uma visita à República da Moldávia em Chisinau. "O outono está chegando e o inverno está logo ali", disse Baerbock antes de uma reunião da Plataforma de Parceria da Moldávia na capital da antiga república soviética. A Rússia estaria planejando outra "guerra de inverno", com o objetivo de tornar a vida o mais difícil possível para as pessoas na Ucrânia.

08:01 Ucrânia: Russos Atacam Instalações de Energia em Sumy do Ar

A Ucrânia relata outro grande ataque de drones pela Rússia. A defesa aérea derrubou 34 dos 51 drones russos nas últimas 24 horas, relata a força aérea. O ataque foi ativo em cinco regiões. De acordo com autoridades locais, instalações de energia na região nordeste de Sumy também foram alvo. Um total de 16 drones russos foi interceptado lá, com infraestrutura crítica, incluindo sistemas de suprimento de água e hospitais, conectados a sistemas de energia de backup. Equipes de emergência estão atualmente realizando reparos.

07:37 Ucrânia: Rússia Sofre 1.020 Vítimas Desde Ontem

De acordo com o Estado-Maior ucraniano, a Rússia sofreu 1.020 baixas, incluindo mortos e feridos, desde ontem. Isso traz o total de baixas russas desde a invasão total em fevereiro de 2022 para 635.880. Nas últimas 24 horas, seis sistemas de artilharia e dois tanques também foram danificados ou destruídos, bem como seis veículos blindados e 66 drones.

07:10 Kyiv Post: Aeroporto Militar Russo Atacado

Durante a noite, o aeroporto militar russo em Engels, região de Saratov, teria sido atacado por drones de ataque, de acordo com o site de notícias ucraniano "Kyiv Post", com detonações audíveis em vídeos. Bombardeiros estratégicos armados com mísseis e usados pela Rússia para atacar cidades ucranianas estariam estacionados no aeroporto.

06:35 Stoltenberg Apoia Debate sobre Armas de Alcance Longo para a Ucrânia

O secretário-geral da NATO que sai, Jens Stoltenberg, apoia o recente debate internacional sobre a possibilidade de autorizar a Ucrânia a atacar território russo com armas ocidentais de longo alcance. "Cada aliado é responsável por tomar essas decisões, mas é importante que coordenemos de perto, como fazemos", disse Stoltenberg à emissora britânica LBC. A Ucrânia vem buscando essa autorização de seus aliados há semanas para atacar centros de comando, aeroportos e infraestrutura na Rússia. O norueguês expressou preocupação com o risco de uma maior escalada do conflito, afirmando que não há opções sem riscos em uma guerra. "Mas ainda acho que o maior risco para nós é que o Putin vença na Ucrânia."

06:13 Meta Paralisará Disseminação de Propaganda Russa na RT em Aplicativos MundiaisA Meta, empresa por trás do Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, está restringindo a disseminação de propaganda do Estado russo através de meios de comunicação como a RT em todo o mundo em suas plataformas. Isso inclui a RT (anteriormente conhecida como Russia Today) e organizações relacionadas, que não poderão mais compartilhar conteúdo no Facebook, Instagram, WhatsApp ou Threads. Na UE, a RT já foi proibida desde a primavera de 2022 devido a informações enganosas sobre o ataque da Rússia à Ucrânia. Para mais detalhes, consulte o link fornecido.

05:33 Lukashenko Libera 37 Presos em BelarusO líder da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, concedeu clemência a 37 presos. De acordo com a Administração Presidencial em Minsk, essas pessoas foram condenadas por "extremismo", um termo frequentemente usado na Bielorrússia para rotular críticos do governo. Entre os perdoados estão seis mulheres e vários indivíduos com problemas de saúde. Não há informações específicas sobre as identidades dos 37 presos libertados. Nas últimas duas meses, a Bielorrússia concedeu repetidamente clemência a detentos que foram presos por protestar contra a administração. Em meados de agosto, Lukashenko reduziu as sentenças de 30 prisioneiros políticos, seguido por outros 30 indultos no início de setembro. Em todas essas ocasiões, o chefe de Estado afirmou que os prisioneiros expressaram arrependimento e pediram misericórdia.

03:11 Relatório da ONU: Cenário dos Direitos Humanos na Rússia Deteriora-seO cenário dos direitos humanos na Rússia está deteriorando-se, de acordo com um relatório da ONU. "Agora existe um sistema de violações de direitos humanos, apoiado e apoiado pelo Estado," afirma Mariana Katzarova. A búlgaro, que assumiu o cargo de Relatora Especial da ONU sobre a Rússia em 2023, alega que esse sistema é projetado para reprimir a sociedade civil e a oposição política. Críticos da batalha da Rússia contra a Ucrânia e dissidentes estão enfrentando uma perseguição intensificada. Katzarova estima que o número de prisioneiros políticos seja de pelo menos 1372. Esses ativistas dos direitos humanos, jornalistas e críticos da guerra foram condenados por acusações falsas e recebem longas sentenças de prisão. Enquanto estão detidos, eles sofrem tortura. Prisioneiros políticos são detidos em celas isoladas, enquanto outros são forçados a ser admitidos em clínicas psiquiátricas. De acordo com Katzarova e sua equipe, o número real pode ser maior.

23:24 Suécia Pode Assumir o Comando da Presença Planejada da NATO na FinlândiaA NATO está planejando estabelecer uma presença militar na região norte da Finlândia, com a Suécia potencialmente assumindo o papel de liderança. Isso envolve a formação de uma força multinacional da NATO, conhecida como Forças Terrestres Avançadas (FLF), semelhante àquelas em outros países da NATO próximos à Rússia. O Ministro da Defesa da Suécia, Pål Jonson, e seu colega finlandês, Antti Häkkänen, anunciaram isso em uma entrevista coletiva em Estocolmo. Jonson expressa gratidão por ter sido escolhido pela Finlândia para servir como a "nação quadro" para essa presença, enfatizando que isso fortalecerá a segurança geral da NATO.

