Pistorius recebe o ministro da Defesa ucraniano Umerow com cerimônias militares em Berlim

Ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, pousa em Berlim numa quarta-feira, preparando-se para sua primeira conversa com o Ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, do SPD. A agenda inclui uma grande reunião militar no Bloco Bendler, uma cerimônia de depósito de coroa no Memorial da Bundeswehr e uma sessão de conversa entre os dois ministros sobre a situação da Ucrânia, colaboração em segurança e defesa entre Alemanha e Ucrânia, e o fortalecimento da força aérea da Ucrânia. Os ministros estão programados para uma entrevista coletiva conjunta por volta das 19h.

Com a situação financeira de Berlim em mente, apenas 4 bilhões de euros de assistência militar a Kyiv são propostos no orçamento fiscal de 2025 - uma queda significativa em relação à alocação do ano atual. Essa mudança gerou inquietação em Kyiv e na UE. Em resposta, o Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, do SPD, menciona um pacote de ajuda de 50 bilhões de USD (45 bilhões de euros) do G7 para a Ucrânia, proveniente de rendimentos de juros de fundos russos congelados na Europa. No entanto, os detalhes ainda estão sendo trabalhados.

